INTERVIU. Gliga, despre alegeri: „La prezidențiale luptăm pentru victorie!”

Liderul PSD Mureş, Vasile Gliga, a acordat un interviu pentru cotidianul Zi de Zi despre planurile PSD Mureş pentru campania electorală pentru alegerea Preşedintelui României și despre perioada grea de după alegerile europarlamentare și noile evoluții la vârful social-democraților români. În opinia sa, PSD își dorește și va avea un mesaj pozitiv, care va arăta beneficiile reale și vizibile ale guvernării din ultimii ani, fără a se axa pe atac şi elemente negative. Liderul social-democrat mureșean a dat un mesaj clar către reprezentanţii partidului la nivel de organizaţii locale: muncă temeinică și susținută a primarilor și viceprimarilor, a vicepreședinților de Consiliu Judeţean și a consilierilor locali și județeni. Totul va fi clar cuantificat și va defini lista de candidați la alegerile locale din mai-iunie 2020. Vasile Gliga crede în potenţialul de victorie al candidatului PSD, premierul Viorica Dancilă, la prezidenţiale din 10 și 24 noiembrie 2019.

Extrem de directă și inedită remarca unui politician, fermier, industriaș, creator de școală privată, președinte de federație de sport, investitor în Basarabia, Vasile Gliga: “Cei din familia mea, atât de acasă, cât și cei care locuiesc în America, votează PSD.”

Reporter: Care sunt proiecțiile de desfășurare a precampaniei strângerii de semnături pentru candidatul PSD și după aceea intrarea în campania electorală, și ce acțiuni prevede PSD Mureș?

Președinte PSD Mureș, Vasile Gliga: Startul adunării de semnături va fi dat, la noi, la PSD, imediat după Congresul de mâine, care stabilește candidatul oficial. N-aveam cum să adunăm semnături până în 24 august, când va fi votul Congresului.

Reporter: Mai este termen după aceea, din 24 august? Până când?

Președinte Vasile Gliga: Până în 9 septembrie sau 11, cu o lună înainte de începerea campaniei electorale. La nivel național, trebuie doar 200.000 de semnături. Noi suntem mobilizați și, chiar în ultimul CEX al PSD, s-a discutat să obținem semnături reale, fără forțări, să se vadă clar cine vrea să ne sprijine și să meargă pe linia noastră, nu e nimic obligatoriu. Fiecare are un target la cei 200.000 la nivel național, dar în rest, fiecare organizație de comună sau oraș este bine să obțină cât mai multe semnături. Eu văd acestă activitate ca o precampanie. După 26 mai, când am văzut reacțiile generale împotriva PSD, ne-am dat seama că trebuie să ne mobilizăm mai mult și să comunicăm mai bine realizările și ceea ce vrem să facem.

Viorica Dăncilă – omul care unește, nu care dezbină

Doamna președinte premier Viorica Dăncilă are niște atuuri temeinice: în primul rând nu este conflictuală, este omul care unește, nu omul care dezbină. Există unitate între membrii din țară și lideri, există o comunicare foarte bună și deschidere, criticile sunt acceptate. Chiar la ultimul CEX, unul dintre cei mai vocali lideri, Paul Stănescu, care era cel mai critic în ultima vreme, a declarat că județul Olt, al cărui președinte PSD este, va fi pe locul I în țară la rezultatul în alegerile prezidențiale.

Reporter: Care este situaţia delegaţilor pentru Congresul de mâine?

Președinte Vasile Gliga: Numărul delegaţilor s-a diminuat strategic, pentru că acesta se desfășoară la sala „Alexandru Ioan Cuza” din București. Din Mureș sunt 14 delegați, față de 49 câți au fost la primul Congres.

Reporter: Și ce prognozați, va fi candidat doar premierul României, sau vor fi și alți candidați din PSD doritori?

Vasile Gliga: După mine, lucrurile s-au clarificat la celelalte CEX-uri. Clar un singur candidat, în persoana preşedintelui Viorica Dăncilă.

La europarlamentare, în Mureş, am avut cu 1.200 de voturi mai multe decât în 2014. Și totuși…

Reporter: Cât ați avut scorul pe 26 mai la Europarlamentare, în valoare absolută? Câte voturi ați avut pe județul Mureș?

Vasile Gliga: Am avut în jur de treizeci de mii, dar cel mai important este faptul că am avut cu 1.200 de voturi mai mult decât la ultimele alegeri, de acum 5 ani. Tot europarlamentare. Prezența mare la vot a diminuat însă procentul, dar în rest noi am muncit la fel.

Reporter: O prognoză pentru noiembrie 2019? Cât își propune să facă PSD Mureș? Vorbind totuși în cifre.

Vasile Gliga: Ne propunem să avem cel mai mare număr de voturi dintre partidele românești.

Reporter: Cum se gândește la nivel de CEX, de Congres legat de Prezidenţiale? Intraţi în turul 2? Sau aveți o altă paradigmă, un plan strategic temeinic?!

Președinte PSD Mureș, Vasile Gliga: În primul tur va fi mai greu, dar luptăm să facem mai mult decât la ultimele alegeri prezidențiale în turul doi. Acum știți cum este, orice organizație județeană e legată de mesajul central, de ce se întâmplă la guvernare, poate și în cadrul coaliției… La ultimul Comitet Executiv decizia era clară că ALDE iese de la guvernare, dar miercuri seară lucrurile s-au clarificat, erau doar presiuni că poate-poate renunță premierul Dăncilă până sâmbătă la a candida. Vedeți că va fi restructurare la Guvern și nu remaniere! Mergem înainte. Suntem cel mai puternic partid în Parlament și deci continuam guvernarea. Iar acum, în primul tur, un partid mare nu are cum să nu aibă candidat propriu.

Reporter: Ce mesaj aveți pentru primari, viceprimari, consilieri locali și consilieri județeni, sau vice-președinți de Consiliu Județean, şi pentru cei care au acces în funcții administrative ale statului cu sprijin politic? Ca preşedinte PSD Mureş, bineînţeles…

Vasile Gliga: Eu nu mă îndoiesc de cei care au fost în funcții sau au fost aleși de pe listele PSD. Am făcut o analiză și după 26 mai, organizație cu organizație. S-a văzut care primari s-au implicat și care nu. Mesajul a fost clar stabilit la CEX și am transmis și eu în teritoriu, în județ, că de fapt va fi un exercițiu pentru alegerile locale din mai-iunie 2020. Cei care vor muncii pentru alegerile prezidențiale vor fi cei care vor fi primii pe listele pentru alegerile locale.

Eu am propus premierului creșterea salariul minim pe economie cu 100 de euro, în fiecare an… încă din 2014…

Reporter: Care a fost motivul rezultatului slab din mai?

Vasile Gliga: Temele alese, modul în care am comunicat, au creat o percepție greșită, este drept și cu concursul și banii altora. Ca PSD-ist, pot să ies sincer și mândru cu capul sus, căci așa realizări nu a avut nicio guvernare. Pentru cetățeanul român! Doar județul Mureș a avut peste un miliard de euro în investiții, în autostradă, fonduri europene, PNDL etc. Fiecare pensionar a simțit o creștere, medicilor și profesorilor li s-au mărit salariile, medicilor chiar li s-a dublat. Eu am fost cel care și în 2014 i-am zis premierului de atunci că obligatoriu trebuie să iasă cu un mesaj clar: crește salariul minim pe economie cu 100 de euro, în fiecare an. Am vorbit împotriva mea, ca antreprenor privat, că eu sunt primul afectat. Și am sute de angajați. Dar ne-am trezit că nu avem forță de muncă. Sunt firme capabile care, din lipsă de personal, nu pot să realizeze lucrările pentru care sunt bani alocați și sunt contracte făcute prin PNDL, Programul Național de Dezvoltare Locală. Majorarea salariilor care s-a întâmplat acum, părerea mea, este de fapt realizarea PSD în timpul guvernării PSD din 2016 încoace. Și de fapt, această decizie a PSD răspunde pieței muncii. Suntem capitaliști și piața este cea care dictează, mai exact piața muncii, concurența. Normal că trebuie ca cei care suntem în privat să ne adaptăm condițiilor de salarizare, că altfel nu ai forță de muncă. Și noi, companiile Gliga, avem lipsă de forță de muncă, dar ne-am adaptat, am mărit prețurile unde am putut, am deschis o fabrică în Republica Moldova, unde este forța de muncă mai ieftină, dar unde am investit tot pe pământ strămoșesc. Fiecare firmă trebuie să se adapteze.

Reporter: Care ar fi mesajul simplu, clar, pentru electoratul clasic al PSD, și de ce nu pentru nehotărâți, despre ce ați făcut și despre ce vreți să faceți?

Vasile Gliga: Nici nu se pune problema despre oamenii PSD-ului. S-a dovedit și în Mureș, am avut mai mulți votanți la europarlamentare. Cei pe care trebuie să ne concentrăm atenția sunt ceilalți, care au o percepție greșită, în opinia noastră, oferită exclusiv de pe canalele accesibile lor, fie radio, fie online, fie tv, unde PSD-ul nu a făcut destule. Unde trebuie să fim mai activi, pentru că foarte multe avem de comunicat cetățenilor români din țară, dar și celor din diaspora.

Reporter: Dacă nu are comunicatori mai mulți la nivel național, ce tip de comunicatori va avea PSD la nivel de județ? Nu toată lumea se uită excusiv la București…

Vasile Gliga: Accept și critica. Noi am considerat că realizările se văd la tot pasul, în toate comunele și orașele, prin investițiile realizate sau demarate, și că acestea vorbesc pentru noi. De aceea nici la nivel de județ nu am avut o comunicare perfectă, nu am ţinut poate suficiente conferințe de presă. Deja social media a ajuns mai importantă decât televiziunile, iar acolo nu am fost eficienți în comunicare.

Nu poți spune că în țară nu s-au făcut foarte multe. Oricine poate vedea transformarea. Creșterea economică a început și evoluat înainte de a mări salariile, deci nu vorbim doar de creștere pe consum. Toate guvernările PSD au avut o creștere economică, dar ca acum, în ultimii ani, nu a fost niciodată… Să fim sinceri!

În noua etapă, toți suntem comunicatori, toți trebuie să transmitem ce am realizat și planurile pe care le avem.

Nu mai poți merge pe vot negativ. Acum te duci pentru cineva, nu te duci împotriva cuiva!

Reporter: Ce mesaj a dat până acum premierul președinte al PSD pentru a se înscrie pe linia unui candidat nou al PSD la președinție?

Vasile Gliga: S-a renunțat la tema de justiție, ceea ce e foarte important, la Banca Națională a rămas Mugur Isărescu, chiar dacă toți parlamentarii PSD erau împotrivă, acesta este meritul premierului Dăncilă. S-a încheiat pace, sau măcar s-au oprit dintr-un război în care un partid nu poate să câștige. Plus că, părerea mea, nu mai poți merge pe vot negativ. Acum te duci pentru cineva care crezi că poate ajuta, nu te duci împotriva cuiva, doar ca să nu iasă. Fiecare își va identifica persoana care îi câștigă încrederea sau, prin mesaje, comunicare, este convins de unul sau altul dintre prezidențiabili.

Înainte de europarlamentare au venit 14 tineri din presă, au vrut să vadă fabrica, dansul sportiv, au fost foarte încântați. Dar când au aflat că am fost parlamentar și că sunt președinte PSD Mureș, s-a șters tot! Acesta a fost singurul mesaj: „Când scăpăm de Dragnea?” Ne întoarcem, deci, la cine are banii, cine are posibilitatea de a crea percepția aceasta.

Presa este importantă, voi creați percepția.

Premierul a promis că în două săptămâni va emite hotărârea care să rezolve situația de la barajul Răstolița

Reporter: Care sunt atuurile pentru care o recomandați pe Viorica Dăncilă pentru funcția de președinte, pentru cei care nu sunt PSD-iști?

Vasile Gliga: În primul rând, este conciliantă, a reușit să mențină un echilibru și între președinții de organizații județene. Practic, s-a implicat personal în rezolvarea unor probleme de la nivelul unor județe. De exemplu, pentru Mureș a promis că în aproximativ două săptămâni va emite hotărârea care să rezolve situația de la barajul Răstolița. E vorba de o nouă hotărâre de guvern (prima a fost dată pentru a se face exproprierile de la privați, lucru deja realizat), respectiv acum suntem la etapa următoare, de trecerea a unor suprafețe de la stat la stat (adică din administrarea Romsilva în administrarea Hidroelecrica). Așteptăm să se rezolve această problemă și din partea Gărzii Forestiere, care trebuie să acorde un aviz în acest sens. Terenul trebuie să aibă în final un singur proprietar al cuvei viitorului lac de acumulare.

Doamna Dăncilă nu este omul care să promită și să uite. Are o putere de muncă extraordinară. De asemenea, oricât ar fi de ocupată, este accesibilă nu numai pentru membrii din CEX, ci și pentru primari. Își notează punctual toate problemele înaintate de primari și le dă în lucru. În plus, pe plan național, a gestionat bine tentativele lui Klaus Iohannis de a scoate PSD de la guvernare. Pe plan internațional este bine văzută, fapt demonstrat și de reușita mandatului de președinție a României la Consiliul Uniunii Europene, unde în 6 luni am închis 90 capitole față de 50 câte erau în plan.

Reporter: Care este situaţia plăţilor pe PNDL pentru proiectele aflate în lucru?

Vasile Gliga: Sunt foarte multe proiecte. Tot ce a fost făcut până la data de 1 august 2019 s-a plătit sau urmează să fie plătit datorită recentei rectificări de buget, luna aceasta.

Reporter: Ce soluții s-au găsit pentru Centura municipiului Târgu-Mureș și a municipiului Reghin?

Vasile Gliga: Din câte știu este demarată licitația pentru execuția Centurii municipiului Târgu-Mureș, iar pentru Reghin a fost deja licitată reactualizarea proiectului.

Reporter: Am văzut că au început lucrările la Bazinul olimpic.

Vasile Gliga: Da, s-au alocat bani din buget pentru asta. Bazinul olimpic are termenul de finalizare anul viitor, dacă firma constructoare va avea capacitatea necesară… Aici vreau să remarc tocmai modificările legislative în domeniul construcțiilor, unde au fost indexate salariile de către guvern. Trebuie să punctez că la proiectele ce se derulează au fost acceptate indexări ce au la bază măririle de salarii, de la muncitori necalificați până la ingineri proiectanți și personal calificat din construcții. Veniturile lor au fost majorate astfel cu 30-50%, să-i păstrăm astfel pe cei ce îi avem și pe cei ce vor să câștige în continuare din construcții.

Reporter: Va avea PSD candidat pentru funcția de primar al municipiului Târgu-Mureș?

Vasile Gliga: PSD trebuie să aibă candidați, după părerea mea, în toate localitățile din județ.

Reporter: În opinia dumneavoastră cine va fi principalul contracandidat pentru Viorica Dăncilă?

Vasile Gliga: Sunt sigur că știți informația următoare, respectiv că o ambasadă a unei țări europene a făcut un sondaj de opinie și 29% din persoanele care au participat s-au declarat indeciși, 24% îl vor vota pe Iohannis, 19% pe Barna, Dăncilă are 17% și Tăriceanu 11%. Viorica Dăncilă nu se poate compara cu Dan Barna, este mult superioară. Lupta electorală se va da pentru convingerea celor nehotărâți.

Reporter: Care este mesajul dumneavoastră final, referitor la alegerile prezidențiale?

Președinte PSD Mureș,Vasile Gliga: Mergem mai mult pe vot pozitiv, așa va fi construită campania electorală. Să mergi la vot împotriva cuiva nu este recomandabil, în opinia mea, indiferent de țara în care te afli. La vot trebuie să mergi pentru ceva sau pentru cineva, nu împotriva cuiva. Votul trebuie să fie pentru omul care dovedește că ține la țara noastră, o promovează, omul care crezi că va face mai mult pentru România și pentru români!

Au consemnat Ionel ALBU şi Aurelian GRAMA