Cei mai buni elevi din Șăulia, premiați de conducerea Primăriei. Oana Boca: ”Secretul performanțelor școlare este ambiția”

Primarul comunei Șăulia, Dorel Grigore Vancea, a felicitat duminică, 24 august, cu prilejul Festivalului Fiii Satului Șăulia, cei mai merituoși elevi ai localității. Pe lista elevilor cu rezultate excelente la învățătură se află și Oana Boca, o tânără ambițioasă în vârstă de 14 ani, absolventă a clasei a VII-a în cadrul Școlii Generale din Șăulia.

Reporter: Cu ce medie ai încheiat anul școlar 2018-2019?

Oana Boca: Am terminat anul școlar cu media 9,94.

Rep.: Care sunt principalele performanțe reușite de tine în decursul anului școlar care s-a încheiat?

O.B.: Principalele reușite în decursul anului au fost olimpiadele de Matematică, unde m-am calificat la etapa județeană.

Rep.: Ai participat și la Olimpiada Satelor?

O.B.: La Olimpiada Satelor am mers în fiecare an, începând din clasa a IV-a, când am descoperit că îmi place foarte mult Matematica. În fiecare an am fost premiată.

Rep.: Care este în cazul tău secretul performanțelor școlare?

O.B.: Secretul performanțelor mele școlare este ambiția, care m-a determinat să învăț zi de zi mai mult.

Rep.: Ce materie preferată ai?

O.B.: Materia mea preferată este Limba română, deoarece îmi place să citesc, dezvoltându-mi vocabularul.

Rep.: De ce crezi că se spune că educația este importantă pentru viitorul unui tânăr?

O.B.: Educația este importantă pentru noi, tinerii, fiindcă ne ajută să acumulăm cunoștințe pentru a ne crea un viitor.

Rep.: Care crezi că este importanța dascălilor în evoluția unui elev? Care este relaţia ta cu profesorii pe care îi ai?

O.B.: Importanța dascălilor este uriașă, pentru că ei ne ajută să înțelegem materiile pe care le predau. Relațiile mele cu profesorii sunt foarte bune, mai ales cu diriginta mea, doamna Claudia Băcilă.

Rep.: Ce planuri de viitor ai în ceea ce privește liceul?

O.B.: Aș vrea să merg la Colegiul Național ”Unirea” din Târgu-Mureș, deoarece este un liceu foarte bun.

Rep.: Cum vezi viitorul în România după încheierea studiilor? Ce profesie crezi că ți se potrivește?

O.B.: După încheierea studiilor sper ca în România să fie mai mulți profesori și cred că mi s-ar potrivi meseria de avocat, pentru că îmi place ca oamenii să fie drepți.

Rep.: Ce pasiuni ai în timpul liber?

O.B.: În timpul liber prefer să fac sport, în special ciclism. De asemenea, îmi plac și plimbările în aer liber.

A consemnat Alex TOTH