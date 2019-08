Proiecte în valoare de peste 18 milioane de euro, în curs de desfăşurare la Iernut

Share



În oraşul Iernut urmează zile de sărbătoare puțin mai modeste, din cauza bugetului redus alocat petrecerilor, buget care mai degrabă se dorește a fi investit de către primarul localității, Ioan Nicoară, în proiecte care vor ridica calitatea vieții populației.

Birocrația, o problemă eternă

Am stat puțin de vorbă cu primarul despre proiectele care se află momentan în desfășurare, despre cele finalizate, dar și despre perioada următoare.

„Sigur, la începutul mandatului mi-am propus foarte multe proiecte și avem acum în portofoliu circa 28-30 de proiecte care la momentul actual sunt în diverse faze. Nu pot spune că am realizat foarte multe pentru că ne-au întârziat foarte mult procedurile. De la inițierea unui proiect și până la finalizarea lui, cam toată lumea care e în domeniu știe că trec de la 2 la 5 ani. Suntem în faze avansate cu două proiecte care în perioada care urmează vor beneficia de autorizație de construcție și pe urmă de ordinul de începere a lucrărilor, și mă refer aici la drumul DC 86 Iernut – Sălcud și continuarea lucrărilor de canalizare și branșamente de apă și canal tot la Sălcud. Momentan avem în derulare proiectul de reabilitare a grădiniței cu 13 săli unde până la finele lunii august sperăm că vor fi finalizate lucrările și o vom da în folosință odată cu începerea noului an școlar”, a declarat Ioan Nicoară.

Cu toate că Primăria Iernut are un departament specializat în achiziții, cu persoane care se ocupă de tot ceea ce este necesar pentru a îmbunățăți orașul și comunele adiacente, lucrurile tot stagnează de multe ori, din cauza birocraţiei impusă de legislaţia în vigoare.

„Nu am reușit să implementăm foarte multe proiecte așa cum spuneam din cauza birocrației. La fiecare proiect procedura e aceeași, indiferent că e suma mai mare sau mai mică, procedurile de achiziție trebuie respectate conform legislației. Există și eliberarea certificatelor de urbanism, avize, abia după se poate discuta de autorizație de construcție care presupune încă câteva avize. Astea toate însumate duc la un interval de timp foate mare care nu ne permite să trecem la construcția obiectivelor efectiv, ceea ce așteaptă de fapt toată populația”, a spus Ioan Nicoară.

2 milioane de lei nerecuperați de la stat

„Din păcate, proiectele prioritare pentru localitate trebuie să le amânăm pentru că ceea ce s-a înțeles prin faimoasa Axă 13.1 care era destinată orașelor care nu erau nici municipii, nici comune, a avut o adresabilitate destul de restrânsă în ceea ce privește obiectivele care pot fi realizate. Nu s-au putut face canalizări, aducțiuni de apă, decât cămine culturale, străzi și altele. Avem un proiect complex pe această axă, Căminul Cultural de la Cipău, strada Gării de la Cipău și trei blocuri sociale în Iernut și să sperăm că sumele folosite pe alte axe vor fi adunate tot la această axă pentru că gradul de depunere la ADR Centru cred că e undeva la 700% față de fondurile alocate, cererea este foarte mare”, a precizat primarul oraşului Iernut.

În ceea ce privește bugetul local, nici acolo din păcate lucrurile nu stau mai bine.

„Bugetul chiar dacă nu a fost de austeritate, a fost un buget normal pentru localitatea noastră de început de an. Cu timpul am ajuns la concluzia că vom fi nevoiți să facem din nou economii, pentru că așa cum se discută despre rectificarea care încă e în stadiu de proiect, nu o să fie o rectificare cu foarte mulți bani, atâți încât să ne satisfacă nouă cerința de finanțare pe proiectele pe care le avem. Am încercat să facem demersuri prin Asociația Orașelor, am încercat să interpelăm Ministerul de Finanțe, însă din păcate nici acum nu s-a înțeles că orașele nu sunt totuna cu comunele sau municipiile. Suntem nevoiți să mergem cu frâna de mână trasă în continuare. Avem peste 2 milioane de lei pe care încă nu i-am recuperat și nici nu cred că îi vom mai recupera de la Guvern pentru ceea ce înseamnă asistenți personali care sunt angajații noștri și am suportat din bugetul local efectiv toate sumele aferente, iar 2 milioane de lei pentru un oraș ca Iernut este o sumă considerabilă. Încercăm să facem pași înainte, nu ne lăsăm. Căutăm surse de finanțare ca să depunem proiectele aflate în diverse stadii de realizare”, a sintetizat, într-o notă optimistă, Ioan Nicoară.

Există și vești bune

În ultimii 5 ani, investițiile s-au axat pe modernizarea străzilor și reparații capitale atât în localitate, cât și în satele adiacente. Printre ele putem aminti construirea podului peste Valea Comlod din localitatea Lechința în 2016 în valoare totală de 460.000 de lei, regenerare urbană prin parcări în cartierul Mihai Eminescu și modernizarea străzii Târgului în 2018 în valoarea totală de 453.000 de lei, reabilitarea Grădiniței cu Program Prelungit și curtea aferentă în 2017 în valoare totală de 430.000 lei fără TVA, reabilitarea Grădiniței cu Program Normal din Iernut în 2017, modernizare trotuare din Iernut în 2016 în valoare totală de 440.000 de lei, modernizarea a 10 străzi din Iernut în 2016 în valoare de 4,5 milioane de lei, modernizarea DC119 Lechința – Dătășeni în 2017 în valoare de 884.000 de lei, modernizarea străzilor din Cipău în 2018 în valoare totală de 175.000 de lei sau modernizarea străzii George Coșbuc în 2017 în valoare de 405.000 de lei. Cel mai recent proiect finalizat este amenajarea unui loc de joacă pentru copii în curtea Grădiniței cu Program Normal din Iernut, proiect finanțat din bugetul local cu suma de 236.000 de lei, care a fost finalizat în iulie 2019.

Sărbători pentru iernuţeni

Săptămâna viitoare, iernuțenii se vor bucura de două evenimente: Sărbătoarea Zilelor Orașului Iernut în 16-18 august și Festivalul Cântecului Popular Patriotic la Oarba și la Iernut în 15 august, unde Primăria orașului Iernut are calitatea de partener.

Printre invitații Festivalului Cântecului Popular Patriotic se numără Fanfara Angelis, Mariana și Adriana Anghel, Ciprian și Mihaela Istrate, Vasile Conea, Marius Cirpian Pop, Cristian Fodor, Andra Materi, Ansamblul Artistic Profesionist Mureșul și mulți alții.

În cadrul Zilelor Iernuțene va avea loc o triplă lansare de carte, și anume lansarea volumului „Dorul de Deag II”, „Semințe de bostan” de Victor Țițiu și „Călătorie imaginară spre Roma” de Cornel Mărginean. Se vor desfășura concursuri de ciclism, skateboard, de role, campionat de volei, concurs pentru bebeluși, parada portului popular, karaoke și multe multe altele, printre care amintim de concertele Amna & Band, Dorian Popa și Compact.

Investiții aflate în curs de realizare în Iernut

Momentan, la Primăria oraşului Iernut se află în derulare 21 de proiecte, însă majoritatea proiectelor finanțate din bugetul local sunt în stagnare din cauza lipsei fondurilor. Valoarea totală a proiectelor se ridică la 87 milioane de lei, dintre care 32 milioane de lei contribuție proprie. În plus, există momentan în pregătire, urmând a se încărca luna aceasta în SEAP, proiectul de eficientizare a si extindere a sistemului de iluminat public, cu o valoare aproximativă de 5 milioane de lei + TVA.

1) Schimbare de destinație din grădiniță în școală, reabilitare și amenajări interioare în vederea obținerii autorizației de funcționare și pentru desfășurarea în bune condiții a procesului educațional la Școala clasele 0-IV, proiect finanțat prin PNDL II, în valoare totală de 4,2 milioane de lei, din care contribuție proprie 950.000 de lei. Proiectul va fi finalizat în septembrie 2019.

2) Modernizare drum comunal DC 86 Iernut – Sălcud, proiect finanțat din bugetul local în valoare de 10,5 milioane de lei, care are un termen aproximativ de finalizare decembrie 2021. Momentan există o lipsă de fonduri la bugetul local. S-a solicitat finantarea prin PNDL II și nu s-a primit răspuns, investiția nefiind eligibilă pe nici o axă de finanțare momentan.

3) Extindere rețea de canalizare menajeră, stație de epurare și branșamente la rețelele de apă și canalizare în satul Sălcud, proiect finanțat prin PNDL II, în valoare totală de 6,63 milioane de lei, din care contribuție proprie 147.000 de lei. Proiectul va fi finalizat în noiembrie 2021.

4) Refacere străzi afectate – 6 kilometri: Reţea stradală sat Sălcud – 2 km, Reţea stradală sat Deag – 1 km, Reţea stradală sat Oarba de Mureș – 1 km, Reţea stradală sat Lechinţa – 1 km, Reţea stradală sat Sfântu Gheorghe – 1 km și refacere drumuri comunale – 6 km: DC 86 Iernut -Sălcud – 2 km, DC 85 Iernut – Deag – 1 km, DC 120 Iernut Oarba de Mureș – 3 km, proiect finanțat din bugetul de stat, în valoare totală de 4,1 milioane de lei, din care contribuție proprie 1,4 milioane de lei. Proiectul va fi finalizat în septembrie 2019.

5) Dotarea unităților de învățământ preuniversitar cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, și anume Școala Gimnazială Iernut, proiect finanțat prin PNDL II, în valoare totală de 780.000 de lei, din care contribuție proprie 100.000 de lei. Proiectul va fi finalizat în decembrie 2019.

6) Modernizarea, respectiv dotarea cu echipamente și mobilier specific didactic și pentru sala de sport, în vederea menținerii autorizației sanitare de funcționare și pentru funcționarea în bune condiții a procesului educațiomal a Liceului Tehnologic Iernut, proiect finanțat prin PNDL II, în valoare totală de 365.000 de lei, din care 40.000 lei contribuție proprie. Proiectul va fi finalizat în decembrie 2019.

7) Proiectarea și execuția lucrărilor de reabilitare rețea de distribuție apă potabilă și canalizare în cartierul Mihai Eminescu Nou din orasul Iernut, proiect finanțat din bugetul local în valoare de 5,9 milioane de lei. Se estimează că proiectul va fi finalizat în decembrie 2021, cu toate că momentan lipsește finanțarea pentru execuția lucrărilor.

8) Construirea unei platforme de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în orașul Iernut, proiect finanțat din bugetul de stat – APM, în valoare totală de 1,75 milioane de lei, din care 80.000 lei contribuție proprie. Se estimează că proiectul va fi finalizat în martie 2022.

9) Rețea de canalizare și branșamente în satul Cipău, UAT Iernut, proiect finanțat din bugetul local în valoare de aproape 10 milioane de lei. Se estimează că proiectul va fi finalizat în decembrie 2021, cu toate că momentan lipsesc finanțările.

10) Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în orasul Iernut (blocurile 15, 16, 17 – Mihai Eminescu și blocul 10 Gheorghe Doja), proiect finanțat prin POR 2014-2020, în valoare totală de 3,3 milioane de lei, din care aproape 1,4 milioane de lei contribuție proprie. Se estimează că proiectul va fi finalizat în martie 2022.

11) Extindere rețea de canalizare menajeră și reabilitare rețea de apă potabilă strada Maior Tiberius Petre, oraș Iernut, proiect finanțat din bugetul local în valoare de 260.000 de lei. Se estimează că proiectul va fi finalizat în decembrie 2019.

12) Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din orașul Iernut, Casa de Cultură (exterior), proiect finanțat prin POR 2014-2020, în valoare totală de 1,9 milioane de lei, dintre care 38.000 de lei contribuție proprie. Se estimează că proiectul va fi finalizat în martie 2020.

13) Reabilitarea și modernizarea interioară a Casei de Cultură Iernut, proiect finanțat prin PNDR, în valoare totală de 2,1 milioane de lei, din care 1,64 milioane de lei contribuție proprie. Se estimează că proiectul va fi finalizat în martie 2021.

14) Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din orașul Iernut, mai exact a primăriei, proiect finanțat prin POR 2014-2020, în valoare totală de 1,6 milioane de lei, din care 330.000 de lei contribuție proprie. Se estimează că proiectul va fi finalizat în octombrie 2020.

15) Îmbunătățirea calității vieții populației în orașul Iernut și satele aparținătoare (3 proiecte de investitii), proiect finanțat prin POR 2014-2020, în valoare totală de 13,5 milioane de lei, din care 273.000 de lei contribuție proprie. Se estimează că proiectul va fi finalizat în decembrie 2022.

16) Construire trotuare și accese în satul Cipău, proiect finanțat din bugetul local în valoare de peste 2 milioane de lei. Se estimează că proiectul va fi finalizat în decembrie 2020.

17) Modernizare străzi în satul Sfântu Gheorghe, proiect finanțat din bugetul local în valoare de peste 2 milioane de lei. Se estimează că proiectul va fi finalizat în decembrie 2020.

18) Modernizare străzi și parcări în orașul Iernut, proiect finanțat din bugetul local în valoare de peste 2 milioane de lei. Se estimează că proiectul va fi finalizat în decembrie 2020.

19) Construire blocuri locuințe sociale în orașul Iernut – Legea 114, proiect finanțat din bugetul de stat – Legea 114/1996, în valoare totală de 12 milioane de lei, din care 2,1 milioane de lei contribuție proprie. Se estimează că proiectul va fi finalizat în decembrie 2021.

20) Alimentare cu apa în localitatea Oarba de Mureș, proiect finanțat din bugetul de stat – Fondul Național de Investiții, în valoare totală de 4,2 milioane de lei, din care 415.000 de lei contribuție proprie. Se estimează că proiectul va fi finalizat în decembrie 2022.

21) Cămin cultural în sat Lechința, oraș Iernut, proiect finanțat din bugetul local, în valoare totală de 2 milioane de lei. Se estimează că proiectul va fi finalizat în decembrie 2020.