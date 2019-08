FOTO: Ceragrim Ungheni – După 25 de ani

Share



Un sfert de secol de existență, un sfert de secol de activitate în domeniul agroindustrial. Moment aniversar, plin de trăiri și de sentimente, sărbătorit de angajații și invitații Ceragrim SRL Ungheni, prezenți la aniversarea primilor 25 de ani de la înființarea companiei.

Celebrarea momentului a avut loc vineri, 23 august, în cadrul Complexului de spectacole și evenimente „Europa Ballroom” din Târgu-Mureș.

Activitatea companiei în sectorul vegetal

În debutul aniversării a fost prezentat pe un ecran de proiecție istoricul companiei, de la momentul înființării, până în prezent.

În anul 1994, prin acordul si voința acționarilor Ioan Pop și a soției, doamna Laura Pop, a luat ființă societatea Ceragrim SRL, a cărei activitate a fost orientată către cultura cerealelor, iar mai apoi spre sectorul zootehnic, de creștere și reproducție a animalelor.

Activitatea inițială a fost demarată pe o suprafață de 100 de hectare de teren agricol, două tractoare U650, utilaje agricole aferente și o combină New Holland second hand.

Pentru cultivarea celor circa 1.400 de hectare de teren arabil, din totalul de peste 1.600 de hectare deținute în prezent, societatea agroindustrială beneficiază de toată gama de utilaje agricole, tractoare, combine de recoltat porumb și păioase, mașină de erbicidat autopropulsată, combină de recoltat porumb și siloz, precum și gama aferentă de mașini agricole, mijloace de transport pentru produse agricole, camioane, autoutilitare de transport pâine și mărfuri, utilaje și echipamente.

În vederea desfășurării activităților agricole în sectorul vegetal, Ceragrim are în exploatare suprafețe de teren agricol pe Valea Mureșului – Grebenișu de Câmpie, Ungheni, Sânpaul, Ogra – și pe Valea Târnavei – la Urmeniș, Laslău, Coroi, Suplac, Zagăr. Pe aceste suprafețe se cultivă cereale (grâu, triticale, porumb boabe), plante oleaginoase și furajere (floarea-soarelui, rapiță, soia, porumb siloz și lucernă).

Piloni de susținere adăugați. Activități în sectorul zootehnic

În anul 1998, societatea a închiriat ferma de bovine din localitatea Viișoara, pe care a populat-o cu circa 80 de capete de juninci gestante.

În prezent, unitatea zootehnică dispune de un efectiv de 300 de animale, din care 150 de vaci cu lapte.

La momentul actual, unitatea se află în proprietatea Ceragrim SRL, fiind achiziționată în anul 2007.

Ferma de bovine Ormeniș a trecut printr-un amplu proiect de modernizare din fonduri europene, prin Măsura 121 „Modernizarea Exploatațiilor Agricole”, proiect de investiții finanțat la începutul anului 2012.

În 2001, societatea a cumpărat Complexul de creștere si îngrășare a bovinelor din localitatea Grebenișu de Câmpie. Cu o capacitate inițială de 400 de capete de bovine, parțial modernizat și utilat în 2005, prin fonduri SAPARD, complexul a fost modernizat în perioada 2010-2012 prin intermediul unui proiect de investiții finanțat, de asemenea, prin Măsura 121.

La ora actuală, ferma dispune de un efectiv total de 500 de animale din care 250 vaci cu lapte.

În anul 2002, societatea a închiriat, pe o perioadă de 5 ani, un complex de creștere și îngrășare a porcinelor, cu o capacitate maximă de 3.500 de capete. Localizat în Coroi, comuna Coroi-Sânmărtin, complexul a fost renovat și pus în funcțiune în 2006.

În prezent, complexul este înscris în patrimoniul societății, fiind populat cu un nucleu de 300 de scroafe de reproducție, rasa Pic. Capacitatea complexului a fost extinsă prin construirea, din fonduri proprii, a patru hale.

Investiții pentru extinderea activității

Începând din 2001, compania și-a diversificat domeniile de activitate achiziționând sau înființând, cronologic: o fabrică de nutrețuri combinate cu o capacitatea de depozitare de circa 8.000 de tone, o moară de grâu cu o capacitate de măcinare de circa 4 tone la 8 ore, fabrica de pâine și produse de panificație și patiserie din Ungheni cu capacitatea de producție de aproximativ 6.000 de kilograme pe zi, fabrica de carne și preparate din carne (începând cu anul 2014), magazine proprii pentru valorificarea cărnii – provenită din fermele companiei – și a produselor de panificație și patiserie.

Un aspect important îl constituie modernizarea și dezvoltarea celor mai multe dintre aceste capacități de producție, prin intermediul unor proiecte cu finanțare europeană.

Cuvinte de mulțumire

La închiderea prezentării, în cuvinte și imagini, a parcursului pe care l-a avut societatea Ceragrim în cei 25 de ani de existență, managerul general al companiei, domnul Ioan Pop, a ținut să aducă mulțumiri angajaților și invitaților prezenți: „Vă rog să-mi permiteți să mulțumesc în mod deosebit colaboratorilor firmei Ceragrim, angajaților, personalului tehnic, inginerilor, economiștilor și tuturor specialiștilor. De asemenea, aș vrea să mulțumesc firmelor cu care am colaborat foarte mult. Aș vrea să menționez mai întâi firma Dafcochim SRL, firmă cu care noi derulăm o cifră de afaceri de circa 3 milioane de lei anual. Aș vrea să mai mulțumesc firmei Premaco, firmei Valpet și altor firme care au contribuit substanțial la progresul firmei Ceragrim. Din 1994 până acum am ajuns aici, cu suișuri și coborâșuri, cu greutăți mai mici sau mai mari. Vreau să mulțumesc familiei, soției și în mod special fetelor mele, fiindcă eu mai mult am lipsit de acasă, până când ele au terminat școala și facultatea. Totodată, le mulțumesc pentru buna colaborare domnilor directori de la Directia Sanitar Veterinară, de la Garda de Mediu, de la APDRP și de la Direcția Agricolă Mureș. Îmi doresc să avem o sărbătoare frumoasă, în această zi aniversară a societății Ceragrim”.

Distincții aniversare pentru angajați și parteneri

Într-o atmosferă oficială, administratorul companiei Ceragrim a decernat invitaților distincții aniversare, în semn de mulțumire pentru eforturile depuse la bunul mers și la ascensiunea societății.

Au fost nominalizați: Alexandru Beltea, primul angajat al firmei Ceragrim; Ioan Buta – șef Ferma vegetale Coroi; Ioan Șerban – pensionar – care a ales să-și continue activitatea la Ceragrim; Sorin Cerceș – Ferma Grebenișu de Câmpie; Nagylaki Marika – contabil Ceragrim; Barta Tunde – Fabrica de nutrețuri combinate Sânpaul; Paul Nedelea – Proiecte europene Ceragrim; Petru Orosan – inginer șef Ceragrim ; Mihaela Botezan – contabil șef Ceragrim; dr. ing. Marius Bereș – șef Ferma de creștere a porcinelor Coroi; Ileana Bereș – inginer Ferma de creștere a porcinelor Coroi; Ioan Curuțiu – șef Ferma bovine Ormeniș; Baciu Pop Constantin Florin – șef Fabrica de pâine și produse de panificație Ungheni; Lucica Orosan – șef Departament de personal Ceragrim; Marin Caraghiaur Pop – șef Fabrica de carne și preparate din carne Ceragrim; Roxana Pop Caraghiaur – economist Ceragrim; Aurica Fărcaș – contabil Ceragrim; Mujnai Emoke – Fabrica de pâine și produse de panificație Ungheni; Vlad Serb – inginer agronom Ceragrim; Otilia Boariu – contabil șef Fabrica de preparate din carne Ceragrim; Victoria Gaspar – Fabrica de carne și preparate din carne Ceragrim.

De primirea plachetelor aniversare s-au bucurat toți angajații societății prezenți la eveniment, precum și partenerii de afaceri și colaboratorii Ceragrim.

Administratorul companiei, Ioan Pop, a primit din partea angajaților, prin domnul inginer Petru Orosan, o sticlă voluminoasă de șampanie. Un cadou emblematic, având inscripționat pe etichetă cifra 25, cu mențiunea ca această sticlă să fie desfăcută peste urmărorii 25 de ani, la aniversarea a 50 de ani de la ființarea firmei Ceragrim.

La final… muzică, dans, fotografii, socializare

Sărbătoarea celor 25 de ani de la fondarea companiei Ceragrim s-a încheiat într-o notă de relaxare și bună dispoziție, cu muzică, dans, fotografii de grup și plăcute momente de socializare între invitații prezenți.

Text: Ioan SANDOR

Foto: Ligia VORO