FOTO. Tehnică video de top, prezentată la SIMFEST 2019

Share



Ediția SIMFEST din acest an a oferit pasionaților de mass media și televiziune prilejul de a intra în contact cu echipamente de ultimă generație prezentate la standuri în Cupola de sticlă din Cetatea Medievală Târgu Mureș. Drone ultra-performante, echipamente de iluminat sofisticate, dar și o colecție bogată de apariții discografice ale celebrei casei de discuri Electrecord au făcut parte din oferta pe care expozanții au prezentat-o tuturor vizitatorilor.

Drone și lumini

Dronele au devenit instrumente indispensabile în cinematografie și televiziune, dar și pentru filmări de evenimente. Reiman Tibor de la Appia Drones a oferit mai multe informații despre oferta pe care cei interesați o pot accesa.

„Avem drone profesionale, dar și industriale. Pe cea mare se poate monta orice tip de cameră profesională până la o greutate de 4 kg și jumătate. Camerele pot fi operate separat de către operatorul clientului, astfel încât să miște camera conform scenariului. Drona Inspire 2 e mai agilă, dar filmează în format raw, până la 6K. Atinge până la 100Km/h și are autonomie de aproximativ 20 de minute, calitate cinematografică peste cea normală, care acum e de 2K. Dronele nu se vând, se oferă servicii cu ele. Varianta doar pe lumină albă are marele avantaj că are culoare reglabilă. Asta înseamnă că suplimentează lumina pe o față când e soare foarte puternic. Dacă se reglează camera la 6 000 de grade, se egalizează lumina și culorile nu vibrează. Dronele sunt bune atât pentru filmări indoor, cât și outdoor“, a explicat Reiman Tibor.

Lumina este elementul fundamental în artele vizuale, fie că vorbim de pictură, fotografie, cinema sau televiziune. Prin urmare, un echipament corespunzător va atrage rezultate meritorii.

Petru Rotar, reprezentant al firmei lightsup, a detaliat ultimele tendințe în domeniul aparaturii de iluminat.

„În materie de iluminat, marea schimbare survine acum. După zeci de ani de dominație incandescentă, suntem în perioada de trecere, fără cale de întoarcere, către iluminatul bazat pe LED. Dominante sunt acum două zone: până în 2000 W trebuie utilizate sursele LED, peste 2000 sursele pe HMI. LED-ul vine cu puține dezavantaje și foarte multe avantaje: consumul mic de curent electric, de 5 ori mai eficiente decât becurile cu halogen. Cu 100 W pe LED obținem echivalentul a 500 W pe halogen. Este și mai eco friendly, cantitatea de căldură eliminată este mai mică, iar durata de viață mai mare. Un bec cu halogen funcționează 300 de ore, pe când un LED 30 000-40 000 de ore, ceea ce înseamnă aproximativ 10-12 ani“, a precizat Petru Rotar.

Firma lightsup distribuie echipamente și integrează echipamente în cinema și TV. De asemenea, este responsabilă pentru echiparea studiourilor Antena 3 și Observator, a platoului de știri Pro TV și a derulat proiecte în Republica Moldova, Kuweit și Chile.

O casă de discuri emblematică

Primul disc Electrecord a apărut în anul 1934, iar în 1967 s-a trecut de la discul de ebonită la cel de vinyl. În 1973, în studiourile Electrecord s-a înregistrat pentru prima dată stereo. În momentul de față, catalogul Electrecord conține peste 6000 de albume disponibile pe CD, dar și o colecție de vinyluri.

„Numele de Electrecord, dacă ar fi să îl împărțim electric și cord, inima electrică poate nu sună cel mai bine, însă în extensia cuvântului putem să admitem că este o plăcere a inimii, a sufletului. Aici zămislește sufletul poporului român. (…) Un lucru bun nu piere niciodată și această muzică pe care o deține Electrecord nu va muri, cum nu va muri nici acest popor“, a declarat Lucian Molnar, reprezentant Electrecord.

SIMFEST – Festivalul Internațional al Televiziunilor și Producătorilor Independenți, aflat la a XVI-a ediție, a început luni, 26 august și se va încheia duminică, 1 septembrie și cuprinde, pe lângă competiție, proiecții publice de filme artistice și documentare, masterclass-uri incitante, concerte, expoziții, recitaluri și lansarea unor cărți deosebite.

Programul complet al evenimentelor poate fi consultat pe pagina de web www.simfest.ro.