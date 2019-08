Protest antiguvernamental la Târgu-Mureş

Share



Aproximativ 40 de persoane au protestat sâmbătă, 10 august, la Târgu-Mureş, la un an de la protestele antiguvernamentale ale diasporei din 10 august, soldate cu intervenţia în forţă a jandarmilor.

“Rezolvarea nu poate veni decât după o schimbare a Guvernului, dar sper să putem puncta un lucru extraordinar de important, că suntem alături de cei care au suferit anul trecut în Bucureşti, acolo s-au întâmplat cele mai mari atrocităţi, în Târgu-Mureş ştim cu toţii că nu a fost aşa ceva. Cred că cel mai important este ca cei din Bucureşti, care au participat la protestul înăbuşit, să iasă în stradă şi să arate că nu au uitat ce s-a întâmplat. Nu pentru că aş dori o vendetă, ci pentru că acolo s-a încălcat legea şi nu am văzut pe nimeni să plătească pentru treaba asta”, a arătat unul dintre protestatarii de la Târgu-Mureş.

Alţi protestatari au etichetat drept “masacru” intervenţia jandarmilor de anul trecut şi au ţinut să îşi manifeste nemulţumirea faţă de nesoluţionarea dosarului “10 august” şi tragerea la răspundere a celor care au dat ordine pentru intervenţia brutală asupra manifestanţilor.

Între protestatarii de la Târgu-Mureş s-a aflat şi o persoană care susţine că a fost agresată de jandarmi la protestul de anul trecut din Bucureşti, deşi avea asupra sa doar o tobă mică şi că a fost pe punctul de a intra în stop cardio-respirator după ce a primit un jet de gaze lacrimogene direct în gură.

“Am avut noroc că am fost târât de câţiva colegi către o ambulanţă, aflată la 200 de metri de locul în care mă aflam, fiindcă jetul de gaze lacrimogene m-a prins cu gura deschisă şi mi s-au blocat pur şi simplu căile respiratorii. Aşteptăm încă să se soluţioneze dosarul, să fie traşi la răspundere cei care au dat ordinele. Suntem aici pentru a reaminti celor din clasa politică că suntem cu ochii pe ei mai departe, pentru că ceea ce am început acum doi ani aşteptăm în continuare să ajungem să trăim într-un stat de drept, să ne putem ţine copiii acasă, să trăim într-o ţară civilizată, într-o ţară europeană”, a spus un alt participant.

(www.agerpres.ro / Foto: Hang Ana Lucia)