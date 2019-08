VIDEO: Au mai rămas 3 zile în care puteți comanda Must de la Jidvei

Share



Perioada de preluare a comenzilor în cadrul campaniei „Must de la Jidvei” se apropie de final, acestea mai putând fi înregistrate până la data de 31 august 2019. Din luna septembrie, după culesul strugurilor, mustul va fi livrat în localitățile din județele în care se desfășoară campania, la adresele precizate odată cu plasarea comenzilor sau la punctele fixe de livrare prestabilite, în funcție de cantitate și sortiment.



Prin intermediul campaniei „Must de la Jidvei” cei interesați de producerea vinului în propria gospodărie pot achiziționa must deburbat (limpezit) care facilitează semnificativ procesul de vinificație. Jidvei pune la dispoziția celor interesați de producerea vinului de casă trei sortimente de must: Sauvignon Blanc, Fetească Regală cu Muscat Ottonel, dar și sortimentul de must roze introdus anul trecut. Soiul Sauvignon Blanc este disponibil doar în punctele fixe de distribuție.

Pentru a le putea oferi gospodarilor cel mai bun must pentru producerea vinului de casă, munca specialiștilor Jidvei începe primăvara devreme în vie. Grija și priceperea viticultorilor, dar și condițiile climatice sunt factori deosebit de importanți pentru obținerea unei producții de calitate de pe cele 2.500 de hectare de viță-de-vie ale plantațiilor Jidvei.

Anul acesta vița-de-vie nu a fost supusă stresului hidric, iar temperaturile ridicate, dar optime pentru această perioada a lunii august, sunt promotorii unei recolte bogate, ai unui must cu un conținut optim în zaharuri.

Campania „Must de la Jidvei” a reunit, pe parcursul celor cinci ani de implementare, o comunitate de peste 6.000 de mici producători de vin de casă. Prin acest demers, compania Jidvei contribuie la păstrarea și transmiterea către generațiile viitoare a meșteșugului producerii vinului, sub atenta îndrumare a specialiștilor Jidvei.



Ca parte a procesului constant de fidelizare din cadrul campaniei, gospodarii care comandă minimum 250 de kilograme din același sortiment se pot înscrie la cea de-a V-a ediție a concursului „Vin de casă din must de la Jidvei”, care se va desfășura în primăvara anului viitor. De asemenea, clienții fideli beneficiază de bonificație. Astfel, persoanele care au comandat must în cadrul Campaniei „Vin de Casă din Must de la Jidvei – 2018” pot să recomande alte persoane pentru achiziționarea mustului în cadrul Campaniei din acest an. Pentru fiecare client adus, care comandă minimum 100 de kg de must, clienții din 2018 vor primi câte o sticlă de vin spumant.

Campania „Must de la Jidvei” se desfășoară până la data de 31 august, iar comanda minimă de must este de 100 de kilograme. Prețul unui kilogram de must este de 4,5 lei, cu TVA inclus, plata făcându-se la livrarea sau ridicarea comenzii, în baza unui bon fiscal sau a facturii fiscale.

Comenzile se realizează la numărul de telefon 0755.70.60.00 sau prin completarea formularului pe www.mustdejidvei.ro, până la data de 31 august. După achiziționarea mustului, specialiștii Jidvei vin în sprijinul gospodarilor asigurându-le, pe toată durata procesului de vinificație, sfaturi și recomandări la numărul de telefon 0755.70.60.00 sau pe must@jidvei.ro.

Mustul de Jidvei se livrează în decursul lunii septembrie, după cules, și este însoțit de o declarație de conformitate, pliculeț cu drojdii și instrucțiuni. Campania se desfășoară în localități din următoarele județe ale țării: Alba, Sibiu, Mureș, Cluj, Brașov, Hunedoara, Sălaj, Bistrița-Năsăud, Vâlcea, Harghita, Covasna, Prahova (până la Câmpina), Gorj, Dâmbovița, Neamț, precum și în București.

(Redacția)