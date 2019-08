Doliu pentru sindicaliştii mureşeni. Maria Dăndărău a plecat la îngeri

Share



Reprezentanţii Sindicatului Sanitas Târgu-Mureş au anunţat luni, 5 august, trecerea în eternitate, la vârsta de 53 de ani, a fostului consilierul juridic al Sindicatului, Maria Dăndărău, totodată fost secretar general al Uniunii Judeţene a Sindicatelor Libere Mureş – Filiala CNSLR Frăţia.

„Astăzi am pierdut un OM drag, pe care toţi îl respectăm şi apreciem, Mia Dăndărău, consilierul juridic al Sindicatului Sanitas Târgu-Mureş. A luptat până în ultima clipă dar boala i-a răpus puterile şi a plecat să se odihnească. Prin plecarea ei, atât de devreme, la Dumnezeu, am pierdut un suflet mare, un profesionist, o luptătoare pentru drepturile membrilor de sindicat şi ne-a fost răpită ocazia de a-i spune cât de mult o iubim, o admirăm, o respectăm şi cât de mult o să ne lipsească. Ne vom gândi la tine cu drag, pentru totdeauna. Să aprindem o lumânare şi să înălţăm o rugăciune pentru cea plecată la cele sfinte, Mia Dăndărău”, se precizează într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a Sindicatului Sanitas Târgu-Mureş.

Reacţiile de regret ale internauţilor nu au întârziat să apară, unul din zecile de mesaje de condoleanţe fiind scris de jurnalista Cora Muntean.

“Ai fost unul dintre cei mai puternici oameni pe care i-am avut în preajmă. Tu erai acea prietenă pe care știam că o pot chema la orice oră. Tu mereu îmi spuneai că toate au o soluție. Tu mi-ai fost reazăm de atâtea ori, de câte ori am avut nevoie. Cea mai tristă veste pe care o puteam primi despre tine m-a năucit. Doar ai plecat, Mia. Tu nu poți muri niciodată. Ai lăsat prea multe în urmă, ai făcut prea multe, ai alinat pe toată lumea, ai încurajat și când nimeni nu mai credea că se poate. Ești prietena mea din grădiniță. Prima dată am simțit că o parte din copilăria mea a murit, că așa facem când suntem furioși pe destin, simțim că totul cade și în spate și în față, că ne fuge pământul de sub picioare. Apoi am realizat cât de bogată a fost viața mea. Pentru că ai fost și tu în ea. Îți mulțumesc pentru tot, îți voi duce dorul. Să-ți fie calea luminată!”, a scris jurnalista Cora Muntean.

Echipa cotidianului Zi de Zi transmite sincere condoleanţe familiei îndoliate.

Dumnezeu să o odihnească în pace!

(Redacţia)