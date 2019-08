Biró Krisztián, argint mondial la lupte libere

Share



Sportivul Biró Krisztián, legitimat la secţia de lupte libere a Clubului Sportiv Şcolar Târgu-Mureş a câştigat medalia de argint în cadrul Campionatului Mondial de Lupte Libere pentru Cadeţi, categoria 71 de kilograme, competiţie desfăşurată în capitala Bulgariei, Sofia, în perioada 29 iulie – 4 august.

Munca în echipă, secretul reuşitei

La reîntoarcerea acasă a performerului, conducerea Clubului Sportiv Şcolar Târgu-Mureş a organizat marţi, 6 august, o conferinţă de presă la care au participat Gyarmati Ferenc – preşedintele clubului, Fazakas Csaba şi Dragoş Vlad – antrenori şi Alexandru Mătea – ocupant al locului 5 la Campionatul European de Lupte Libere pentru Cadeţi (2019).

„Toată lumea, aici, lucrează în echipă”, a spus, în deschiderea întâlnirii cu mass media, Gyarmati Ferenc.

„Anul trecut am sărit peste borna de 100 de medalii (103 de medalii – n.a.) câştigate la campionatele naţionale şi internaţionale – mondial, european, balcanic”, a completat Gyarmati Ferenc, care i-a trecut apoi în revistă, nominal, pe principalii performeri pe plan internaţional ai clubului.

Totodată, preşedintele Clubului Sportiv Şcolar Târgu-Mureş a adus mulţumiri şi sponsorilor, precum şi antrenorului Kozma Jeno şi antrenorului Boris Sava de la Centrul Olimpic de Lupte Libere din Târgu-Mureş, pentru contribuţia avută în evoluţia ascendentă a lui Biró Krisztián.

România versus Rusia, ca David versus Goliat

La competiţia recentă din capitala Bulgariei unde Biró Krisztián a fost laureat cu medalia de argint, sportivul legitimat la Clubul Sportiv Şcolar Târgu-Mureş a avut patru adversari, câte unul din Israel, Suedia şi Iran, iar în finală un sportiv reprezentant al Rusiei.

„În Iran sunt 3 milioane de luptători legitimaţi, iar în România între două şi patru mii. Asta e comparaţia între noi. În Rusia sunt de două ori mai mulţi luptători legitimaţi decât în Iran”, a afirmat Fazakas Csaba.

„Concurenţa e foarte mare, dar dacă lucrăm putem să fim acolo, în faţă. Am demonstrat şi acum. Totul e posibil, depinde de noi, câte sacrificii facem şi cât de mult lucrăm. Paştele, sărbătorile, le-am făcut împreună, trei antrenamente am făcut pe zi, iar în cantonament am fost la Izvorani. În ţară n-am găsit adversari (de antrenament – n.a.) pentru Krisztián, dar am adus din străinătate adversari buni cu care putea să se pregătească, iar când nu vin străinii ne băgăm noi, eu şi domnul Dragoş Vlad, căruia îi mulţumesc”, a mai spus Fazakas Csaba.

„Scopul meu în viitor este să ies campion mondial”

Biró Krisztián este originar din comuna mureşeană Fântânele, practică luptele libere de la vârsta de 7 ani, iar în prezent studiază la Liceul cu Program Sportiv „Szasz Adalbert” din Târgu-Mureş unde a venit în clasa a V-a, iar în prezent a trecut în clasa a XI-a.

„Am pierdut cu 13 la 11 în finală. L-am condus pe sportivul din Rusia cu 9-8, iar în ultimele 24 de secunde a reuşit să îmi facă o aruncare de 4 puncte. Cu asta am pierdut finala mondială”, a declarat Biró Krisztián.

Proaspătul medaliat cu argint la Campionatul Mondial de Lupte Libere pentru Cadeţi şi-a amintit şi contextul în care s-a decis să practice luptele libere: „Când am fost mai micuţ, tot timpul mă băteam la şcoală şi tot timpul mă certa doamna profesoară. M-au dat părinţii la lupte. A zis un coleg să încerc luptele. Am încercat şi chiar mi-au plăcut mult, iar apoi au început să apară şi rezultatele.”

„Scopul meu în viitor este să ies campion mondial şi să îmi cânte Imnul României, să pot să alerg cu steagul”, a adăugat sportivul care nu a fost niciodată pe locul 2 la vreo competiţie la care a participat în România.

Nu în ultimul rând, Biró Krisztián a vorbit şi despre condiţia de campion, arătând că pentru a performa pe plan internaţional e nevoie de „ambiţie”, iar „câteodată trebuie renunţat la anumite lucruri, la discoteci, la băutură, la ţigări.”

Alex TOTH