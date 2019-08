Sonorități jazz la ”Pădurea rotundă”

Share



A patra zi din cadrul proiectului “Pădurea rotundă” se anunță una plină de evenimente, deschisă de atelierul ”Arta pe înțelesul copiilor”, ora 10, în amfiteatrul din spatele Hotelului Restaurant Marion. Seara, începând cu ora 19:00, iubitorii muzicii vor avea parte de un concert special susținut de Ana Maria Galea Trio feat. Pedro Negrescu (Ana Maria Galea – voce, Vaughn Roberts – trompetă (Noua Zeelandă), Daniel Csikos – pian, Pedro Negrescu– contrabass).

Western cu Joaquin Phoenix și John C. Reilly

Filmul ales pentru această seară este ”The Sisters Brothers” care va putea fi vizionat începând cu ora 20:30. Venit după succesul internațional Deephan (Palme d Or, Cannes 2015), The Sisters Brothers este primul proiect în limba engleză al lui Jacques Audiard și este bazat pe romanul omonim al lui Patrick Dewitt, scris în 2011. Western-ul spune povestea fraților Charlie Sisters (Joaquin Phoenix) si Eli Sisters (John C. Reilly) aflați într-o vânătoare continuă ți, în același timp, o călătorie inițiatică ce pune la încercare legătura specială care îi unește. Într-o lume sălbatică și ostilă, atât Charlie, cât și Eli au mâinile murdare de sângele criminalilor și al nevinovaților.

”Burning”, filmul serii la Casa de Cultură „Eugen Nicoară”

La Casa de Cultură „Eugen Nicoară”continuă proiecțile din cadrul proiectului MICROPOLIS, cu producția ”Burning”, în regia lui Lee Chang-Dong, care va putea fi văzută începând cu ora 18.

În timpul unei livrări, Jongsu, un tânăr curier, dă din întâmplare peste Haemi, o tânără care locuia cândva în cartierul lui. Haemi îl roagă să aibă grijă de pisica ei cât timp va călători în Africa. La întoarcere, i-l prezintă pe Ben, un tip misterios pe care l-a întâlnit în călătorie. Într-o zi, Ben îi povestește lui Jongsu despre hobby-ul său cât se poate de neobișnuit. Inspirat din povestirea scurtă „Arderea hambarelor” de Haruki Murakami, care face parte din volumul „Elefantul a dispărut”, ”În flăcări/Burning” este un thriller psihologic cu accente romantice în care un scriitor aspirant și un tip bogat devin rivali pentru dragostea aceleiași fete. Filmul a obținut Premiul FIPRESCI, la ediția de anul trecut a Festivalului de la Cannes.