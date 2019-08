Premieră: UN NUME. Grzegorz Jarzyna, directorul artistic al teatrului din Varșovia, poposește timp de 4 zile la Târgu Mureș!

Share



Lumea artistică din Târgu Mureș prinde un suflu proaspăt la sfârșitul lunii august pentru a marca cu succes deschiderea unei noi stagiuni.

Proiectul „Un Nume” a fost adus la viață de Compania „Liviu Rebreanu” împreună cu Asociația pentru Teatru Liviu Rebreanu, cu Ministerul Culturii, Primăria Târgu Mureș, UNITER, Institutul Polonez și alți parteneri. Este un proiect pilot, care se dorește a fi bianual și care oferă posibilitatea mureșenilor să petreacă câteva zile alături de un artist esențial al teatrului contemporan în cadrul unor laboratoare sau masterclass-uri.

4 zile de workshopuri și proiecții

„Sper ca Un Nume să devină un brand pentru noi. Nu este un festival, este un fel de masterclass pe care ne-am dori să îl organizăm bianual. Acum să vedem ce artist va fi peste 2 ani, deocamdată focusul nostru este teatrul polonez, Cristi fiind un cunoscător și un iubitor al acestui teatru”, a spus Nicu Mihoc, director artistic al secției române a Companiei „Liviu Rebreanu”.

Primul invitat este regizorul polonez Grzegorz Jarzyna, directorul artistic de peste 20 de ani al unui dintre cele mai importante teatre europene, TR Warszawa. Născut în 1968 la Chorzow, este unul dintre cei mai cunoscuți regizori de teatru polonezi, iar creația lui a marcat un punct de ruptură în teatrul său natal.

„Unul dintre cele mai bune teatre din Uniunea Europeană a fost Teatrul Polonez. Acesta și pe vremea socialismului și-a găsit un limbaj prin care a putut transmite niște gânduri care treceau peste acea dictatură pe care au avut-o și ei. Și pentru noi a fost întotdeauna un exemplu ce se întâmplă la ei. Cultura poloneză este o cultură foarte mare”, a subliniat Gasparik Attila, directorul executiv al Teatrului Național Târgu Mureș.

Între 29 august și 1 septembrie 2019, regizorul polonez va conduce atelierul „Căutând adevărul corpului”, alături de coregraful rus Ivan Estegneev, împreună cu actorii celor două companii (români și maghiari) ai Teatrului Național din Târgu Mureș, scopul exercițiului fiind redescoperirea potențialului înnăscut al corpului.

În fiecare seară, se va difuza o proiecție a câte unui spectacol major al lui Jarzyna, începând cu cel de debut, „Nebunie tropicală” (1998), continuând cu „Macbeth” (2007) și „Între noi e totul bine” (2008) și încheind cu unul dintre cele mai recente, „G.E.N” (2017), care vă vor ajuta să identificați etapele principale din creația acestui artist.

De asemenea, dramaturgul Roman Pawlowski va susține conferința Teatrul viitorului – Grzegorz Jarzyna și TR Warszawa, incluzând proiectarea unor fragmente înregistrate din spectacole de teatru realizate în teatrul varșovian în mandatul artistic al lui Grzegorz Jarzyna.

„Ne concentrăm pe căutările unui artist. Am încercat să imaginăm un cadru prin care să fim atenți la cum caută un artist. Și atunci am gândit evenimentul ăsta pe mai multe paliere. Palierul poate cel mai important din punctul de vedere al gazdelor, al Teatrului Național, este atelierul pe care acest regizor invitat îl va ține atât cu compania română, cât și cea maghiară, un atelier care se desfășoară în fiecare dimineață și la care el îl are alături pe un coregraf rus, Ivan Estegneev, coregraf care are o școală de dans și predă teatrul fizic la Moscova”, a transmis Theodor-Cristian Popescu.

Proiecție în realitate virtuală

O noutate absolută este faptul că ultima proiecție, „G.E.N”, va putea fi urmărită în Realitate Virtuală (4 proiecții a câte 10 locuri fiecare).

Fiecare proiecție se va încheia cu o întânire de 15-20 minute cu regizorul polonez, publicul și curatorul evenimentului, Theodor-Cristian Popescu, dezvoltând în dialogul final toate discuțiile mai îndelungate.

Conferința și dialogurile se vor derula în limba engleză, oferind posibilitatea celor care nu înțeleg să asculte în căști traducerea simultană în limbile română și maghiară.

„E un eveniment foarte personal pentru mine. Mă emoționează mai mult și sunt mai stresat de el decât de un spectacol pe care îl fac eu fiindcă mi se pare o foarte mare răspundere să inviți un mare artist la tine și să interacționezi cu el, vărsând toată atenția pe prezența lui și încercând ca acea prezență să încarce pozitiv instituția care îl găzduiește pentru un timp cât mai îndelungat”, a concluzionat Theodor-Cristian Popescu.

În funcție de feedbackul primit la această ediție, atât de la public, cât și de la artiști, organizatorii se vor gândi la modul de dezvoltare al acestui eveniment pe viitor.

Programul complet și mai multe detalii se pot găsi pe www.unnume.ro. Studenții facultăților de teatru, indiferent de profil, beneficiază de cazare în căminul UAT, în funcție de disponibilități și de preț profesional la activitățile din program. Locurile sunt limitate, așadar sunteți invitați să achiziționați bilete cât mai repede.

Text și foto: Elena Polearuș