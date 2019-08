Consulul onorific al României la Quebec, reîntoarcere de suflet în satul natal

Share



Printre cei care au revenit în satul natal cu ocazia întâlnirii fiilor satului Jabenița, fost și Sorin Pescăruș, Consulul onorific al României la Quebec, Canada, prilej de aduceri aminte de anii petrecuți în satul de la poalele Munților Gurghiu. „Vreau să spun că vă iubesc, vă iubesc pe toți. De asemenea, iubesc acest sat cu multă pasiune, în fiecare seară când mă culc, mă uit la Sânioară, mă uit la Pciculeu, mă uit la Dumbravă, mă uit la voi, la voi toți. Mă uit la biserică și realizez faptul că aici este sufletul meu. M-am născut și am crescut aici. Acest loc mi-a dat tot ceea ce sunt, un jabenițan”, a declarat Sorin Pescăruș, Consulul onorific al României la Quebec. Emoționat de întâlnirea cu satului natal, Sorin Pescăruș a adus un elogiu celor care își duc traiul de zi cu zi în Jabenița, adevărații fii ai satului. „Nu am avut nimic pregătit ca și discurs. Am fost ales să vorbesc pentru că sunt cel care a venit de cel mai de departe. Dar de fapt, când vedem fii și fiicele satului Jabenița, eu mă gândesc la toți dintre cei prezenți, chiar dacă ei locuiesc aici. Nu suntem doar cei care am plecat, cei care au rămas sunt cei care sunt mai de valoare, pentru că fac ca acest sat să viețuiască, fac ca această minunăție să dăinuiască iar limba moșilor și strămoșilor noștri să dăinuiască pe aceste meleaguri. Vă mulțumesc mult pentru acest lucru, dacă nu ar mai exista aceste rădăcini, ar fi un dezastru pentru mine și pentru sufletul meu”, a spus Sorin Pescăruș.

Elogiu adus părinților

Un omagiu a fost adus și părinților lui Sorin Pescăruș, dascălilor Camil și Vasilica Pescăruș. „Vreau să aduc un omagiu părinților mei. Cei care sunt mai tineri, poate că nu îi cunosc, dar poate au auzit de ei. Dintre cei prezenți aici, sunt și cei care i-au avut învățători , pe tatăl meu, Camil Pescăruș, șau pe mama mea, Vasilica Pescăruș. Am trait aici în Jabenița mai mult de 20 de ani, dar loc ca Valea Gurghiului mai rar găsești. Să mergi la pescuit, la Ciurgău la mure, pe Dumbravă, pe Sânioară, asta este țara mea. Vă mulțumesc foarte mult , și nu uitați că vă iubesc și port acestă iubire cu mine și în Canada, românilor de acolo”, a punctat Sorin Pescăruș.