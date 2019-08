Voleibalistele „tricolore”, aproape de „optimile” Europenelor

Share



Cu şanse reale să iasă din grupa C a turneului final al Campionatului European de volei feminin, România mai are de trecut un important hop în faza grupelor. Turneul se desfăşoară în patru grupe a câte 6 echipe, în patru ţări: Ungaria, Polonia, Turcia şi Slovacia, iar primele patru clasate din fiecare grupă îşi vor accede în fazele superioare. România se află în grupa C, care își dispută partidele în Ungaria, alături de Olanda, Ungaria, Estonia, Croaţia şi Azerbaidjan, ordinea fiind cea în care au susținut jocurile „tricolorele”. Echipele clasate pe locurile 1 şi 2 vor rămâne rămâne pentru „optimi” la Budapesta, iar locurile 3-4 vor merge în Turcia. Cu câteva mureșence în lot și altele care au trecut pe la prim divizionara CSU Medicina Târgu-Mureș, România și-a păstrat după primele patru partide doar șansele de a continua competiția, dar probabil în Turcia. După ce au cedat în doar trei seturi în fața Olandei (21-25, 18-25, 9-25), româncele au obținut două victorii cu 3-1, trecând de Ungaria și Estonia, sperând la obținerea locului secund. În a patra partidă a grupei de la Budapesta au cedat tot în patru seturi în fața Croației (21-25, 25-23, 18-25, 22-25) și deplasarea în Turcia pare inevitabilă. În clasament conduce detașat Olanda, cu 12 puncte, urmată de Croația, cu 7 puncte. România are 6 puncte și întâlnește joi Azerbaidjan, care a strâns doar 5 puncte, dar aceasta mai avea de întâlnit și echipa Estoniei, singura fără punct obținut. Echipa României va avea nevoie așadar de o victorie de 3 puncte, la 0 sau 1, dar pentru a încheia grupa pe locul 3, deoarece croatele își pot consolida locul 2 cu Ungaria.

Rezultatul echipei române este totuși considerat unul pozitiv, ținând cont de faptul că echipa n-a mai reușit să ajungă în fazele superioare a competiției continentale de 16 ani.

Doar ex-mureșene în lot

Așa cum aminteam, din lotul României prezent la competiția continentală fac parte mai multe jucătoare care au evoluat la prim divizionara târgumureșeană CSU Medicina, unele dintre ele chiar născute și crescute în Mureș. Una dintre absențele de marcă este harghiteanca Adina Salaoru, care și-a încheiat junioratul și a fost ulterior căpitan de echipă la CSU Medicina, acum aflată tot la Târgu Mureș, dar pentru o recuperare, fiind accidentată. În lot se află și alte jucătoare mureșene cu titluri de campioane la junioare, transferate la alte echipe. Acestea sunt Ioana Baciu (formată la Târnăveni) și Roxana Iancu, ambele medaliate atât la cadete, cât și la junioare, dar și Georgiana Faleș, Alexandra Trică, sau Rodica Buterez, toate trecute pe la clubul care acum se străduiește să se mențină în primul eșalon sub culorile CSM și la junioare, unde sunt campioane cu CSU Medicina CNUE.