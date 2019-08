Investigații IRM la Spitalul Clinic Județean Mureş, în contract cu CAS

Share



Începând cu noua contractare, investigațiile IRM (Imagistică prin Rezonanță Magnetică), în regim de ambulator, în cadrul Laboratorului de radiologie și imagistică medicală a Spitalului Clinic Județean Mureș sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.

”Marea majoritate a cerințelor la contractare au fost aprobate. Am mai adăugat servicii în ambulator, am scos altele. Servicii noi am adăugat pe imagistică. Aparatul de rezonanță magnetică a început să funcționeze din decembrie dar trainingul s-a terminat în acest an. Pentru că aparatul de rezonanță magnetică este un aparat complex specialiștii trebuie în timp să se antreneze pe diferite segmente (n.red. – diferite părți ale corpului)”, a declarat joi, 22 august, cu prilejul unei conferințe de presă, dr. Ovidiu Gîrbovan, managerul Spitalului Clinic Județean Mureș.

IRM-ul este important pentru diagnosticarea corectă a pacienților fiind de elecție în multe investigații. Pot fi realizate examinări pentru cazurile oncologice, neurologice, sfera musculo-scheletală, cazuri de ginecologie, pediatrie etc.

Aparatul a fost achiziționat prin Proiectul privind Reforma Sectorului Sanitar – Îmbunătățirea Calității și Eficienței Sistemului Sanitar -Împrumut nr. 83620-RO, finanțat prin Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), implementat de Ministerul Sănătății.

Valoarea aparatului achiziționat de Ministerul Sănătății este de 3.057.000 lei.

Arina TOTH