Share



Începând de joi, 8 august, 140 persoane din Centrul social – Adapost de noapte Târgu Mureș urmează să fie evacuate forțat de către Primăria municipiului Târgu Mureș pentru realizarea unor reparații capitale, considerate necesare și urgente.

În acest scop, în jur de 30 de locatari ai centrului social au protestat în dimineața zilei de luni, 5 august, în fața Primăriei pentru a li se aloca mai mult timp pentru a elibera camerele și găsi locuințe noi sau alte soluții care să le asigure un acoperiș deasupra capului în cele 2 luni de reparații.

Se fac promisiuni verbale

„Anunțul de evacuare a fost făcut de Direcția de Asistență Socială împreună cu Consiliul Local, fiind făcut într-un termen ilegal de două săptămâni. Din considerentele mele, trebuia să ne anunțe minimum cu trei luni înainte ca cei cu handicap să-și adune din pensiile lor sau persoanele din sistem care lucrăm fie cu ziua, fie cu contract de muncă în oraș, să ne adunăm un bănuț și să ne putem plăti o altă chirie. Nu se poate să arunci în stradă persoane cu handicap, avem aici cu stent la inimă, avem persoană cu HIV care are și copil, cu handicap locomotor, cu pareză, fără nicio comunicare concretă în scris. Ne-au afișat pe geamul intrării cum că noi v-am găsit loc de muncă. Întrebarea mea este: noi dacă lucrăm în oraș, nu ne poți obliga să ne păsărim locul de muncă din oraș pentru că ne-ai oferit altul la Râmnicu Vâlcea la selecție la deșeuri, ca după 2 luni să venim înapoi. Ne-au anunțat că vă reprimim după renovarea capitală înapoi. În anunțul din mass-media au anunțat că doar 52 de persoane vor fi primite înapoi. S-a spus că se plătește 4 lei pe noapte. Ideea este că aici s-au plătit facturi de consum, curent, chirii și multe altele, iar ei au anunțat în mass-media că de fapt se plătește 4 lei pe noapte, ceea ce nu reiese din facturi și chitanțe”, a spus Bogdan Sorin Oltean, locatar al centrului.

Niciuna dintre petițiile înaintate la autoritățile competente nu a primit un răspuns în legătură cu problema existentă.

„Am participat la Ședința de Consiliu Local din data de 1 august în care ni s-a spus doar verbal, nimic concret: „Aveți răbdare pentru că vom găsi o soluție pentru toți”. Soluția interesantă este că doamna directoare a Direcției de Asistență Socială a și plecat în concediu, iar locțiitoarea dânsei la două zile după ce a preluat portofoliul, ne spune păi v-am predat o hârtie fiecare unde veți fi relocați, nimic concret. Dânsa a spus în mass-media că noi refuzăm noile oferte de relocare. Aș cere totuși să îmi dea în scris pe bază de semnătură gen, Oltean Bogdan Sorin ți-am oferit cazare în cutare loc pe bază de semnătură, că am refuzat, ceea ce nu există. Eu am aici toate cererile trimise la Consiliul Județean, Primăria Mureș, Prefectură Mureș și Consiliul Local Mureș. La niciuna dintre aceste petiții, la care am cerut în termen de urgență un termen de relocare pentru toată clădirea, la niciuna nu am primit răspuns. Momentan în această situație se află în jur de 26 de familii și mulți pensionari”, a precizat Bogdan Oltean.

Zeci de copii în stradă

Printre cei care vor ajunge în stradă, prezenți la protest, se numără și o doamnă gravidă care are deja 7 copii, bătrâni, familii cu jumătate din membri cu dizabilități, un bolnav de HIV cu un bebeluș, o doamnă cu fiica sa care muncește și cei 5 nepoți care merg la școală, grădiniță sau liceu și mulți alți copii care mișună printre cei adunați.

Cu toate că nu primesc o soluție concretă de la primărie, ei s-au gândit deja la o rezolvare a situației, iar locurile de muncă care au fost oferite nu se pretează tuturor celor de la azil.

„Eu am propus într-o petiție, chiar și în ședința de Consiliu, dacă se poate face un comun acord între Inspectoratul Școlar deoarece elevii sunt în vacanță pentru aceste două luni de renovare capitală în care să putem fi găzduiți. Nici aici nu am primit răspuns. Am și cerut, dați-mi o hârtie cu fiecare personal: nume, prenume, unde vei fi relocat. Ei ne-au tot amețit că ne-au oferit și noi am refuzat. Ce ne-ați oferit? Ne-ați pus pe avizier locuri de muncă? Păi noi cei care lucrăm nu ne puteți obliga să prestăm o altă muncă în alt oraș, după care să ne reîntoarcem la muncă și să ne spuneți „Păi vedeți voi, Centrul Social, că nu vă țineți de locurile de muncă?”. Lasă-ne, domnule, să lucrăm, fiecare cu domeniul care îi place și pentru care a optat. Plus, la Râmnicu Vâlcea au oferit de muncă doar la câțiva băieți, proveniți din sistemul de plasament, băieți care actualmente lucrează în oraș. Iar pentru fete cu handicap, persoane cu HIV sau vârstnici, ce soluții au dat? Am cerut nominal, vârstnicul cutare cu pensia cutare, avem soluția cutare, a refuzat sau nu. Plus, care patron ar fi de acord să primească un grup de tineri proveniți din centrul de plasament, deși m-aș bucura enorm, să dea avans jumătate ca să aibă băieții bani pentru hrană și altele. Nici eu dacă aș fi patron nu aș aloca o sumă de bani înainte să se presteze o muncă”, a mai adăugat Bogdan Oltean.

Există și soluția amânării renovării pentru a le permite familiilor să-și găsească o locuință. „Destinația clădirii a fost schimbată de 4 ori în ultimii 2 ani, inclusiv tabla aceea de la intrare. Ba a funcționat ca Centru Social, ba ca adăpost de noapte, ba amândouă deodată, dar în schimb era un fel de centru zacuscă, adică toate categoriile. Domnule, dacă știi că nu au ce căuta familii, că despre asta e vorba, atunci de ce ai permis să se intre familii, sunt care au dosare pentru locuințe sociale, chiar și pentru ANL-uri, însă dosarele lor sunt de 2-5 ani în așteptare. Dacă voi vreți să scoateți familiile, atunci eu am cerut în dezbaterea din Consiliul Local o amânare până în luna martie a anului viitor, lună care ne permite familiilor să-și depună actele în termen de urgență pentru locuințe sociale. Am înțeles că în octombrie se aprobă dosarele în funcție de dosar, se poată urgenta și atunci ar fi o soluție pentru familii. Iar pentru orfani până în luna martie ne putem aduna un 2-3.000 de lei și ne putem muta în chirie și să scăpăm și noi de acest calvar”, a spus Bogdan Oltean.

Este greu de găsit chirie ca minoritate

Reparațiile capitale, spun ei, nu sunt atât de necesare. Baia de la etajul 2, inclusiv cea de la mansardă au fost renovate acum 5 luni, iar exteriorul Centrului Social a fost renovat recent acum câțiva ani, este izolat termic, s-a pus instalație electrică pe bază de senzori și există și un generator de rezervă în caz că se ia lumina în oraș. Mai trebuie renovate doar două băi, cea de la etajul 1 și cea de la parter. Multe dintre camerele de găzduire au fost renovate chiar de locatari, iar curățenia în clădire se face tot de ei, prin rotație. „Eu personal am la centru facturi că a fost renovată camera din bani proprii. Mi-am luat mobilier, fiecare ne-am adunat un bănuț pentru asta. Dânșii spun că noi avem telefoane performante. Așa, și care e problema? Fiecare a muncit, a transpirat, eu personal lucram până la 12 noaptea ca să-mi adun un ban, atât să mănânc, cât și să îmi cumpăr strictul necesar. Am dreptul la informare conform Convenției Drepturilor Omului, iar televizor nu am, chiar dacă ei au instalat un cablu acum 2 luni”, a spus Bogdan Oltean.

Conform celor transmise de reprezentanții primăriei, se vor acorda 1.000 de lei timp de 5 luni pentru chirie familiilor beneficiare ale Centrului Social Adăpost de Noapte Târgu Mureș, însă locatarii susțin că nu toate familiile beneficiază de această sumă, doar aproximativ 3-4.

Mariei Mailat i s-a promis că i se va aproba pentru chirie 1.000 de lei. A fost să vorbească cu proprietarul unui apartament și acesta i-a confirmat că o ia, după ce a fost refuzată în prealabil de alții pe motiv să este „țigancă”. „A vrut să mă primească ultimul la care am fost, și pe când să mi se dea banii să mă duc în chirie în data de 1 august, au zis că nu mai sunt fonduri să îmi dea banii. Am și dovada că am fost la chirie, am vorbit cu domnul, am și contractul. Eu sunt cu hadicap și nu mă pot angaja undeva”, a spus Maria Mailat.

Vass Jozsef Janos lucrează la sera primăriei când sunt fonduri și a încercat de câteva ori să plece din țară pentru a munci în străinătate, să nu mai fie în această situație, însă nu a reușit și locuiește în centru alături de părinții săi, mama lucrând ca femeie de serviciu în ciuda sănătății precare, iar tatăl fiind cu dizabilitate.

„Domnule Florea, ce se va întâmpla cu acești copii pe care îi dați pe drumuri? Peste 10 ani vă treziți cu ei că nu vor avea nicio educație pentru că le luați dreptul să se educe, că de pe stradă nu se pot educa. Peste 10 ani se trezește iarăși cu ei la azil pentru că nu au un loc de muncă, cu discriminarea că țiganii sunt cea mai mare problemă a României. Dar când țiganii au pus voturi pentru domnul Florea, a fost bine că i-a cumpărat cu o bere și un mititel? Atunci a fost bine. Mie mi se pare anormală jignirea ce o face el împotriva noastră, noi am plătit facturi, avem dovezi, sunt copii cu boli, cu hadicap. Țiganii tund iarba, curăță orașul, merg la sera Primăriei, nu mi se pare că țiganii sunt cea mai mare problemă. Da, sunt persoane care sunt rele, dar pădure fără uscăciuni nu există și nu e frumos ca cetățenii de etnie romă să fim criticați în ultimul hal. Acum pune-ți-ne la zid și împușcați-ne ca pe familia Ceaușescu că noi suntem de etnie romă”, a spus Vass Jozsef.

Chirie plătită retroactiv

Cei în vârstă au lucrat toată viața, însă acum nu le ajunge pensia să se descurce dacă sunt dați afară. Conform celor spuse de locatari, ei niciodată nu au primit două mese calde cum spun cei de la DAS. „Eu am doi copii, unul cu handicap și unul normal, iar nevasta lucrează. Au zis vineri că nevastă-mea câștigă 2.700 de lei, dar îs minciuni, ea câștigă salariul minim pe economie, iar 2.700 lei e venitul întregii familii și din acei bani patru trăim. Nu noi suntem de vină, ci sistemul”, a spus George Marius Moțu, care primește pensie de dizabilitate. El a plătit chirie și cheltuieli până în decembrie 2015, după care a încetat din cauza taxelor considerate a fi un abuz, deoarece persoanele cu handicap nu ar trebui să plătească. Au fost înștiințați în 2018 că trebuie să plătească 4 lei pe zi retroactiv din ianuarie 2016, ceea ce în condițiile actuale nu se poate face, iar legea a fost modificată, persoanele cu handicap fiind obligate să plătească și ele chirie, având venit de dizabilitate.

„În 2015 au zis lasă, nu mai plătiți, care are plătește, care nu nu, că ne-am revoltat. Eu cu handicap nu am dreptul să fac muncă în folosul comunității, iar răspunsul domnului administrator a fost că nu-i bai că face nevasta. Păi nevasta după ce lucră opt ore pe zi, vine să facă muncă în folosul comunității? Și nici nu specific câte ore trebuie făcute, 8 sau 32 sau câte?”, a clarificat George Marius Moțu.

În cadrul ședinței Consiliului Local din 1 august, cei de la Azilul de Noapte spun că au fost sprijiniți doar de POL, iar restul au râs de ei, abia lăsându-i să vorbească. „Avem filmarea, au boicotat și au râs în timp de noi am vorbit și am cerut soluții. Au spus (când au încercat să vorbească) că vezi că aici nu suntem la sindicat”, a spus Bogdan Oltean.

S-a vehiculat că sunt persoane care câștigă 4.000 de lei și locuiesc în azil. Într-adevăr, există familia Moldovan care locuiește acolo și cumulat ambii câștigă 4.500 de lei pentru a întreține o familie de 7 persoane.

„Cum să stai 9 ani într-un azil de noapte?”

După o oră, Claudiu Maior, consilierul primarului a coborât scurt până în holul primăriei.

Conform hotărârii Consiliului Local, Centrul Social funcționează acum ca Azil de noapte din 2018, însă cei de acolo nu au fost înștiințați de această schimbare. „Doi ani să stați ilegal undeva, să vi se ofere loc de muncă, să vi se spună că vă dăm tot ce ține de bunul mers al lucrurilor și dumneavoastră să nu acceptați asta, vi se pare normal? Necunoașterea legii nu vă absolvă de ea. Vi s-a oferit prin Hotărâre de Consiliu 1.000 de lei la fiecare ca să vă căutați loc”, a transmis Claudiu Maior.

I s-a adresat și lui Vass Jozsef prezent acolo. „Un om normal care merge la lucru și lucrează, credeți să îl primește careva cu 4 lei pe zi? Repet, de 9 ani, cu 4 lei pe zi. Ți se pare normal să stai 9 ani într-un azil de noapte? După 9 ani un om plătește 150 de euro pe lună și tu plătești 4 lei pe zi, ți se pare normal? Încă o dată vă spun, este Azil de noapte de 1 an de zile. Noi dacă 2 ani de zile, să facem curățenie, să vă punem la punct apartamentele, să le zugrăvim, să vă facem acoperișul, să dăm o grămadă de bani pe lucrurile astea, în ultima lună am investit 150.000 și voi să veniți să ne spuneți nouă că nu părăsiți locul? … Două luni de zile căutați-vă loc unde să stați”, a spus celor prezenți consilierul primarului, fiind vehement și în legătură cu locurile de muncă. „Avem 4 oferte clare trimise în Târgu Mureș”.

„Precizăm că Centrul social – Adăpost de noapte din Târgu Mureș funcționează ca centru rezidențial și de asistență pentru persoane fără adăpost, iar cazarea beneficiarilor acolo ar fi trebuit să aibă la bază un contract de servicii care să prevadă și măsurile luate în cazul externării din serviciu, dar și obligațiile pe care centrul le are față de beneficiari. În aceste condiții, fiind vorba de un serviciu social, accentul se pune pe soluționarea problemelor sociale ale beneficiarilor, așadar inclusiv pe integrarea/reintegrarea lor în comunitate, iar managementul acestui serviciu și personalul de specialitate angajat au responsabilități fără echivoc în acest sens, stabilite prin standardele de calitate în vigoare”, a transmis Andreea Moraru, președinte Dizabnet – Federația prestatorilor de servicii pentru persoane cu dizabilități.

Poziția Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș postată pe pagina lor de Facebook

Acest centru așa cum îi spune și numele este Centrul Social Adăpost de Noapte – adică oferă adăpost beneficiarilor pentru o perioadă SCURTĂ! În această perioadă, Centrul Social Adăpost de Noapte Târgu Mureș are 117 beneficiari – ceea ce înseamnă 15 familii și 51 persoane individuale. Așadar, în Centrul Social sunt cazate – 15 familii dintre care 8 familii de bună credință ce au înțeles situația și s-au conformat solicitărilor Primăriei de a se muta pentru o perioadă scurtă și 7 familii care refuză să colaboreze și amenință personalul Primăriei! Important, târgumureșenii trebuie să știe că există HCL 137/2018 care prevede acordarea unei sume de 1000 de lei timp de 5 luni (!) pentru chirie, familiilor beneficiare ale Centrului Social Adăpost de Noapte Târgu Mureș, tocmai pe timpul efectuării acestor reparații ! Una din condițiile de acordare a acestui ajutor de 1000 de lei este ca beneficiarii SĂ PRESTEZE MUNCĂ ÎN FOLOSUL COMUNITĂȚII, fapt care nu convine unor beneficiari, ce nu doresc să muncească doar să primească ajutorul! Totodată în Centrul Social sunt cazați 51 de beneficiari individuali – 26 și-au afirmat dorința să colaboreze cu Primăria și sunt dispuși să își rezolve problema locativă – 25 nu colaborează ! Întrebarea firească este – de ce unii beneficiari sunt de bună credință și s-au străduit iar alții nu s-au străduit să își rezolve problemele locative? Toți beneficiarii primesc din partea Primăriei:

– Venit minim garantat între – 142 lei – 819 lei /în funcție de numărul de persoane din familie.

– Cantina socială – 12 lei/zi

– Transport local pentru persoane cu handicap și elevi – între 80 lei – 160 de lei

– (după caz) Alocație minori – 150 de lei/copil

– (după caz) Pentru copii cu handicap școlarizați – 250 de lei/lună

– (după caz) Pentru copii preșcolari stimulente educaționale – 50/lei pe lună

– (după caz) Pentru persoanele cu handicap – 1263 de lei indemnizație de însoțitor

Aceste venituri sunt completate de :

– (după caz) Îndemnizația de handicap de la 60 – 500 lei plătită de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială.

– (după caz) Îndemnizația de handicap complementară 110 lei plătită de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială.

Cea mai mare taxă de cazare plătită la Centrul Social Adăpost de Noapte este de 4 lei pentru o zi de cazare! Această sumă nu a fost plătită în ultimul an de nici unul dintre beneficiari!! Numărul intervențiilor Poliției Locale din cauza scandalurilor provocate de beneficiari la Centrul Social Adăpost de Noapte în ultimele 12 luni = 27 de intervenții. Primăria suportă și cheltuielile legate de firma de pază, 24 ore din 24, de la Centrul Social Adăpost de Noapte. Numărul intervențiilor echipelor de salubritate la Centrul Social Adăpost de Noapte din cauza murdăriei provocate de beneficiari = de 3 ori săptămânal + o dată pe lună dezinsecție mobilier și haine. Intervenția echipelor de salubrizare (pe lună) costă cetățeanul târgumureșean 460 lei/lună și intervenția echipelor de dezinsecție costă 560 de lei/lună. Din toți cei cazați la Centrul Social Adăpost de Noapte, 8 persoane – ce sunt din categoria celor care nu doresc să colaboreze și incită spiritele – sunt înregistrate cu Plângeri Penale pentru fapte de agresiune sexuală și vătămare corporală Suma de 210.000 lei a fost cheltuită în luna mai 2019 pentru reparații grupuri sanitare, uși, ferestre, alte pagube produse de beneficiari în urma vandalizării și distrugerii. Mai multe firme din județ și din țară au oferit contracte de muncă beneficiarilor de la Centrul Social Adăpost de Noapte, cu salarii decente, cazare, bonuri de masă, dar ofertele au fost REFUZATE! Stăm la dispoziția târgumureșenilor cu lista companiilor care au venit cu aceste oferte! Totodată vă stăm la dispoziție cu declarațiile celor care au înțeles să colaboreze și își asumă mutarea pe perioada reparațiilor.

Text și foto: Elena POLEARUȘ