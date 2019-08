Ștefan Runcan, repus de instanță la șefia Aeroportului ”Transilvania”. Hotărârea judecătorească, nepusă în aplicare de 6 ani!

Share



Liderul PNL Târgu-Mureș, consilierul județean Ervin Molnar, a aruncat ”bomba” în plenul ședinței Consiliului Județean de joi, 29 august: din anul 2013, Ștefan Runcan, fostul director al Aeroportului Internațional ”Transilvania” Târgu-Mureș (instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Mureș) a câștigat definitiv procesul prin care solicita anularea unei hotărâri a Consiliului Județean Mureș de constituire a noului Consiliu de Administrație și revenirea la funcția deținută înainte de adoptarea respectivei hotărâri, respectiv cea de director al Aeroportului.

Salariu da, reintegrare pe post ba

Cu puțin timp înainte de votarea punctului 5 de pe ordinea de zi, care avea ca temă aprobarea unui ajutor de stat către Aeroportul Internațional ”Transilvania”, liberalul Ervin Molnar a alungat monotonia din Sala Mare a Palatului Administrativ și a vorbit despre o situație ”fără precedent” existentă la Aeroport.

”În cadrul comisiei de specialitate în care activez mi s-a confirmat o informație care a ajuns la Grupul PNL, cum că există o hotărâre judecătorească irevocabilă, din 2013, pentru reintegrarea pe postul de director general a unui fost angajat. Faptic fost angajat, pentru că scriptic, conform acestei hotărâri judecătorești este angajatul aeroportului și în ziua de astăzi, iar datorită nepunerii în aplicare a acestei hotărâri judecătorești, Aeroportul ”Transilvania” plătește lună de lună salariul de director. Fiind o sumă considerabilă, undeva la 120.000 de lei pe an, dacă facem un calcul simplu și înmulțim cu cei șase ani care s-au scurs din 2013 și până astăzi, vom vedea că astăzi n-ar trebui să facem nicio rectificare bugetară la Aeroportul ”Transilvania” pentru că această sumă de bani care s-a scurs practic din bugetul Aeroportului către o persoană care n-a fost reintegrată conform acelei hotărâri judecătorești pe funcția pe care a deținut-o, am fi avut bani pentru funcționarea Aeroportului. Solicităm ca o comisie din partea Consiliului Județean să stabilească, să se ducă la Aeroportul ”Transilvania” să vadă ce se întâmplă de fapt acolo”, a afirmat Molnar Ervin.

Situația, analizată de juriștii Consiliului Județean Mureș

Interpelarea consilierului liberal a primit răspuns din partea președintelui Consiliului Județean Mureș, Peter Ferenc.

”Am primit și eu informațiile de la acea ședință, între timp am discutat cu colegii de la Juridic și cu președintele Consiliului de Administrație al Aeroportului ”Transilvania”. În foarte scurt timp veți primi cu toții o informare scrisă asupra acestei situații. Această situație nu datează de acum doi sau trei ani, această situație este cum ați spus din 2013, este o situație veche. Este o situație destul de complicată, cel puțin după cum am primit acest răspuns. Din acest motiv am rugat colegii din cadrul Direcției Juridice să se facă o verificare și în foarte scurt timp veți primi cu toții, în scris, exact care este situația”, a afirmat Peter Ferenc.

La finalul ședinței, președintele Consiliului Județean Mureș a făcut încă o precizare vis a vis de această situație: ”Am încercat să înțeleg care este starea de fapt la această situație. Știu că avem peste 20 de procese cu domnul Runcan, iar situația lor va fi analizată exact de colegii de la Juridic. Este vorba despre procese între Aeroport și o persoană fizică, deci nu între Consiliul Județean, de aceea nu cunoșteam exact situația reală, de aceea am cerut colegilor de la Juridic, ca specialiști, să meargă și să vadă care e situația reală. Știm o stare de fapt că au fost procese câștigate de domnul Runcan, de procese câștigate de Aeroportul ”Transilvania”, au fost anumite sume care au fost executate de domnul Runcan, după aceea câștigate în instanță de Aeroport, unele cum am înțeles au fost recuperate, altele n-au putut fi recuperate, pentru că n-au avut de unde să recupereze. Situația reală va fi prezentată în scris, este vorba de un număr foarte mare de procese și trebuie analizat fiecare proces.”

Ștefan Runcan: ”Doresc să prestez o muncă”

Contactat de cotidianul Zi de Zi, Ștefan Runcan a declarat că și-a pus expertiza și experiența la dispoziția Aeroportului Internațional ”Transilvania”

”M-am adresat atât personal, verbal, cât și în scris, și la Consiliul Județean, și la Aeroport, și am spus că pentru banii ce se execută doresc să prestez o muncă. Dacă se dorește. N-am primit niciun răspuns până în ziua de astăzi. Mai mult nu pot să spun. E o situație neplăcută pentru mine, dar n-am ce face, din moment ce există sentințe definitive și irevocabile. Am revenit în timp, de vreo câteva ori, dar nu s-a întâmplat nimic. Eu vroiam practic să ajut dezvoltarea Aeroportului, având și proiectele inițiate mai de demult care văd că acum stagnează sau sunt aruncate în paragină, ca și terenul cumpărat pentru dezvoltarea din jurul Aeroportului. Dar asta este, dacă așa se dorește, n-am altă variantă decât să vedem ce se întâmplă, eu acționând mai departe pe toate căile legale care mi se permit”, a declarat Ștefan Runcan.

Alex TOTH