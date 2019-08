Modulus Quartet din Marea Britanie va ilumina prin muzică publicul din Târgu Mureș

Share



Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România în parteneriat cu Teatrul 3G și Asociația Neumarkt Events vă invită la un concert eveniment cu intrare liberă vineri, 9 august, de la ora 19.00, în Bastionul Măcelarilor (Teatru 74) din Cetatea Medievală Târgu Mureș, având ca protagonist ansamblul britanic Modulus Quartet.

Modulus Quartet este un ansamblu din Londra, apreciat datorită repertoriului său complet original, rezultat din colaborarea cu un număr de compozitori internaționali, selectați cu atenție. Bazându-se pe experiența sa colectivă, cvartetul caută mereu compoziții unice și explorează noi modalități de prezentare a muzicii, interpretări în locuri neobișnuite și încorporarea artelor vizuale și a tehnologiilor multimedia în concertele sale.

Ansamblul este compus din muzicienii Jonathan Truscott (vioara I), Craig Stratton (vioara II), Mircea Belei (viola) și Nick Allen (violoncel) și artistul vizual Diego Barazza.

Albumul „12 Seconds of Light” a fost lansat în 2017 și cuprinde muzică scrisă de compozitorii Terry Davies, Veera Lummi, Ash Madni, Richard Norris, Eliot Lloyd Short și Matthew Slater. Primul turneu britanic de promovare a albumului, susținut de Consiliul Artelor din Anglia, a avut loc în mai 2017 și a avut loc într-o varietate de spații neobișnuite, printre care mina Honister Slate în Lake District și peștera Carnglaze din Cornwall. Spectacolul vizual a fost creat de către fotografii Tom Brown și Diego Barraza. Albumul a fost lansat și într-o ediție limitată, fiind imprimat pe două discuri vinil în martie 2018. Cvartetul a apărut pe BBC Spotlight South West și a interpretat live pe BBC Radio 3.

Modulus Quartet lucrează în prezent la materiale pentru al treilea album. Aceasta va cuprinde noi compoziții de Eliot Lloyd Short, Veera Lummi și Maria Moraru. Între proiectele imediat următoare ale cvartetului, se regăsesc o sesiune de înregistrări pentru muzică de film de Ash Madni și Matthew Slater și o colaborare cu Charlie Pyne Jazz Quartet, în vederea creării unor compoziții originale pentru octet. Primul lor proiect major va consta în scrierea unor noi coloane sonore pentru filmele mute suprarealiste din anii ‘20.

Despre „12 Second of Light”

Piesele muzicale au fost scrise special pentru acest proiect și îmbrățișează diverse stiluri. Un exemplu este compozitorul Terry Davies, premiat și apreciat pentru muzică de film, care a adaptat pentru cvartet partiturile sale de jazz, ori Suita Golden Road, ce reunește ritmurile sud-africane într-un cadru minimalist.

O altă piesă care reflectă forța emoțională a albumului este Mumbai Nights. O lucrare cu tamburină și bas cu secvențe electronice pre-înregistrate și eșantioane radio, inspirată de știri și imagini din asediul cu ostatici asupra Hotelului Taj Mahal din Mumbai, din 2008.

Lucrarea care dă numele albumului și al spectacolului, „12 Second of Light”, s-a născut din povestea reală a unei mici localități de pe litoralul uruguayan care este lipsită de electricitate. În timpul nopții, singura lumină provine din strălucirea unui far a cărui rază trece la fiecare 12 secunde peste oraș. Compozitor finlandez Veera Lummi a decis să transforme această idee în material muzical din care a rezultat o piesă de atmosferă cu impact deosebit.

Extrase din presă

„Pasiunea pe care cvartetul a pus-o în show-ul lor subteran, combinată cu instalația de lumini si proiecțiile fascinante, fac din spectacol un tratament atât pentru ochi, cât și pentru urechi. Un eveniment care nu trebuie ratat” – The Musician

„De la om la cosmic, lucrări noi pentru șiruri într-un cadru atmosferic” – Artsdesk

„12 secunde de lumină – o oră de bucurie” – Tha Anglican Square

„Patru indivizi puternici, care devin un singur corp sonor” – BBC

Organizator : UCIMR

Parteneri: Teatru 3G, Asociația Neumarkt Events

Parteneri media: Enjoytv Romania, Radio România Cultural, Cotidianul „Zi de Zi”