Abonament la ROMPOS, la Primăria Luduş

Share



Printr-un referat înregistrat la Primăria orașului Luduș, ing. Demeter Ladislau, inspector de specialitate în cadrul Compartimentului tehnic al Primăriei orașului Luduș a solicitat o alocare bugetară necesară pentru contractarea unui abonament anual în valoare de 1.000 lei la sistemul ROMPOS care este utilizat în principal în lucrări de geodezie, cadastru, fotogrametrie, topografie, cartografie, GIS, în vederea accesării datelor de la stațiile terestre la Stația GPS GNNS. Ing. Demeter Ladislau spune că „ROMPOS este un sistem românesc de determinare a poziției prin care se asigură poziționări precise în sistemul de referință și coordonate european ETRS89. ROMPOS se bazează pe sisteme de navigație prin satelit (GNSS-Global Navigation Satellite Systems) incluzând GPS GLONASS și GALILEO și pe baza rețelei naționale de stații GNSS permanente. Sistemul ROMPOS reprezintă un proiect al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și a fost lansat în România în luna septembrie 2008. ROMPOS realizează sisteme de determinare a poziției de tip DGNSS (Differential GNSS) și RTK (Real Time Kinematik). Serviciile DGNSS/RTK se bazează pe transferul datelor prin intermediul internetului. Aceste date sunt transmise în format standardizat RTCM (Radio Technical Commission for Maritime Services) cu ajutorul tehnologiei NTRIP (Networked Transport of RTCM via Internet Protocol)”.

Aleșii locali au aprobat alocarea bugetară solicitată.

Ioan A. BORGOVAN