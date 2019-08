Câștigătorii concursurilor de fasonat și gătit la Festivalul Văii Gurghiului

Share



Festivalul Văii Gurghiului a programat două concursuri, cel de fasonat lemne, respectiv concursul gastronomic. Câștigătorii au fost premiați de către organizatori imediat după festivitatea de deschidere, primii care au urcat pe scenă fiind cei din cadrul concursului de fasonat lemne. Premiile au fost înmânate de către Andrei Moldovan, reprezentantul IRUM & Mavi, care au intrat în posesia lui Petra Ilisie (536 de puncte) – Locul 3, Adrian Anton (886 de puncte) – Locul 2 și Ionuț Frandeș (1.189 de puncte) –Locul 1. Arbitrii competiției au fost Grigore Adelin Man și Marius Adrian Gliga.

Maria Murar, cel mai iscusit bucătar

Al doilea concurs care și-a aflat câștigâtorul a fost cel gastronomic la care au participat gospodinele din comunele Hodac, Solovăstru, Ibănești și Gurghiu. Juriul a fost format din Crina Lazslo, Ardeal TV, Gadjy Maria, Serele Reghin şi Sanda Viţelar, Consiliul Judeţean Mureş. Pentru acest concurs, echipa Ardeal TV a pus la bătaie un vițel, care a intrat în posesia câștigătorului , respeciv reprezentantul comunei Gurghiu, Maria Murar din Cașva, cu o delicioasă păpăraie. „Am avut ca și ingrediente doar ouă de casă și carne din untură. Ouăle folosite au atras atenția juriului, mirat de ce sunt atât de galbene, lucru datorat și modului cum sunt crescute la noi găinile, doar cu porumb. La murătură am avut castraveții, iar la desert am avut clătite cu urdă, plăcintă cu mere și urdoici. Pe lângă ingredientele clasice, ouă, carne, am pus foarte mult suflet, plus că am preparat această mâncare pe plită, fapt care ia conferit un gust ceva mai special. M-am bucurat de premiu, de faptul că doamnele din juriu au știut să aprecieze cu adevărat, atente la toate detaliile. În ce privește vițelul care l-am câștigat, este al doilea, deoarece în urmă cu ceva ani am mai câștigat unul , tot la acest concurs. Noi, fiind crescători de animale, vițelul este binevenit în ograda noastră , depinde de el de cum se va adapta la noul său loc, dacă îl vom crește sau nu”, a precizat Maria Murar, câștigătoarea concursului gastronomic .