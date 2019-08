AAGES, pregătită de majorarea capitalului social

Share



La doi ani de la listarea la Bursa de Valori Bucureşti, acţionarii majoritari ai producătorului de echipamente industriale AAGES SA Sângeorgiu de Mureș pregătesc următorul pas în evoluţia companiei. În viitorul apropiat, societatea îşi va majora capitalul social, iar suma de bani rezultată va fi utilizată pentru dezvoltare şi realizarea de noi investiţii.

Portofoliul de clienţi, în expansiune

Intenţia de majorare a capitalului social ne-a fost explicată de Molnár Gábor, directorul general al companiei, care alături de un grup de cercetători ştiinţifici entuziaşti puneau, în anul 1990, bazele înfiinţării AAGES.

„Suntem listaţi pe Bursă şi una dintre facilităţile oferite de listarea pe Bursă este posibilitatea de a majora capitalul social, de a face rost de bani pentru investiţii şi pentru dezvoltare prin emitere de acţiuni. Planificăm o asemenea acţiune, care a fost anunţată potenţialilor investitori”, a declarat Molnár Gábor.

Dezvoltarea continuă a societăţii în cele aproape trei decenii de existenţă este strâns legată de viziunea acţionarilor, care au reuşit să îşi adapteze în permanenţă ofertele și structura firmei la realităţile pieţei de profil, unde supravieţuirea firmelor este garantată în primul rând de existenţa unor produse de calitate.

Din acest punct de vedere, pentru stabilitatea societății, a mai spus Molnár Gábor, este foarte importantă diversificarea produselor și creșterea portofoliului de clienți.

„Orice firmă urmăreşte să ofere servicii și produse în urma cărora să rezulte profit, ceea ce îi interesează pe investitori, dar care este necesar și pentru funcţionarea și dezvoltarea în timp a firmei. Având în vedere domeniul nostru de activitate, care este într-un domeniu special, suntem preocupaţi să găsim clienţi pe o arie geografică cât mai extinsă, deoarece instalaţiile pe care le facem se cumpără o dată şi se folosesc mai mult de 20 ani, nu se schimbă prea des, cum se întâmplă cu produsele de consum. Suntem deja într-un circuit mondial. Germania este unul din principalii exportatori ai lumii, dar se poate întâmpla ca într-o perioadă să diminueze comenzile pentru produsele noastre și din acest motiv nu este bine să fim dependenti de o singură piață. Preocuparea noastră este să găsim permanent piețe noi. În acest an am reușit să perfectăm un contract cu Arabia Saudită, pentru o aplicație din industria petrolieră. Tot în acest an am stabilit o relație de colaborare cu o firmă din Italia, prima lucrare obținută în urma acestei colaborări fiind deja pe masa proiectanților noștri. O particularitate a domeniului nostru de activitate este faptul că produsele noastre nu pot fi vândute utilizând metodele clasice ale reclamei, “agenții” noștri de vânzare cei mai buni fiind chiar echipamentele pe care le fabricăm. AAGES a devenit cunoscut pe piață prin calitatea produselor livrate, clienții potențiali culegând informații direct de la cei care le utilizează și, spre mulțumirea noastră, cei care le utilizează dau referințe favorabile pe baza propriilor lor experiențe”, a declarat directorul general al companiei.

Oamenii, principala valoare AAGES

Referindu-se la principala valoare AAGES, Molnár Gábor a dezvăluit că formarea de profesionişti în domeniu a fost, este şi va rămâne una din principalele priorităţi ale companiei.

„Pentru a realiza produse de calitate superioară trebuie să avem oameni foarte buni, cu experienţă şi dedicați meseriei, indiferent dacă sunt muncitori calificați, ingineri sau proiectanți. Portofoliul de produse fabricate devine mai bogat de la an la an, iar acest lucru ajută la scurtarea perioadei de proiectare în multe cazuri. În această situaţie, devine importantă experienţa, istoria firmei. Am crescut şi creştem o echipă de proiectare cât mai bună, dar la fel de important este să avem echipe foarte bune de fabricaţie și testare. Deși ne-ar bucura să angajăm specialiști cu experiență, încă din primii ani ai existenței AAGES ne-am preocupat cu formarea specialiștilor pentru toate activitățile necesare în cadrul firmei. Din absolvenți de liceu am format electricieni și mecanici pricepuți, pe absolvenții de facultăți tehnice i-am transformat în ingineri specializați în domeniul electric, mecanic sau IT. De fiecare dată ne-am străduit să punem în valoare atât cunoștințele teoretice, cât și inventivitatea fiecăruia, absolut necesare pentru crearea de produse noi, potrivite aplicației și deosebite, dacă e posibil, mai bune decât cele oferite de concurenții noștri. Regretăm și noi, ca multe alte firme, stricăciunile produse în învățământul profesional, stricăciuni care pot fi reparate doar dacă va exista un plan de lucru clar, voință fermă și susținută pe termen lung din partea celor care pot decide asupra acțiunilor și a resurselor necesare în acest sens. Chiar dacă urmează era roboților, care sunt folosiți din ce în ce mai frecvent și în instalațiile noastre, trebuie reinventată valoarea și aprecierea muncii meseriașilor, în sensul cel mai larg al cuvântului”, a explicat Molnár Gábor.

Conectare permanentă la lumea ştiinţifică

Directorul general al AAGES SA a mai arătat ca temelia unui business sustenabil în afară de dotări și de angajați competenți este capacitatea firmei de inovare, de a fi în contact cu lumea științifică pentru a integra în produse soluții tehnice noi, moderne.

Participarea AAGES la un program internațional de cercetare FAIR de construire a unui accelerator de particule în Germania a necesitat un efort deosebit de proiectare, acumulând informații noi, specifice proiectului.

Proiectul de cercetare realizat în colaborare cu Institutul Politehnic București și Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu-Mureș, având ca obiect realizarea unor materiale biocompatibile pentru aplicații chirurgicale este un exemplu bun atât pentru posibilitatea de a fi aproape de realizările cele mai noi pe nivel mondial, cât și capacitatea specialiștilor din AAGES de a aborda teme cu reale perspective de viitor.

Sinergia grupului de firme, benefică

Un alt atu, deloc de neglijat pentru potenţialii investitori, este existența unui grup de firme create de AAGES.

“Un mare avantaj este că AAGES și-a creat în jurul său un grup de firme cu activități complementare. Firmele mari care au sute şi chiar mii de angajaţi şi au o istorie de 70-80 de ani, cu care ne luptăm pe piaţă, au avantaje serioase faţă de noi prin experiență, prin mărime și prin notorietate. Existența grupului de firme, creat de AAGES pentru a compensa handicapul „tinereții”, dar și a „locului de naștere”, fiindcă o firmă dintr-o țară din Europa Centrală multă vreme nu a fost considerată capabilă să realizeze produse industriale complexe, și-a dovedit pe deplin utilitatea. Firma Electroterm, care produce subansamblele pentru instalațiile fabricate de AAGES a devenit furnizor pentru alte firme din Europa și nu numai. Fiind parte a grupului AAGES, Electroterm răspunde rapid la solicitările noi și ajută la realizarea la timp a unor produse, care sunt diferite de cele fabricate anterior. Atelierul de călire prin inducție, care funcționează sub numele de AAGES HTC, oferă posibilitatea de a elabora procese complexe de tratamente termice prin inducție necesare pentru a fundamenta ofertele pe care AAGES le trimite clienților interesați de achiziționarea unor instalații pentru asemenea aplicații. Numai așa a fost posibilă intrarea AAGES în categoria firmelor acceptate de industria fabricării componentelor auto, unde rata de piese neconforme trebuie să fie maxim unu la două milioane”, a arătat directorul general al companiei.

O hală nouă

Recent, AAGES a finalizat construcția unei hale noi.

“Hala cea nouă este deja ocupată cu instalații în curs de construcție. Am avut nevoie de această hală întrucât a crescut numărul de comenzi dar și complexitatea instalațiilor, ceea ce impune optimizarea procesului de fabricație. Pentru a rămâne competitivi pe piața internațională, trebuie să păstrăm calitatea foarte bună a produselor noastre, care ne-a permis creșterea firmei, dar trebuie să reducem costurile și timpul de fabricație. Ciclul lung de fabricație, care în cazul unor instalații depășește 6-8 luni, în afară de resurse financiare cere linie de fabricație distinctă față de instalații mai mici, care se finalizează în patru-cinci luni. Acest lucru s-a demonstrat la începutul acestui an, când din lipsa spațiilor suficiente, livrarea unor instalații contractate în 2018 începe abia în această lună, generând o situație financiară, fie și temporar, neconfortabilă pentru firmă și pentru acționari. Noua hală deja funcțională ne va permite să finalizăm cu rezultate bune lucrările curente, dar ne oferă și siguranța necesară pentru contractarea altor instalații la fel de complexe”, a declarat Molnár Gábor.

Cel mai bun raport între perfomanţă şi preţ

În întreaga istoria AAGES, prin toate măsurile luate, s-a urmărit asigurarea stabilității firmei prin realizarea unor produse care să ofere potențialilor cumpărători cel mai bun raport între performanță și preț.

“Ne-am străduit să îmbunătățim permanent calitatea instalațiilor, sporind complexitatea lor ajungând la echipamente complet automatizate, utilizând roboți industriali. Am căutat să înțelegem cât mai bine nevoile clienților pentru a le oferi exact ceea ce au nevoie. Același lucru am făcut și în cazul serviciilor de asistență tehnică, fiind aproape de ei când au avut nevoie de noi. Multe lucrări noi se datorează echipei de service, care prin calitatea muncii lor au convins clienții că AAGES oferă produse bune și este și un partener de încredere, nu numai pe perioada celor 24 de luni de garanție. Fiind o firmă care realizează produse pentru procese tehnologice complexe, portofoliul de comenzi este expus fluctuațiilor din economia mondială. Cu toate acestea, întrucât instalațiile pe care le fabricăm sunt indispensabile pentru activități industriale, inclusiv la realizarea roboților care se înmulțesc de la an la an, avem certitudinea că va exista permanent cerere pentru produsele noastre, iar experiența firmei, calitatea și determinarea personalului este garanția ca o parte din cererile pentru instalațiile de încălzire prin inducție să fie onorate de AAGES”, a completat directorul general al companiei.

Alex TOTH