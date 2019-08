Ansamblul Folcloric ”Hora” din Ungheni, mesaj special la despărțirea de Iosif Titi Boantă

Share



Componenții Ansamblului Folcloric ”Hora” din Ungheni au transmis redacției Zi de Zi un mesaj în memoria celui care a fost Iosif Titi Boantă, fost director al Ansamblului Artistic Profesionist ”Mureșul” din Târgu-Mureș, plecat la Eternitate la vârsta de 71 de ani.

”Fiecare dintre noi a învățat lucruri minunate de la dânsul”

L-am iubit mult, dar Dumnezeu se pare că l-a iubit și mai mult când a decis să îi treacă sufletul la cele veșnice. Domn’ profesor, cum îi ziceam noi, marele maestru Iosif Titi Boantă s-a stins din viață și a provocat o mare durere acestei mari familii… pentru că acest ansamblu, asta a ajuns să fie pentru noi toți, o familie mare și unită.

O să se odihnească în pace știind că s-a implicat trup și suflet pentru noi, că ne-a pus mereu pe primul loc, că ne-a iubit pe toți exact ca un părinte, dar suntem convinși că mai avea multe lucruri să ne învețe. Nu sunt cuvinte să-i mulțumim pentru tot ceea ce a făcut pentru noi în acești ani care au trecut prea repede, fiecare dintre noi a învățat lucruri minunate de la dânsul, am trăit împreună emoțiile de la fiecare spectacol pe care îl aveam, iar când ne ieșea totul bine, nu puteai să nu te bucuri când îl vedeai mândru de reușita noastră și de munca depusa, el ne-a învațat că tradiția și cultura e un lucru esențial și sfânt în viața noastră.

Ne povestea adesea amintirile lui de când era tânăr, iar noi mereu îl ascultam fascinați de câte peripeții a avut parte în viață, ne făcea să râdem înainte de spectacole ca să scăpăm de emoții… erau și momente când se supăra pe noi, când ne certa pentru că nu ne-am dat destul silința, dar cu siguranță până la urmă am demonstrat că putem și am reușit să-l facem mândru.

Vestea ca el nu mai e ne-a șocat pe toți, dacă el nu mai e cine o să mai pună suflet și dragoste pentru acest ansamblu? Cine o să ne mai iubească cum a făcut-o el? Cine o să se mai implice atât de mult? Pentru noi, dansul nu mai e un hobby, a ajuns să devină o pasiune pe care domn’ profesor ne-a alimentat-o de când a venit prima dată să ne vadă cum dansăm, mereu a vrut să scoată tot ce e mai bun din noi și chiar dacă suntem un ansamblu de amatori, el ne vedea ca pe niște profesioniști!

Dumnezeu să-l odinească în pace! Sincere condoleanțe familiei îndurerate! Drum lin, domn’ profesor, noi te vom păstra în inimile noastre mereu!

Cu toată dragostea,

Ansamblul Folcloric “Hora” din Ungheni”

