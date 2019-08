Mihai Adrian Ungur (PLUS Mureș): “Ne dorim o campanie care construieşte”

Share



Târgu-Mureş este în continuare în capcana votului etnic, a subliniat joi, 29 august, Mihai Adrian Ungur, preşedintele filialei Mureş a Partidului Libertate Unitate şi Solidaritate (PLUS), în cadrul primei conferinţe de presă susţinute dintr-o poziţie aleasă. Acesta este motivul pentru care PLUS Mureş îşi manifestă deschiderea faţă de toţi cetăţenii judeţului, indiferent de limba maternă, a subliniat Ungur, ales în această poziţie de încredere în urma Convenţiei Judeţene de sâmbătă, 24 august.

Propuneri concrete, verificabile

PLUS Mureş va propune soluţii viabile pentru toţi mureşenii, Comisia de politici publice proaspăt constituită la nivelul filialei lucrează în prezent la identificarea celor mai arzătoare probleme ale municipiului şi ale judeţului, a declarat Ungur.

“Vrem să propunem soluţii concrete, politici publice verificabile, şi le vom avea la momentul potrivit. Nu vrem să venim cu propuneri utopice, sau cu propuneri populiste”, a subliniat preşedintele PLUS Mureş.

Acesta a dezvăluit că, deşi discuţiile sunt în fază incipientă, filiala Mureş are deja în vedere câteva persoane pentru alegerile locale din 2020.

“Cred că e timpul să propunem soluţii, să construim şi nu să atacăm, să nu ne mânjim unii pe alţii în campanii negative, în campanii de denigrare. Dacă eşti suficient de pregătit să propui ceva concret, îţi asumi riscul de a fi votat sau nu, atunci poţi să faci lucrurile transparent. Ne dorim şi la nivel local o campanie care construieşte, care vine cu proiecte concrete, care pot fi verificate ulterior. Ne-am dori să susţinem o persoană cu notorietate, cu imagine bună, dacă nu vom avea noi candidatul nostru. Această decizie va fi luată în orice caz la nivelul Alianţei, şi va fi confirmată ulterior şi la nivelul Biroului Judeţean”, a mai spus Ungur.

Priorităţi ale PLUS Mureş

Prioritatea imediată a PLUS Mureş este campania de strângere de semnături pentru candidatul Alianţei USR PLUS, Dan Barna. Deşi îngreunată de o Hotărâre de Consiliu Local care îngrădeşte acţiunile de acest gen pe domeniul public, campania se desfăşoară promiţător, în opinia preşedintelui PLUS Mureş. Acesta a constatat o deschidere în creştere a mureşenilor faţă de reprezentanţii Alianţei, mai ales în urma succesului din alegerile europarlamentare. În acest moment, numărul semnăturilor de susţinere colectate la nivelul judeţului se apropie de 2.000, filiala Mureş fiind astfel în topul naţional al formaţiunii. Alte priorităţi ar fi identificarea unui spațiu pentru sediul PLUS Mureș, creşterea notorietăţii partidului în judeţ şi în special în zona rurală, şi nu în ultimul rând, asigurarea unei liste de candidați valoroși pentru alegerile locale, consilieri locali și județeni, primari, președinte al Consiliului Județean. În ce priveşte priorităţile pe termen lung, pe lângă consolidarea şi dezvoltarea filialei, Mihai Ungur acordă importanţă deosebită eficientizării serviciilor oferite târgumureşenilor printr-o abordare de tip „Primăria în slujba cetăţeanului”, şi rezolvarea problemelor curente – transport local, centura de ocolire, parcări, decongestionarea traficului, colectare selectivă -, prin propunerea unor soluţii concrete dezvoltate de persoane calificate pe politici publice, supuse unor evaluări periodice.

Oameni noi în politică

Mihai Adrian Ungur este căsătorit, are 36 de ani, este absolvent de Filologie la Târgu-Mureş, a absolvit un masterat la UBB Cluj Napoca în domeniul comunicării politice, şi are experienţă în antreprenoriat. Este un „Om nou în politică”, proiect în care crede şi pe care îl susţine.

„Noi suntem cei care determină succesul sau eșecul acestei mișcări, atitudinea pozitivă și mai ales implicarea sunt fundamentale. Ne vom da toată silința să dezvoltăm sănătos viitoarea filială județeană Mureș, prin contribuția fiecăruia, să devenim un exemplu de bune-practici în ceea ce privește organizarea și funcționarea în teritoriu a unui partid politic modern”, a încheiat noul preşedinte de filială.

Edith VEREŞ