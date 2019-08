Share



Începând de joi, 8 august, 140 persoane din Centrul social – Adapost de noapte Târgu Mureș urmează să fie evacuate forțat de către Primăria municipiului Târgu Mureș pentru realizarea unor reparații capitale, considerate necesare și urgente.

Mai multe detalii despre acest caz (inclusiv poziția primăriei) puteți citi în articolul de luni aici .

Am fost contactați astăzi de către unul dintre locatari, Bogdan Sorin Oltean, pentru a ne ruga să promovăm mesajul că zeci dintre ei vor ajunge în stradă cu tot cu familii, dacă nu își vor găsi, măcar temporar, o locuință.

„Au găsit loc pentru 4 familii într-un cămin din Adi doar pentru o lună. Psihic ne-au terminat pe toți. Tot dintr-un loc în altul ne mută ca și cum am fi la pușcărie. Ei tot vin cu ofertele de muncă. Nu confundați Instituția locurilor de muncă cu Direcția de Asistență Socială! Eu am fost la unul din locurile de muncă propuse, cu toate că eu lucrez cu ziua, dar am nevoie de cazare și acolo s-a spus că vom primi cazare asigurată. Până la urmă ne-au tot învârtit cei de la firmă că va trebui să mergem să ne căutăm noi cazare că lor le trebuie oameni puternici. Ne-au mai oferit cazare la o casă, dar proprietarul mi-a cerut 200 de euro. De unde să iau pe loc 200 de euro? Dacă aveam bani, nu eram aici, că am ajuns în adăpost pe bază de dosar social”, a transmis Bogdan Oltean.

Problema citată de Bogdan Oltean este lipsa cazărilor. Chiar dacă cei care pot lucra s-ar angaja acum, ei tot ar trebui să locuiască pe străzi o lună până ar primi salariul, iar cei cu dizabilități care nu pot lucra au șanse și mai mici de reușită, deci o soluție ar fi amânarea renovărilor.

„Am cerut în dezbaterea din Consiliul Local o amânare până în luna martie a anului viitor, lună care ne permite familiilor să-și depună actele în termen de urgență pentru locuințe sociale. Am înțeles că în octombrie se aprobă dosarele în funcție de dosar, se poată urgenta și atunci ar fi o soluție pentru familii. Iar pentru orfani până în luna martie ne putem aduna un 2-3.000 de lei și ne putem muta în chirie și să scăpăm și noi de acest calvar”, a precizat Bogdan Oltean în timpul protestelor de luni dimineața.

Toți cei care ar putea oferi o soluție la această problemă și vor să ajute, sunt rugați să meargă la Centrul Social să își ofere propunerile.