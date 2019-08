FOTO: Echipa ISU Mureș, în finala concursului Serviciilor Profesioniste pentru Situațiile de Urgență!

Share



Echipa lotului de concursuri profesionale al Inspectoratul pentru Situații de Urgență Horea al județului Mureș formată din 10 membri, dintre care 8 concurenți și două rezerve, alături de antrenorul locotenent Constantin Cătălin și coordonatorul colonel Buhneanu Cristian au reușit să ajungă în finala concursului Serviciilor Profesioniste pentru Situațiile de Urgență pentru prima oară în 6 ani.

O etalare a îndemânării și pregătirii

„Pe această cale, vreau să-i felicit pe colegii mei care după 6 ani de absență de la etapa finală, în acest an iată că am reușit să ne calificăm la etapa finală a concursurilor respective care va avea loc în județul Bacău în ultima săptămână din această lună. Mulțumim Primăriei Târgu Mureș care ne susține prin punerea la dispoziție a bazelor sportive existente în oraș și totodată Aeroclubului Târgu Mureș care ne-a lăsat acolo să ne desfășurăm anumite antrenamente, serviciului privat de la Azomureș care ne ajută prin anumite materiale necesare pregătirii și totodată de acest an pot să spun că am avut și parte de anumiți sponsori care ne-au ajutat prin cumpărarea unor materiale necesare acestor concursuri profesionale”, a transmis locotenent Constantin Cătălin, antrenorul lotului de concursuri profesionale al Inspectoratul pentru Situații de Urgență Horea al județului Mureș.

Concursurile se desfășoară cu 4 probe specifice pompierilor. Prima probă este scară de fereastră, a doua este pista cu obstacole pe 100 de metri, a treia este ștafeta 4×100 de metri, iar ultima probă este realizarea dispozitivului la motopompă. Precum se vede din denumirea lor, au legătură directă cu intervențiile reale pe care pompierii le desfășoară.

„Cam greu se întâmplă să urci pe astfel de scări într-o intervenție, deja suntem mult mai bine dotați, având autoscară mecanică, dar aceasta cumva arată îndemânarea și pregătirea colegilor mei care sunt pe intervenție și care sunt pregătiți să intervină în orice situație”, a precizat antrenorul lotului.