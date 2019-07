„Pădurea rotundă” aduce din nou publicului ce e mai bun în materie de filme, artă vizuală și muzică

Share



A opta ediție „Pădurea rotundă” se va desfășura între 5-11 august și va include proiecții de film european, artiști în rezidență, un concert de jazz și ateliere de artă pentru copii.

Ca în fiecare an evenimentul aduce film european în premieră la Reghin, proiectat într-un cadru natural – amfiteatrul de la Pădurea Rotundă. Parking (2019), în regia lui Tudor Giurgiu, The Sisters Brothers (2018), în regia premiată la Veneția a lui Jacques Audiard, sau filmul islandez, câștigător al premiului LUX, Woman at War (2018) se află printre filmele prezentate în acest an. Ele se alătură seriei de cinci filme propuse în proiectul conex, MICROPOLIS, proiectate la Casa Municipală de Cultură Eugen Nicoară cu sprijinul Caravanei Les Films de Cannes à Reghin, filme premiate la ediția 2018 a festivalului de film de pe Croazetă.

În paralel, mai mulți artiști contemporani vor fi prezenți într-o rezidență de șapte zile pentru a dezvolta proiecte inspirate de contextul local și a oferi astfel perspective noi asupra comunității, a cadrului urban sau natural în care trăim. Ne interesează observațiile și intervențiile artiștilor în relație cu orașul, oamenii, sensibilitățile și idiosincraziile lor, așa cum le pot exprima din interacțiunea fugitivă cu comunitatea locală. Artiștii invitați în acest an sunt: Csiki Csaba, originar din Reghin (Ungaria / România), Daniel Djamo (Belgia / România), Norbert Filep (România), Irina Spinu (România), Lea Rasovszky (România), împreună cu Kata Ungvári-Zrínyi (România), critic de artă.

Evenimentul este completat de un concert de muzică Jazz Ana Maria Galea Trio feat. Pedro Negrescu (Ana Maria Galea – voce, Vaughn Roberts / Noua Zeelandă – trompetă, Daniel Csikos – pian, Pedro Negrescu– contrabas) și de o serie de ateliere de artă pentru copii (Arta pe înțelesul copiilor).

Toate acțiunile au loc la Pădurea rotundă. Intrarea este liberă.

Organizator: Asociatia K’arte

Partener principal: Ηοtel Marion-Pădurea Rotundă ***

Sponsori principali: Bioeel, MobilaDalin.

Partener instituțional: Consiliul Județean Mures

Cu sprijinul: Grafis Art, Fundația Comunitară Mureș, Asociația AMPHION, Filmtett, Transilvania Film, Voodoo Films, Asociatia Neumarkt Events, Balassi Intézet – Bukaresti Magyar Intézet/Institutul Maghiar din București, Ambasada Spaniei la București, ICR.

Parteneri media: Modernism.ro, Zi de Zi, Radio România Tg Mureș, Out In Mureș, Glasul Văilor / Ardeal TV, Zile și Nopti Mureș, LitArt, Cuvântul Liber, Nepujsag.

PROGRAM

LUNI

Ora 20:30 – Parking (Regia: Tudor Giurgiu, Romania, 2019, 110’)

MARȚI

Ora 20:30 – Sper să mori data viitoare 🙂 / Remélem legközelebb sikerül meghalnod 🙂 (Regia și scenariul: Mihály Schwechtje, Ungaria, 2018, 96, dramă)

MIERCURI

Ora 20:30 – Julia / Júlia ist (Regia: Elena Martín, Spania, 2017, 96’, dramă)

Trailer:

JOI

Ora 10:00 – Arta pe înțelesul copiilor

Ora 19:00 – Concert Jazz – Ana Maria Galea Trio feat. Pedro Negrescu. Ana Maria Galea – voce, Vaughn Roberts – trompetă (Noua Zeelandă), Daniel Csikos – pian, Pedro Negrescu– contrabas

Ora 20:30 – Frații Sisters / The Sisters Brothers – Franta, Spania, Romania, Belgia, SUA (Regia: Jacques Audiard, 2018, 121’, Aventuri, Western, Dramă)

VINERI

Ora 10:00 – Arta pe înțelesul copiilor

Ora 20:30 – Femeie în război / Woman at War (Regia: Benedikt Erlingsson, Islanda / Franța / Ucraina 2018, 101’, comedie)

SÂMBĂTĂ

Ora 10:00 – Arta pe înțelesul copiilor

DETALII DESPRE FILME:

Parking

România, 2019, 110’, dramă

Regia: Tudor Giurgiu

Cu: Mihai Smarandache, Ariadna Gil, Luis Bermejo, Carmen Florescu, Eric Frances

Cel de-al patrulea lungmetraj al regizorului Tudor Giurgiu spune povestea lui Adrian, un poet din Sângeorz-Băi care emigrează ilegal în Spania anului 2002. Ajuns în Cordoba, se angajează paznic de noapte într-un parc auto iar existența lui pendulează între imposibila poveste de dragoste cu o cântăreață spaniolă și dorul de casă, de familie.

Filmul are la bază cunoscutul roman cu același nume al scriitorului Marin Mălaicu-Hondrari, publicat în 2010, și îl are în rolul principal pe Mihai Smarandache (De ce eu?, Hacker). Din distribuție fac parte actori spanioli de talie internațională precum Belén Cuesta, Ariadna Gil, Luis Bermejo, Eric Frances.

Sper să mori data viitoare 🙂 / Remélem legközelebb sikerül meghalnod 🙂

Ungaria, 2018, 96, dramă

Regia și scenariul: Mihály Schwechtje

Cu: Kristóf Vajda, Szilvia Herr, Csaba Polgár, Dávid Rácz, Judit Lénárt

O dramă cu adolescenți, cyberbullying, sexting, manipulare, abuz, ecartul dintre realitate și online.

Eszter, o adolescentă de 16 ani, este îndrăgostită în secret de profesorul ei de engleză. Peter, un adolescent de 16 ani, este îndrăgostit iremediabil de Eszter. Într-o zi profesorul anunţă că va trebui să plece din ţară pentru a preda la Londra. În aceeaşi zi, Eszter primeşte un e-mail aparte de la revedere de la profesorul ei.

Julia / Júlia ist

Spania, 2017, 96’, dramă

Regia: Elena Martín

Cu: Elena Martín, Oriol Puig, Jakob D’Aprile, Laura Weissmahr, Carla Linares

Julia, studentă la arhitectură în Barcelona, decide să plece cu o bursă Erasmus la Berlin. E prima dată când pleacă de acasă și pornește în această aventură fără a sta prea mult pe gânduri. Plină de speranțe și fără pic de experiență de viață, Julia se trezește într-un oraș cenușiu și distant, în care așteptările și proiecțiile ei nu au nicio legătură cu realitatea.

Frații Sisters / The Sisters Brothers

Franta, Spania, Romania, Belgia, SUA

2018, 121’, Aventuri, Western, Dramă

Regia: Jacques Audiard

Cu: Jake Gyllenhaal, Joaquin Phoenix, John C. Reilly

Western-ul spune povestea fraților Charlie Sisters (Joaquin Phoenix) și Eli Sisters (John C. Reilly) aflați într-o vânătoare continuă și, în același timp, o călătorie inițiatică ce pune la încercare legătura specială care îi unește. Într-o lume sălbatică și ostilă, atât Charlie, cât și Eli au mâinile murdare de sângele criminalilor și al nevinovaților. Charlie este cel mai tânăr și s-a născut pentru a ucide. Eli visează la o viață normală. Amândoi sunt angajați de Commodore să caute și să ucidă un om.

Femeie în război / Woman at War

Islanda / Franța / Ucraina 2018, 101’, comedie

Regia: Benedikt Erlingsson

Cu: Halldóra Geirhardsdóttir, Jóhann Sigurðarson, Juan Camillo Roman Estrada, Jörundur Ragnarsson, Haraldur Stefansson

Halla este un eco-terorist dedicat sub acoperire care încearcă să salveze peisajele naturale ale Islandei de distrugerea industrializată, dar când copilul dorit devine disponibil pentru adopție, trebuie să aleagă între binele suprem și propriile sale visuri.