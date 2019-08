Editura Tritonic a lansat două titluri incitante la SIMFEST

Share



Festivalul SIMFEST respectă tradiția de a prezenta publicului târgumureșean, pe lângă producțiile înscrise în competiție și masterclass-uri, o serie de evenimente dedicate iubitorilor de carte. Editura Tritonic a fost prezentă cu un stand ofertant unde pasionații de lectură au putut găsi atât bestsellerurile editurii și titluri din diverse colecții, cât și două dintre cele mai recente apariții: romanul „Block 46“ de Johana Gustawsson (traducere din franceză de Claudia Dionise) și volumul „Editor de unul singur. Management în industria cărții“ de Bogdan Hrib.

Jurnalistul și scriitorul Bogdan Hrib a înființat Editura Tritonic în 1993, iar cele peste două decenii și jumătate de experiență în domeniul editorial au constituit materialul din care a luat naștere cartea „Editor de unul singur. Management în industria cărții“. Scriitorul a menționat că traseul său ca director de editură n-a fost unul ușor: „Să reziști 26 de ani în România presupune un lucru foarte grav: nebunie. Într-o piață ca cea românească, în care nu prea există reguli, într-o piață în care prevederile fiscale și economice se schimbă foarte des, e foarte greu să reziști constant și să fii stabil. Astfel că trebuie să fii ca o corabie-n furtună, care se se mai adaptează din mers. E o bătălie cu multă anduranță. Ai nevoie de inspirație, de o echipă bună, ai nevoie de multă tinerețe și, în contextul actual al tehnologiei care se dezvoltă și ne calcă în picioare, ai nevoie să fii cât mai aproape de ce înseamnă nou, de ceea ce înseamnă social media, de ceea ce înseamnă noi tendințe și să încerci să fii cât mai aproape și de ce se-ntâmplă în Occident“, a declarat Bogdan Hrib.

Îmbunătățiri și scăderi ale pieței de carte

Dacă la începutul anilor ’90 peisajul editorial din România era foarte arid, lucrurile s-au mai îmbunătățit pe parcurs.

„Ce s-a îmbunătățit: avem multe lucrări traduse din Occident la noi, ceea ce înseamnă că suntem perfect sincronizați cu ce se-ntâmplă acolo. Sunt cărți care apar simultan și într-o țară europeană sau nord-americană, și în România, autorii români au început să scrie foarte-foarte bine, ca dincolo, și asta cred că e cel mai important, dar ce nu am reușit încă e să îi dăm la export pe autorii români. N-am reușit să-i convingem pe anglo-americani sau pe francezi sau pe germani să traducă masiv autori români. Dar suntem în desfășurare acum“, consideră Bogdan Hrib.

Cui i se adresează cartea „Editor de unul singur. Management în industria cărții“?

„Structura cărții este făcută în așa fel încât, pe lângă un cuprins foarte detaliat, pe lângă idei, comparație între piața românească și cea occidentală, date istorice, are și fragmente pe acre le-am numit Story și care prezintă întâmplări, unele foarte comice, altele chiar foarte tragice din piața de carte românească, pe care le-am trăit în acești 25 spre 26 de ani. Cred că se poate adresa oricărui om care e curios să înțeleagă ceea ce se întâmplă în piața de carte, indiferent dacă este consumator de ficțiune sau este cercetător în zona comunicării, jurnalismului sau a științelor sociale“, a declarat Bogdan Hrib.

Un thriller intens și viu, bazat pe fapte reale

De profesie actriță, Claudia Dionise a debutat ca traducătoare literară printr-un fericit concurs de împrejurări. O cunoștință din domeniul teatral i-a recomandat-o lui Bogdan Hrib pentru traducerea romanului „Block 46“ de Johana Gustawsson, un thriller parțial inspirat din biografia bunicului autoarei, care a fost închis într-un lagăr de concentrare.

„Într-o nebunie, Bogdan Hrib a avut o încredere oarbă și așa am ajuns în contextul ăsta: de la actriță, să stau la laptop și să lucrez 10-12 ore pe zi în încercarea de a merge cât mai aproape de adevăr. Am colaborat foarte mult cu autoarea pe tot procesul de traducere ca să aflu cât mai exact ce a vrut ea să transmită. (…) Am ajuns în punctul în care sunt destul de mândră de reușita mea, adică nu îmi imaginam că o să ajung și o să pot vreodată să fac așa ceva“, a povestit Claudia Dionise. Tânăra a precizat că aventura traducerii nu se va încheia și că a acceptat deja oferte noi: „Urmează să traduc cea de-a doua carte a Johanei și încă un autor, care este surpriză, și sunt foarte entuziasmată, aș repeta experiența de nenumărate ori pentru că am lucrat cu foarte mare drag și dedicare. Faptul că poți să transpui dintr-o limbă străină un text în română care să sune ca și când a fost scris direct în română mi se pare o provocare pe care aș accepta-o oricând.“

Claudia Dionise a dezvăluit și ceea ce a atras-o în mod special la „Block 46“ și ceea ce crede că va rezona și cu cititorii.

„Cel mai mult m-a fascinat modul în care Johana prezintă momentele tragice din lagăr. Sunt niște pasaje extraordinar de dureroase, puternice, atât de vii că te șochează, ai senzația că o să iasă personajul din carte. Dar ce m-a șocat cel mai mult a fost modul absolut fabulos în care ea a reușit toate pasajele dure să le exprime cu atâta finețe și eleganță și cu atâta poezie, că nu te lovesc agresiv, ci te lovesc mai mult în minte. (…) E ca un film, e ca și când ai citi un film. Este atât de clar și curge atât de natural și te surprinde în permanență“, a declarat Claudia Dionise.