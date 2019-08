INTERVIU cu Carla Lircă, vicecampioană europeană la wrestling: „Urmăresc să devin campioană mondială!”

Share



Carla Lircă este o tânără mureșeană cu o pasiune neobișnuită: wrestlingul! Și este extraordinar de bună la ceea ce face, având rezultate în domeniu, printre care se numără și locul de vicecampioană europeană, pe care l-a obținut la Campionatul European U15, organizat de United World Wrestling în Cracovia, Polonia în 27 iulie, anul acesta.

Reporter: Ce te-a atras în primul rând către lupte?

Carla Lircă: Încă de mică am încercat și am experimentat cu mai multe sporturi, dar luptele mi-au dat satisfacția cea mai mare. Prin ele am găsit ceea ce căutam și ceea ce îmi doream, așa că am, continuat.

Rep.: Când ai descoperit această pasiune?

C.L.: Mi-am descoperit pasiunea și interesul pentru wrestling la vârsta de 12 ani.

Rep.: Cât de mult efort depui, de obicei, pentru rezultatele pe care le obții?

C.L.: Programul meu de antrenamente este destul de încărcat, am 10 antrenamente pe săptămână, dar eu îl respect din voința de a mă raporta la cei mai buni dintre cei buni, pe plan internațional.

Rep.: Ce premii sau trofee ai obținut până în prezent?

C.L.. Vi le pot enumera pe cele mai importante. Am obținut de două ori medalia de argint la campionatele europene, aur și bronz la campionatele balcanice, și am fost campioană națională consecutiv în ultimii patru ani.

Rep.: Ce le-ai transmite altor fete care au aceeași pasiune și sunt doar la început de drum?

C.L.: Le-aș încuraja să își creeze un țel pe care să îl urmărească indiferent de greutățile pe care le vor întâmpina și de obstacolele care vor apărea inevitabil în calea lor.

Rep.: Ce planuri ai pentru viitor?

C.L.. Ceea ce îmi doresc cel mai tare, și ce urmăresc, este să devin campioană mondială, și să îmi îndeplinesc țelul pe care mi l-am propus, și anume de a deveni campioană olimpică, la un moment dat.

A consemnat Alex Ionuț ORBAN