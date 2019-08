FOTO: Reîntoarcere la tradiţii, cu ocazia Zilelor Sărmășene 2019

Share



Comunitatea din Sărmașu a sărbătorit, între 24 și 25 august, cea de-a 17-a ediție a Zilelor Sărmășene, eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local al orașului Sărmașu sub motto-ul ”Omagierea satului românesc”.

Cinste Drapelului și eroilor sărmășeni

Parcul ”Monumentul Eroilor” a găzduit sâmbătă, 24 august, tradiționalele momente de sfințire și ridicare pe catarg a Drapelului Naționale, precedate de o slujbă de sfințire a tricolorului și de pomenire a memoriei eroilor sărmășeni.

„Zilele Sărmășene debutează cu aducerea unui omagiu eroilor neamului românesc, eroilor sărmăşeni, eroilor datorită cărora noi, astăzi, trăim aici, pe meleaguri sărmăşene, într-o Românie liberă şi prosperă. Nu puteam începe Zilele Oraşului Sărmaşu decât conform tradiţiei noastre locale, cu sfinţirea şi darea onorului Drapelului Naţional şi bineînţeles cu o slujbă de pomenire a eroilor neamului. Întrucât în acest an sărbătoarea oraşului nostru este legată de omagierea satului românesc, de omagierea în primul rând a înaintaşilor noştri, în deschiderea zilei de astăzi, în curtea Liceului Teoretic „Samuil Micu” a mai avut loc o manifestare de aducerea a omagiului şcolii sărmăşene, a omagiului unor dascăli care nu mai sunt printre noi şi cu această ocazie am dezvelit bustul distinsei profesoare Cristina Paszler”, a afirmat ing. Ioan Mocean, primarul orașului Sărmașu.

Programul a continuat cu depuneri de coroane la bustul lui Vasile Simonis, din partea următoarelor instituții: Primăria şi Consiliul Local Sărmaşu, Poliţia Oraşului Sărmaşu Secţia de Pompieri a Orașului Sărmaşu Inspectoratul Școlar Județean Mureș și Liceul Teoretic ”Samuil Micu”, Parohia Ortodoxă Sărmaşu, PNL Sărmaşu și UDMR Sărmaşu.

Anul omagial al satului românesc

Deschiderea oficială a Zilelor Sărmășene a avut loc pe scena din Parcul Central al orașului, sub auspiciile sărbătoririi tradițiilor populare și a satului românesc.

„2019 fiind declarat anul omagial al satului românesc de către Sinodul Bisericii Ortodoxe Române, ne-am propus ca anul acesta Zilele Sărmășene să fie organizate sub egida anului reîntoarcerii la tradiţii. Este anul omagierii înaintaşilor noştri, anul în care aducem tradiţia populară în faţa dumneavoastră, a sărmăşenilor, şi de ce nu, a invitaţilor noştri. Tot acest eveniment este dedicat tradiţiilor noastre populare”, a subliniat ing. Ioan Mocean.

La eveniment au participat și invitați speciali, reprezentanți ai unor instituții naționale sau județene, care au transmis mesaje speciale către comunitatea orașului Sărmașu.

„Ceea ce se întâmplă astăzi aici, omagierea înaintaşilor, a dascălilor, a cetăţenilor de onoare, a celor care nu mai sunt printre noi şi a celor care mai sunt, cred că face parte dintr-un lucru normal, un lucru pe care toată administraţia ar trebui să îl realizeze în acest mod şi cred că şi noi astăzi, aici, demonstrăm acest lucru, că iată, ne dorim cu toţii o Românie normală”, a punctat senatorul Cristian Chirteș, liderul PNL Mureș.

„Vă simt mereu alături, se spunea pe bună dreptate, că este nevoie de o Românie normală. Eu, cu îngrijorare şi cu amărăciune în suflet spun că în lunga noastră istorie, şi frumoasă şi zbuciumată, oare de ce am ajuns aici? Eu nu vreau să constat, vreau doar să spun că trebuie să revenim acolo unde România a fost şi este, şi va trebui să fie întotdeauna, şi atunci eu zic că trebuie să ne gândim la iubiţii şi dragii noştri copii şi să călcăm împreună pe tărâmul atât de fertil al Educaţiei”, a transmis prof. Ioan Macarie, inspector școlar general al județului Mureș.

„Şi Direcţia Agricolă organizează acest curs (despre agricultură ecologică și agro-mediu – n.r.), iar în situaţia în care la dumneavoastră sau în zonele limitrofe se găsesc 12-14 fermieri de acest gen, vom face tot posibilul să nu faceţi deplasarea la Târgu-Mureş, şi să organizăm la Sărmaşu acest curs de 40 de ore, adică timp de cinci zile”, a arătat Ioan Rus, directorul Direcției Agricole Mureș.

Cotidianul Zi de Zi va prezenta, în edițiile viitoare, mai multe articole și știri despre principalele momente ale Zilelor Sărmășene 2019.

Alex TOTH