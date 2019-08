Recitaluri de excepție la „Harmonia Cordis”

Share



Festivalul Internațional de Chitară „Harmonis Cordis” programează miercuri, 7 august, ora 19:00, la sala mare a Palatului Culturii un regal muzical susținut de artiști din Ungaria, Franța și Cehia. Primii care vor urca pe scenă sunt membrii Tritonus Guitar Trio din Ungaria, recent câștigători al prestigiosului concurs Guitar Foundation of America. Primul concert sub acest nume l-au avut în luna ianuarie a anului 2015 la Budapesta. Membrii formației sunt Levente Molnár, Gergely Szurgyi și Bálint Varga. Trioul susține concerte regulate în Ungaria și în străinătate, participă la concursuri de muzică de cameră, și se mândresc cu numeroase premii, printre care premiul întâi la concursul de muzică de cameră de la Győr (Ungaria), Concursul de muzică de cameră L. Luthier, Concursul de muzică de camera Bratislava, și multe altele. Cel mai important premiu obținut este locul întâi la faimosul concurs de muzică de cameră de la Guitar Foundation of America în 2019 la Miami. Printre obietivele trioului se numără interpretarea unor lucrări ne mai auzite în această formulă la chitară, astfel îmbogâțind repertoriul instrumentului prin transcripții și aranjamente proprii. Al doilea recital al serii va fi susținut de Venti Chiavi Guitar Trio. Format în în anul 2014, având în componentă trei studenți de la Universitatea de Arte din Pécs (Ungaria): Zsófia Ritter, Balázs Kormos și Álmos Tóth, trupa își propune lărgirea repertoriului pentru acest gen de formație și astfel pe lângă lucrările compuse pentru trio, acestia interpretează și transcripții proprii. Trioul s-a afirmat în toată Europa și în America de Nord, participând la numeroase concursuri și festivaluri de chitară, unde pe lângă repertoriul internațional au reușit să promoveze și muzica clasică maghiară. Primul lor CD a fost lansat în luna noiembrie a anului 2018 cu titlul “Venti Momenti”.

Duo inedit, chitară-oboi

După pauză, melomanii vor avea parte de un recital inedit susținut de Gabriel Bianco (Franța) și Michaela Hrabánková (Cehia). Gabriel Bianco a început să cânte la chitară cu tatăl său la vârsta de 5 ani. În 2005, la absolvire,a obţinut premiul 1, cu merite deosebite. În acelaşi an a primit cel mai înalt calificativ la concursulde admitere la Conservatorul Naţional Superior din Paris, unde studia cu Olivier Chassain. Gabriel desfăşoară diverse activităţi muzicale, precum teatrul, creaţia de compoziţii contemporane, dar principala este aceea de a cânta ca solist de chitară.A susţinut primul său concert la vârsta de 15 ani, iar acum este invitat să cânte în diverse ţări: Rusia, S.U.A., China, Colombia, Brazilia, Romania, Germania, Grecia, India, Peru, Thailand, Franţa, Italia, Austria, Republica Cehă, Ungaria, Polonia, Spania. Nu de mult timp artistul a înregistrat un DVD pentru revista italiană „La Guitarra”. Gabriel Bianco a câştigat deja mai multe premii la competiţii internaţionale în Europa printre care: 2006 – Concursul Internaţional de Chitară din Ile de Re, Franţa; Concursul Internaţional de Chitară din Forum Vienna, Austria; 2008 – GFA Concursul Internaţional Solo, SUA. Michaela Hrabánková este o oboistă versatilă, care îmbină cu o deosebită flexibilitate repertoriul tradițional al instrumentului cu cel contemporan. Născută la Praga, aceasta momentan este stabilită la Paris. Și-a început studiile muzicale la Praga, a urmat studiile Conservatorului din Praga, apoi și-a continuat studiile la Hochschule für Musik din a Karlsruhe, Germania. Michaela a susținut concerte solo și concerte de muzică de cameră în Franța, Germania, Kosovo, Cehia, România, Algeria, Brazilia și Argentina. De trei ani este membră a cvintetului „Le Concert Impromptu”, finanțat de Ministerul Cultural Francez. În anul 2001 Michaela obține premiul 2 al concursului „Concertino Praga”, după care a fost invitată să concerteze în toată Europa. Aceasta este invitată să susțină cursuri de măiestrie în Franța, România și Cehia. Momentan predă muzică de cameră la Conservatorul Ivry-sur-Seine din Paris. Michaela are un CD apărut în anul alături de cvintetul Le Concert Impromptu, unul ca solisă cu orchestră, în care interpretează o lucrare concertantă dedicată pentru ea, și unul în duo cu chitaristul Gabriel Bianco, intitulat “Divertissement”. Aceasta folosește instrumente de cea mai bună calitate, fabricate de producătorul “Lorée” și este sponsorizată de producătorul de ancii de oboi „Koje Reeds”.

Intrarea la concertul de miercuri seara de la Palatul Culturii este liberă.