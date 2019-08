Fumatul este o boală, Centrul Stop Fumat – o soluție pentru vindecare

Share



Renunțarea la fumat este un proces complex, care cuprinde pe lângă ambiție și educație terapeutică, oferită de Centrele Stop fumat. Peste 5.000 de fumători au cerut ajutor specialiștilor de la Centrul Stop Fumat ce funcționează în cadrul Clinicii de Pneumologie a Spitalului Clinic Județean Mureș, în peste un deceniu, acesta fiind deocamdată singurul centru ce mai funcționează în Transilvania.

Programul Național Stop Fumat, demarat de Ministerul Sănătății în 2007, prevedea înființarea unor Centre Stop Fumat la nivelul reședințelor de județ, la început fiind oferit gratuit acces la tratament complet. Ulterior, a fost introdusă o taxă pentru acest tratament. ”Din păcate, la nivel național sunt patru sau cinci centre, iar cel din Târgu-Mureș este singurul centru pe zona Transilvania. În prima parte a programului era totul gratuit și a fost un aflux extraordinar de pacienți, după care în ultimii ani s-a introdus taxa de 100 lei pe care pacientul o plătește la prima prezentare, ceea ce reprezintă costul celor trei-patru consultații de care pacientul beneficiază pe parcursul celor două luni de tratament. Am observat că după introducerea acestei taxe numărul celor care s-au prezentat a scăzut. Cred că nu este doar problema financiară, din păcate este în conștiința populației când ceva este gratuit atunci să încerce, să vadă dacă reușește. Dar cel mai important lucru pentru un pacient în momentul în care vine la Centrul Stop Fumat este să aibă convingerea personală că dorește să abandoneze fumatul. Dacă el nu este convins de acest lucru, indiferent cât de bune sunt medicamentele, indiferent de rezultatele pe care alții le-au obținut, el nu va reuși”, a precizat dr. Corina Mărginean, șeful Clinicii de Pneumologie și coordonatorul Centrului Stop Fumat din cadrul Spitalului Clinic Județean Mureș și președintele Secțiunii de Tabacologie a Societății Române de Pneumologie.

Succesul terapiei trebuie dublat de ambiție

Însă cei care sunt convinși că vor să renunțe la fumat și încep tratamentul au rezultate bune. Potrivit medicului coordonator al Centrului Stop Fumat, la două luni de la tratament un procent de 60-70% dintre cei care încep tratamentul reușesc să abandoneze fumatul. Din păcate, scade numărul celor care reușesc să ajungă la șase luni, un an de la abandonarea fumatului. Cei care doresc să se înscrie în program trebuie să aibă peste 18 ani, înscrierea nu necesită bilet de trimitere de la medicul de familie, iar persoana nu trebuie să fie asigurată. Programările pentru Centrul Stop Fumat din Târgu-Mureș se fac la numărul de telefon 0771-679.493.

Demersuri pentru supraspecializarea de tabacologie

Inițierea acestui tratament în toate județele țării ar fi de un real ajutor, mai ales dacă ar exista o supraspecializare de tabacologie, să existe medici specializați pe acest domeniu.

”Am făcut numeroase demersuri la Ministerul Sănătății pentru a putea fi înființată o supraspecializare de tabacologie, pentru că până la urmă ar putea să fie medici care să ofere consultații pe domeniul tabacologie în sistem privat. Din păcate, încă nu avem un răspuns favorabil”, a adăugat dr. Corina Mărginean.

Fumatul este o boală, în lumea medicală se numește tabagism cronic și este definit ca o boală cronică recidivantă. Primul pas al unui fumător este să conștientizeze riscurile la care se expune fumând: apariția cancerului pulmonar, al bronhopneumopatiei obstructive cronice, tuberculozei, accelerarea declinului funcției pulmonare la persoanele cu astm, incidența și severitatea infecțiilor respiratorii fiind cel mai puternic factor de risc pentru pneumonie la tinerii adulți etc. În România, cancerul pulmonar ocupă primul loc atât la incidență cât și la mortalitate, iar depistarea lui în faze incipiente, operabile este rară.

”O persoană care fumează sub 20 de țigări pe zi are un risc de opt ori mai mare de a dezvolta cancer, iar o persoană care fumează peste 20 de țigări pe zi are un risc de 16 ori mai mare de a dezvolta cancer de plămân. De asemenea, riscul este direct proporțional cu numărul de ani în care persoana este fumătoare. De asemenea, vârsta de debut a fumatului are legătură cu apariția cancerului pulmonar”, a adăugat dr. Mărginean.

Intrarea în vigoare a legii antifumat a adus o serie de beneficii, printre care scăderea numărului de internări pentru infarct miocardic, pentru acutizarea astmului bronșic la copii. Însă renunțarea la țigara tradițională pentru dispozitivele electronice IQOS nu este o soluție, acestea având un conținut ridicat de nicotină ce produce o acțiune rapidă asupra cordului. De altfel, în SUA și țările vestice din Europa aceste dispozitive sunt interzise spre a fi comercializate.

Arina TOTH