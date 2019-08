Diana Tișe, tânără solistă de muzică populară: “Crescând încă de mică cu pasiunea pentru folclor, era inevitabil să aleg acest gen de muzică”

Share



Diana Tișe este o tânără solistă de muzică populară în devenire, care, la frageda vârstă de 11 ani, urcă și cântă cu mândrie pe scenă, printre soliști consacrați, și care își duce mai departe tradițiile și obiceiurile moștenite din străbuni.

Reporter: Cum ți-ai descoperit talentul pentru muzică?

D.T.: Talentul pentru muzică mi l-au descoperit persoanele minunate din viața mea, încă de la grădiniță; doamna educatoare, mama și bunica, care m-au pornit pe acest drum și care mi-au fost alături mereu.

Rep.: Cum te-ai decis pe muzica populară și nu alt gen de muzică?

D.T.: Am ales muzica populară pentru că se ascultă în casă și, ascultând în fiecare zi, mi-a intrat la suflet. Era antrenantă, iar pe bunica o rugam chiar să mă învețe să joc. Crescând încă de mică cu pasiunea pentru folclor, era inevitabil să aleg acest gen de muzică.

Rep.: Cât de mult repeți în general?

D.T.: În general repet zilnic aproximativ 30-40 minute, dar când am evenimente repet mai mult. Pentru mine repetatul reprezintă o plăcere, așa că o fac în mare parte și pentru relaxare.

Rep.: Ce le recomanzi celor care doar acum încep să-și descopere pasiunea pentru muzică?

D.T.: Le recomand să aibă răbdare pentru că dacă le place ceea ce fac, succesul va apărea, iar mulțumirea sufletească va fi extraordinară când vezi publicul de pe scenă, aplaudând.

Rep.: Ce planuri ai de viitor?

D.T.: Planuri? Nu prea m-am gândit la asta, am doar 11 ani, iar viitorul mi-e înainte, dar sper din tot sufletul să duc cântecul popular pe cele mai înalte scene, iar Dumnezeu să-mi țină glasul pentru a cânta mulți ani de acum încolo.

Rep.: Ce te atrage cel mai tare spre folclor?

D.T.: Spre folclor ma atrage atât portul popular pe care-l port cu mândrie, cât și acest gen de muzică, care îți pătrunde adânc în suflet.

Rep.: Ce premii sau trofee ai obținut?

D.T.: Premiile sunt multe, dar în primăvara acestui an, am obținut trofeul Gold ,,vocea de 10″ la concursul ,,Brașov Life Fest”. Până în prezent am în jur de 40 de premii întâi și un trofeu obținut la Baia Mare, la secțiunea duet.

Alex Ionuț ORBAN