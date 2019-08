Nou birou de europarlamentar

Share



Coordonatul regional al PLUS Mureş, Anca-Raluca Majaru, va coordona biroul de europarlamentar al preşedintelui PLUS, Dacian Cioloş, de la Braşov. Acest birou se va alătura în luna septembrie a acestui an birourilor asemănătoare aflate în curs de deschidere în mai multe localităţi din ţară, din dorinţa de a fi mai aproape de cetăţeni, şi de a-i informa pe aceştia cu privire la problematicile de interes european. Anca-Raluca Majaru este de profesie arhitect, istoric şi activist recunoscut în domeniul patrimoniului cultural construit, fost consilier în Ministerul Culturii în timpul guvernării Cioloş.

Edith VEREŞ