Campania de strângere de semnături pentru Dan Barna (USR-PLUS), lansată

Preşedintele USR, Dan Barna, a afirmat miercuri, la lansarea campaniei de strângere de semnături pentru candidatura sa la alegerile prezidenţiale, că va fi un şef de stat prezent şi implicat, promisiunea sa fiind restabilirea încrederii în România.

“Preşedintele, într-adevăr, nu conduce Guvernul, dar preşedintele este exact acela care dă mesajul şi direcţia unei naţiuni. Un preşedinte prezent, un preşedinte full time, care este prezent în toată viaţa comunităţii, în toate întâmplările comunităţii, nu doar la crize, este în momentul acesta fundamental pentru România, deoarece românii din Diaspora, tinerii care sunt acolo şi nu doar ei, ne-au spus în întâlnirile pe care le-am avut că de fapt ce le lipseşte este încrederea în România. Un preşedinte care să restabilească încrederea este fundamental necesar şi de fapt asta este ceea ce alianţa USR – PLUS şi eu, candidatul Dan Barna, le promitem românilor, restabilirea încrederii în ţara noastră. (…) Ceea ce voi face după ce voi ajunge la Cotroceni voi fi un preşedinte prezent şi implicat”, a spus Barna în Piaţa Universităţii.

Barna a menţionat că USR-PLUS şi-a propus să strângă cel puţin 300.000 de semnături pentru candidatura sa.

“Sunt în Piaţa Universităţii pentru că acum 30 de ani părinţii noştri ne-au câştigat libertatea şi astăzi e datoria noastră să mergem mai departe. România are o revoluţie neterminată. Ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni şi în ultimele săptămâni arată că România are o revoluţie neterminată şi că este datoria noastră să transformăm libertatea pe care ne-au dat-o părinţii noştri şi în bunăstare – şi nu vorbesc de bunăstare doar în ceea ce înseamnă bani în buzunar, vorbesc de bunăstare în ceea ce înseamnă bucuria şi dorinţa de a trăi în această ţără, bucuria şi dorinţa ca tinerele generaţii să rămână alături de noi. Vom avea în perioada următoare activităţi de campanie, dar scopul alianţei USR – PLUS este să câştigăm Preşedinţia, să dăm primarul Bucureştiului şi primarii marilor oraşe şi să avem o majoritate în Parlament prin care să putem duce România din nou pe un drum de dezvoltare europeană. Am mare încredere în cetăţenii României şi sunt sigur că vom merge împreună la victorie, pentru că miza reală este ca România să se schimbe. Aşa nu se mai poate”, a mai afirmat Barna.

Preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, nu a fost prezent la eveniment din cauza “unui eveniment trist din familie”. El a scris în schimb un mesaj pe Facebook în care menţionează că îl susţine pe Dan Barna la prezidenţiale, pentru că e vocea unei noi generaţii.

“Îl sprijin pe Dan Barna la prezidenţiale pentru că e vocea unei noi generaţii. Dan nu va fi nici preşedinte-jucător, nici preşedinte-spectator. Dan Barna va fi un preşedinte-arbitru, un mediator. Un preşedinte care să capete încrederea cetăţenilor români că poate uni, că poate mobiliza toate părţile din societate alături de un nou proiect pentru România. Vrem să câştigăm alegerile prezidenţiale, dar vrem să câştigăm şi alegerile locale şi pe cele parlamentare. Alcătuim un tandem, iar eu voi vorbi în această campanie, la fel ca-n următoarele două, despre guvernare. Pentru că românii vor să ştie de ce vrem să câştigăm puterea şi, mai ales, ce vrem să facem cu ea. Vom strânge, deci, începând de astăzi, semnături pentru candidatul nostru comun şi vom vota cu Dan Barna. Mi-aş fi dorit să fiu prezent la lansarea campaniei de strângere de semnături. Din nefericire, un eveniment trist în familie – momentul în care mă despart de cineva tare drag sufletului meu – m-a ţinut, astăzi, departe”, a scris Cioloş.

(www.agerpres.ro)