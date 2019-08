Firmele Gliga, prezență constantă la Festivalul Văii Mureșului

Share



În anul 2004 prindea conturi ideea organizării unui eveniment care să reunească toate comunitățile Văii Mureșului Superior. La 15 ani distanță de atunci, lutierul Vasile Gliga ne-a povestit despre perioada de început a Festivalului Văii Mureșului unde standul și căsuța Firmelor Gliga reprezintă unul din punctele de atracție, locul unde vizitatorii pot vedea pe viu etapele construcției unei viori.

Reporter: Cum ați hotărât să participați la Festivalul Văii Mureșului?

Vasile Gliga: Trebuie să vedem un pic cum stăteau lucrurile acum 15 ani, deoarece este o mare diferență față de ce se întâmplă acum. Aveam atunci peste 1.000 de muncitori și mi-a fost mai ușor să răspund unei provocări. Trebuie să recunosc, Ciprian Dobre, inițiatorul acestui festival, a făcut invitația ca noi să fim prezenți la acest festival unde să prezentăm acest meșteșug al viorilor. Am fost de acord. La prima ediție, am făcut atunci o terasă ponton peste Mureș. A fost un efort extraordinar, ne-am implicat și cred că ne-am ridicat la înălțimea evenimentului, deoarece concuram cu alte comunități, cu comune întregi.

Rep.: De unde vine această insistență de a fi prezenți la festival ?

V. G.: De atâția ani de zile pentru noi este o investiție să participăm la festival, dar merită să ții stacheta sus, de a arăta că Reghinul este orașul viorilor și zona sa are lemnul necesar pentru construcția instrumentelor muzicale, are oameni dedicați acestei meserii, Reghinul fiind cel mai mare producător de instrumente muzicale din Europa. Per ansamblu, sunt lutieri care lucrează și în privat, suntem mult peste oricare țară sau oraș din Europa. E bine ca cei care vin din alte părți să vadă cum se face o vioară, să vadă faptul că valorificarea cea mai superioară a lemnului este instrumentul muzical.

Rep.: Portul popular este ținuta obligatorie pentru dumneavoastră la festival. De ce?

V. G.: Ciprian Dobre a venit cu ideea ca primarii comunelor prezente în festival și toți care avem standuri să îmbrăcăm costumul popular, la care primarii au ripostat spunând faptul că niciodată în istorie, dascălul, preotul și primarul nu au umblat în costume populare. Eu am fost singurul care am acceptat această idee, astfel că de fiecare dată port cu mândrie și bucurie costumul popular, prin care arăți un respect față de părinți, de bunici. Costumul pe care îl port a fost comandat de către mama mea, a fost respectul acela de mamă în care băiatul trebuia să fie îmbrăcat mai altfel decât vecinul sau altă persoană din sat, să aibă cel mai frumos costum.

Rep.: La standul Firmelor Gliga de „La Alei” vizitatorii pot vedea cum ia naștere o vioară. Se poate face acest lucru vizitând fabrica de la Reghin?

V. G.: Nu e nevoie, cei care sunt la standul nostru le pot explica vizitatorilor fază cu fază cum ia naștere o vioară. Dacă ar fi să viziteze fabrica, vedeau același lucru. Pe flux sunt foarte multe instrumente, ca să dai la câteva sute de oameni de lucru trebuie să ai circa 10.000 de instrumente în diferite faze. Se lucrează la o vioară între trei luni și un an, deja ai nevoie de stocuri într-o fază. Poate acesta ar fi impactul dacă ar fi să viziteze fabrica, dar foarte bine și aici, la festival, vizitatorul poate vedea etapele din construcția unei viori. Până la urmă, secretul în construcția viorii îl reprezintă omul. În ziua de azi găsești pe internet tehnologia pe care o dorești, orice detaliu vrei, cum au făcut Stradivarius, Guarnierii sau alți lutieri de succes din Cremona. Pe internet găsești toate tehnicile, toate dimensiunile care trebuie folosite, pe youtube găsești orice detaliu despre cum se face o vioară. Informația e deschisă pentru toată lumea. Efectiv, ca să faci o vioară, trebuie să pui mâna să o faci. Totul depinde de om și acest lucru am încercat să-l scoatem în evidență la standul nostru de la Festivalul Văii Mureșului.

Rep.: Viitorul, încotro? Mai e loc de tradiții?

V. G.: Totul depinde doar de noi. Am o poză de familie datată 31 decembrie 2018, când am botezat doi nepoți, și unde toată familia a fost îmbrăcată în costum popular, de la cei mici până la noi, cei adulți. Încercăm să transmitem această dragoste față de portul popular inclusiv nepoților, celor mai mici. Și aici la festival, copiii care au urcat pe scenă, îndrumați de părinți, de bunici, de instructori, sunt învățați să poarte cu mândrie portul popular. Am convingerea că ei vor duce mai departe tradițiile, am speranța că ei vor simți întotdeauna românește. Asta trebuie să imprimăm copiilor, dragostea față de tradiții și față de aceste zone minunate pe care le avem, de o frumusețe deosebită, din care Valea Mureșului nu face excepție.