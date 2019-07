Multiculturalitatea, farmecul casei Brâncovenești la Festivalul Văii Mureșului

Share



Printre casele alegorice prezente „La Alei”, la ediția din acest an a Festivalului Văii Mureșului s-a numărat și cea a comunei Brâncovenești, una dintre cele mai multiculturale, dacă avem în vedere componenta maghiară, cu zestrea localităților Brâncovenești și Vălenii de Mureș, respectiv componenta românească, la loc de cinste fiind tradițiile existente pe Valea Idicelului în cele două localități, Idicel Sat și Idicel Pădure. Casa alegorică a comunei Brâncovenești a fost frumos împodobită, atât partea maghiară, care a cuprins satele Brâncovenești și Văleni, cât și cea românească, reprezentată de satele Idicel Pădure și Idicel Sat. Învățătoarea Toth Pal Melinda și Katona Eva le-au prezentat vizitatorilor zestrea tradițiilor ungurești. Obiectele care au fost expuse în încăperea destinată tradițiilor maghiare au fost aduse de la muzeul satului din Brâncovenești, deținut de Parohia Reformată. În partea de tradiții românești, gazde au fost Rafila Moldovan din Idicel Pădure și Maria Precup din Idicel Sat. „Aceste obiecte vechi existente la standul comunei Brâncovenești se regăsesc în cele două muzee, cel din Brâncovenești, deținut de Parohia Reformată, și cel din Idicel Pădure, dacă ne referim la partea de tradiții românești. În ce privește obiectele specifice Idicelului Sat, doamna Maria Precup, în fiecare an ne onorează cu prezența, vine cu aceste obiecte vechi existente în casa ei, fiind cele care completează frumos standul comunei Brâncovenești aici, „La Alei. Pe lângă acestea, doamna Balint Marta din Văleni se îngrijește de coloritul floral al casei alegorice Brâncovenești. Dânsa are o firmă de comercializare a florilor și, în fiecare an, când am rugat-o să vină, a acceptat cu plăcere invitația de a împodobi cu florile dânsei casa alegorică. Vizitatorii trec pragul casei Brâncovenești și din pricina faptului că au ce vedea, dar mai ales au de la cine primi informații despre obiectele vechi aflate în casa alegorică. Nu doar că au ce vedea turiștii, dar au cu cine povesti despre aceste obiecte vechi și valoroase”, a precizat Ördög Ferenc, primarul comunei Brâncovenești.

Grație strădaniei gazdelor casei Brâncovenești, lucrurile vechi sunt păstrate cu sfințenie.

„Am fost sesizat ca primar de anumiți vizitatori care mi-au spus că de fiecare dată au găsit în casa alegorică Brâncovenești o frumusețe, atât materială prin obiectele expuse, cât și umană, prin oamenii pe care i-au găsit în casă. Este foarte important că aceste obiecte vechi s-au păstrat, un rol important având cei care se îngrijesc de aceste valori, care, de altfel, păstoresc muzeele din Idicel și cel din Brâncovenești, de unde provin majoritatea obiectelor expuse în casă”, a punctat Ördög Ferenc.