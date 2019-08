FOTO: Investiții de peste 31 milioane lei în infrastructură și aparatură la Spitalul Clinic Județean Mureș

Share



Peste 31 milioane de lei este bugetul total de investiții pentru anul 2019 al Spitalului Clinic Județean Mureș, din care peste 9,6 milioane lei sunt alocați de către Consiliul Județean Mureș. O parte dintre investiții sunt finalizate, iar altele sunt în desfășurare.

Buncărul, finalizat în proporție de 55%

Una dintre marile investiții din cadrul unității sanitare o reprezintă realizarea buncărului pentru noul aparat de radioterapie ce va fi construit în curtea din spatele Clinicii de Oncologie. Suma totală alocată este de 6 milioane lei, din care 1,5 milioane lei au fost alocați de CJ Mureș, iar restul provin de la Ministerul Sănătății. Investiția este în curs de execuție, iar ca și stadiu fizic lucrarea este executată în proporție de 55%.

”Acest buncăr va fi finalizat în cursul lunii decembrie, iar noul aparat de radioterapie va veni anul viitor. Instalarea lui va dura câteva luni”, a precizat joi, 22 august, dr. Ovidiu Gîrbovan, managerul interimar al Spitalului Clinic Județean Mureș. Achiziția aparatului de radioterapie se va efectua de către Guvernul României prin Ministerul Sănătății.

O altă mare investiție o reprezintă lucrările de reabilitare energetică și lucrări conexe la clădirea Clinicii de Oncologie, în valoare de 11.111.000 lei, din care 1.111.000 lei fonduri de la Consiliul Județean Mureș iar restul de la Ministerul Sănătății. La Clinica de Oncologie reparațiile sunt capitale și va fi prima clădire a Spitalului ce va funcționa cu circuitele impuse de reglementările în vigoare. În perioada în care vor avea loc lucrările de reabilitare a clădirii, activitatea Clinicii va fi relocată într-o locație ce urmează să fie amenajată tot cu sprijin financiar din partea CJ Mureș.

Linii de sterilizare

Totodată, s-au finalizat achizițiile privind liniile de sterilizare la nivelul spitalului, este vorba despre 2 linii de sterilizare de capacitate mare montate la Clinica de Chirurgie și la Clinica de Urologie, echipamentele fiind deja instalate, două linii de sterilizare de capacitate medie la Clinica de Ginecologie și la Poli 2, echipamentele fiind deja instalate, și trei linii de sterilizare de capacitate mică la Clinica de Neonatologie, Clinica de Pediatrie și Clinica de Dermatologie, echipamentele fiind livrate și în curs de instalare. Sumele alocate pentru achiziția acestora se ridică la peste 2,5 milioane lei, din care peste 500.000 lei din bugetul CJ Mureș, peste 1,9 milioane lei de la Ministerul Sănătății și 4000 lei din Fondul de dezvoltare și venituri proprii și donații.

”În perioada următoare vom avea proceduri care sunt destinate în vederea achiziționării de alte echipamente”, a subliniat managerul Spitalului Clinic Județean Mureș.

În primăvara acestui an s-au finalizat achizițiile de aparatură pentru Clinica ATI în valoare de 3,5 milioane lei, cu fonduri de la Ministerul Sănătății, din care 10% au reprezentat fonduri de la CJ Mureș.

Spitalul Județean, prioritar pentru CJ Mureș în 2019

În total, pentru investițiile realizate în cursul anului 2019, în valoare de 31.247.000 lei Consiliul Județean Mureș a alocat suma de 9.634.000 lei.

”Spitalul Clinic Județean Mureș este cea mai mare instituție subordonată Consiliului Județean Mureș. Trebuie să fim conștienți că acest spital își desfășoară activitatea în 17 clădiri în localitate, majoritatea sunt vechi, unele au peste 100 ani vechime. În aceste clădiri este foarte greu să realizezi acele circuite prevăzute de lege dar facem tot posibilul ca nivelul serviciilor de sănătate să fie cât mai bun. În anul 2019 am spus că prioritar este spitalul. Numai pentru aparatură și investiții sunt peste 30 milioane lei, dacă fac o comparație anul trecut a fost alocată în jur de 20% din această sumă pentru investiții și aparatură. Consiliul Județean are obligația să suporte 10% din valoarea investiției de la Ministerul Sănătății, dar pe lângă aparatura cumpărată de Minister există aparatură cumpărată și cu sume alocate de Consiliul Județean și am alocat sume considerabile pentru reparații pe diferite secții”, a precizat Peter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș.

Mai mult, acesta a menționat că au fost alocate sume și pentru alte investiții, ce urmează a fi făcute, precum reabilitarea zonei din jurul clădirii unde funcționează Poli 2, cu parcări inclusiv pentru persoane cu dizabilități, trotuare etc.

O altă investiție pentru care s-au alocat fondurile necesare este finalizarea clădirii începute din spatele clădirii de pe strada Gheorghe Marinescu, aici fiind realizată expertiza tehnică.

”S-a facut o expertiză urmând studiul DALI, aprobarea în perioada urmatoare a indicatorilor tehnico economici și preluarea lucrărilor pentru că Spitalul are atâta nevoie de spații! Acea locație va regla parțial situația în ceea ce privește relocarea Terapiei intensive și a unor secții din spital”, a precizat managerul Spitalului Clinic Județean Mureș. Clădirea ar urma să cuprindă nu doar ATI ci și Chirurgia plastică și reconstructivă, Urologie, Nefrologie.

Spitalul Clinic Județean Mureș funcționează cu 1.180 de paturi și are peste 2.400 de angajați. Anual, aici sunt realizate peste 35.000 de externări pe spitalizare continuă, în jur de 50.000 de externări pe internare de zi și peste 50.000 de consultații în ambulator. În ceea ce privește adresabilitatea, în jur de 30-40% dintre pacienți provin din alte județe.

Alte investiții finalizate sau în curs de derulare:

– Expertiza tehnică și evidențiere lucrări la stadiul actual pentru obiectivul ”Reparații capitale bucătărie centrală și extindere clădire cu două niveluri pentru activități medicale” – investiție realizată cu fonduri de la CJ Mureș – 94.000 lei;

– DALI lucrări de construcții, reabilitare energetică și lucrări conexe la Spitalul Clinic Județean Mureș – Secția Clinică Oncologie – investiție realizată cu fonduri de la CJ Mureș – 100.000 lei;

– DALI privind lucrări de reparații capitale și extindere Secția Clinică Obstetrică Ginecologie și Secția Neonatologie – procedură finalizată, investiție cu fonduri de la CJ Mureș – 100.000 lei;

– Proiectare plus execuție lift Boli infecțioase I – procedură în desfășurare; investiție realizată cu fonduri de la CJ Mureș – 565.000 lei;

– Proiectare plus execuție stație de tratare ape uzate, imobil strada Gheorghe Marinescu nr. 1 – procedură în desfășurare; investiție cu fonduri de la CJ Mureș – 950.000 lei;

– Proiectare plus execuție parcare imobil Bulevardul 1 Decembrie 1918 – procedură în desfășurare; investiție cu fonduri de la CJ Mureș – 680.000 lei;

– Turn de laparoscopie 4 K pentru ginecologie-procedură finalizată; fonduri de la CJ Mureș – 805.000 lei;

– Trusă laparoscopică complexă cu sistem video 3D și sistem de vizualizare noduli santinelă-procedură finalizată-fonduri de la CJ Mureș – 805.000 lei;

– Sistem endoscopic pentru ginecologie – turn laparoscopie – procedură finalizată – investiție cu fonduri de la CJ Mureș – 10.000 lei și de la Fondul de dezvoltare și venituri proprii și donații – 470.000 lei

– Masă de operații ginecologice – procedură finalizată; investiție cu fonduri de la Fondul de dezvoltare și venituri proprii și donații – 118.000 lei;

– Analizor de gaze în sânge – 4 bucăți – procedură în desfășurare – investiție cu fonduri de la CJ Mureș – 14.000 lei și de la Fondul de dezvoltare și venituri proprii și donații – 386.000 lei;

– Videogastroscop compatibil cu videoprocesor EVIS EXERA III – procedură finalizată, echipamentul urmează să fie livrat și instalat- investiție cu fonduri de la Fondul de dezvoltare și venituri proprii și donații – 160.000 lei;

– Videocolonoscop compatibil cu videoprocesor EVIS EXERA III – procedură finalizată, echipamentul urmează să fie livrat și instalat – investiție cu fonduri de la CJ Mureș – 200.000 lei;

– Videobronhoscop-procedură în desfășurare – investiție cu fonduri de la CJ Mureș – 500.000 lei;

– Pletismograf – procedură în desfășurare-investiție cu fonduri de la CJ Mureș – 200.000 lei;

– Trusă de endourologie joasă-procedură finalizată, trusa urmează să fie livrată și instalată – investiție cu fonduri de la CJ Mureș – 320.000 lei;

– Aparat de chirurgie combinată intraoculară cu endolaser și criocoagulare-procedură în desfășurare – investiție cu fonduri de la Fondul de dezvoltare și venituri proprii și donații – 566.000 lei;

– Microscop operator cu accesorii-procedură finalizată, echipamentul urmează să fie livrat și instalat-investiție cu fonduri de la Fondul de dezvoltare și venituri proprii și donații – 375.000 lei;

– Platformă electrochirurgie cu accesorii – procedură finalizată, echipamentul este instalat – investiție cu fonduri de la Fondul de dezvoltare și venituri proprii și donații – 260.000 lei;

– Sistem 3D pentru analiza fasciculului de radiații – procedură finalizată, echipamentul este instalat-investiție cu fonduri de la Fondul de dezvoltare și venituri proprii și donații – 453.000 lei;

– Sistem pentru verificarea zilnică a parametrilor instalației de radioterapie – procedură finalizată, echipamentul este instalat – investiție cu fonduri de la Fondul de dezvoltare și venituri proprii și donații – 93.000 lei;

– Ecograf pentru uz general – procedură în desfășurare; investiție cu fonduri de la CJ Mureș – 120.000 lei;

– Aparat de radiologie mobil tip C-arm – procedură finalizată, echipamentul urmează să fie livrat – investiție cu fonduri de la CJ Mureș – 430.000 lei;

– Platformă electrochirurgicală – 3 bucăți – procedură finalizată, echipamentele sunt instalate; investiție cu fonduri de la CJ Mureș – 41.000 lei și de la Ministerul Sănătății – 364.000 lei;

– Trusă de artroscopie – procedură în desfășurare-investiție cu fonduri de la CJ Mureș – 21.000 lei și de la Fondul de dezvoltare și venituri proprii și donații – 239.000 lei.

Arina TOTH