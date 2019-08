Colapsul de la CSM Târgu Mureș continuă: fără baschet de performanță

Share



După un prim an de activitate cu rezultate foarte bune, nou înființatul Club Sportiv Municipal Târgu Mureș își restrânge numărul secțiilor care pot fi considerate de performanță. Două dintre acestea sunt cele mai populare, fotbalul și baschetul, ambele cu echipe de fete și băieți care au încheiat pe locuri fruntașe, dar unele au dispărut practic din „peisaj”. Dacă cele de la fotbal au obținut promovarea în eșaloanele superioare și au fost nevoite să renunțe, cele de baschet au fost stopate în tentativa de a face acest pas de regulamentul care nu permite unui club nou afiliat să evolueze după un singur sezon în primul eșalon. S-a trecut peste acest neajuns, dar conducerea clubului (administrativă) a fost cea care a spulberat speranțele promovării și după al doilea an. În cadrul clubului se intenționează ca secțiile de baschet să continue doar cu echipe de juniori, jucători care nu vor avea nicio perspectivă, neavând și echipe de seniori la care să promoveze. Pe de altă parte, la niciuna dintre secțiile clubului nu au rămas seniorii, fiind neplătiți de mai multe luni. „Dacă promisiunile rămân doar promisiuni, consilierii votează sau nu bugetele și sportivii nu sunt plătiți cu lunile, nu-i putem ține”, a venit răspunsul din partea conducerii clubului.

Un sezon cu rezultate bune, obținute în zadar

Singurele echipe care au obținut promovarea și au șansa să continue cu aproximativ aceleași loturi sunt cele feminine de volei și handbal. Acestea vor lua startul în campionate în cursul lunii septembrie și sunt alcătuite în mare parte din junioare, dar și aici mai pot apărea surprize neplăcute. Așa cum aminteam, la baschet incertitudinea este foarte mare. Lotul rămas la băieți nu permite să se mai viseze la o evoluție bună în viitorul sezon în Liga Națională, astfel încât s-a înscris în Liga I, iar la feminin echipa este desființată.

„Ceea ce am presimţit s-a şi întâmplat. A fost oprită funcţionarea echipei de baschet feminin senioare. Eu nu pot face altceva decât să mulțumesc jucătoarelor care au contribuit la rezultatele bune, după părerea noastră, pe parcursul sezonului trecut. Chiar voi aminti numele acestora, precum şi a antrenorilor echipei, Ionel Brustur și Kiss Melinda: Angel Robinson, Alina Pop, Bianca Nagy Voica, Mihaela Maxim, Ruxandra Chiș, Mészáros Kata, Antonia Radu, Andreea Feiseş, Cristina Badi, Bokor Beáta, Alexandra Ignat, Johana Borșan, Georgiana Plăvițu. Merită felicitări pentru dăruirea pe tot parcursul campionatului şi pentru rezultatele obţinute. Ei au fost cei care, cu excepția primei luni, și-au primit întotdeauna salariul cu întârziere și își așteaptă în continuare plata pentru perioada februarie-mai. Au călătorit foarte des sute de kilometri în ziua meciurilor din deplasare, au obţinut rezultete care ne aduceau participarea în play off a Campionatului Naţional, dar nu puteau juca în play off doar din cauza regulilor stabilite, cei cu statut mai vechi. De asemenea, unele sportive au călătorit în fiecare week end, toată vara, de obicei pe cheltuiala lor, participând la turneele de 3×3, unde au ajuns în sferturile de finală (n.r.: pentru participarea la ediția următoare în Liga Națională clubul avea obligația să participe în campionatul 3×3). Mulțumesc și pentru ajutorul colegilor mei George Trif, Lorentz Lajos și Szilveszter Zsolt, sponsorilor care au ajutat echipa și îmi cer scuze în numele clubului faţă de aceștia, dar cauzele sunt sarcinile asumate de club neonorate, care nu au fost onorate. Mulțumim și fanilor pentru sprijinul acordat, în special celor care ne-au însoțit uneori la meciurile din deplasare, pe cheltuiala lor.

Mulțumim liderilor și profesorilor sportivi ai Școlii II Rákóczi Ferenc, Colegiului Reformat, Liceului Bolyai Farkas, Școlii 7 și Liceului Unirea pentru susţinerea echipei. Cu ajutorul lor, numărul mediu de spectatori în jocurile echipei a crescut în comparație cu anii precedenți, clasându-ne înaintea a mai multor echipe din Play Off”, au fost cuvintele pline de regrete ale președintelui secției feminine, Kiss István.

Doar cu juniori, fără șansa pasului spre performanță?

Acesta a specificat în continuare că unele dintre jucătoare și-au găsit alte echipe, altele nu, dar cele care au rămas nu vor avea unde să activeze. „Când va mai fi din nou o echipă de baschet feminin la senioare în Târgu Mureş? Atunci când Consiliul Local, administrația orașului va înțelege că un cuvânt dat trebuie onorat, mai ales dacă este şi un vot în spate. Când sprijinul lor va fi cel puţin egal cu a celor care provin din sfera privată, atunci când oamenii nu cred texte populiste, când nu sunt invidioși pe 1,5-2% din bugetul orașului destinat sportului de performanţă”, a concluzionat Kiss István.

Vom reveni cu situația celorlalte secții ale clubului, după ce vom reuși să-i contactăm pe fiecare. În acest moment majoritatea evită dialogul, zilnic au loc ședințe, se caută soluții. Ce se cunoaște este faptul că atât echipa de polo, cât și cea de futsal au părăsit clubul în favoarea unora din orașe în care sprijinirea sportului este într-adevăr o prioritate.