Viorica Dăncilă, desemnată candidat al PSD la alegerile prezidenţiale

Viorica Dăncilă, prim-ministru şi preşedinte al Partidului Social Democrat, a fost desemnată, sâmbătă, candidat al PSD pentru alegerile prezidenţiale.

Decizia a fost luată în cadrul Congresului extraordinar al Partidului Social Democrat.

Cei prezenţi au votat în unanimitate pentru pentru desemnarea Vioricăi Dăncilă, votul fiind exprimat prin ridicarea mâinii.

“Sunt singurul candidat care îşi asumă guvernarea ţării, care are curajul şi voinţa de a mişca lucrurile pentru români. Sunt mai puternică decât toţi aceşti bărbaţi care nu fac altceva decât să ţipe de pe margine. Eu nu fug şi nu mă tem. O să continuu să lupt în fiecare zi pentru ca fiecărui român să îi fie mai bine aici, în ţara lui. Dragii mei colegi, istoria continuă să se scrie acum sub ochii noştri. Vă chem să strângem rândurile, să stăm aproape şi să luptăm cu toată puterea pe care am arătat că o avem. Vă chem alături de mine în această campanie care ne va decide viitorul. Împreună vom face să se împrăştie toate perdelele de fum pe care adversarii noştri le ridică în lipsă de viziune şi acţiune”, a declarat Viorica Dăncilă, la Congresul extraordinar al PSD, imediat după ce a fost desemnată candidat al partidului la alegerile prezidenţiale.

