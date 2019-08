FOTO: Kelemen Hunor, desemnat candidat al UDMR la prezidenţiale

Share



Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a fost desemnat de Consiliul Reprezentanţilor Unionali întrunit vineri, 30 august, la Târgu-Mureş, drept candidatul „Lalelei” la alegerile prezidenţiale din luna noiembrie 2019.

„Respect pentru toţi!”, sloganul campaniei

Kelemen Hunor a fost singura propunere de candidatură, iar sloganul sub care va candida preşedintele UDMR este „Respect pentru toţi!”.

“E nevoie de lansarea unui candidat întrucât despre ţelurile noastre, despre problemele comunităţii nu va vorbi nimeni altcineva. Am învăţat acest lucru în anii trecuţi când candidaţii niciodată nu au vorbit de adevăratelea despre problemele noastre şi dacă au vorbit, nu atunci au spus ceea ce ne-ar fi plăcut nouă. Societatea românească, politica românească, trebuie să facă în mod constant oferte comunităţii maghiare din România, minorităţilor din România în general. Dar ce am văzut noi este că nu s-a întâmplat niciodată, iar aşa ceva nu poate să facă decât un candidat maghiar, aşa cum a făcut-o de fiecare dată”, a afirmat Kelemen Hunor.

“Atunci când vorbim despre viitorul acestei ţări, vorbim şi despre cum să fie viitorul comunităţii maghiare, cum să fie relaţia comunităţilor maghiare , respectiv comunitatea română, cum să fie relaţia dintre minoritate şi majoritate, care să fie obiectivele viitorilor ani. Şi dacă punem cap la cap toate acesta, atunci răspunsul este fără echivoc. Este nevoie de un candidat maghiar la preşedinţie de fiecare dată”, a mai spus preşedintele UDMR.

Totodată, candidatul UDMR la Palatul Cotroceni a promis o campanie bazată pe respect şi dialog pentru soluţionarea unor probleme specifice minorităţilor maghiare.

“Această campanie a noastră va fi o campanie a respectului, o campanie a viitorului, vrem mai mult respect din partea statului, vrem mai mult respect faţă de fiecare cetăţean, faţă de comunitatea maghiară, atunci când e vorba despre viaţa de zi cu zi şi mai mult respect atunci când este vorba despre viitor. De aceea noi am spus că sloganul aceste campanii electorale va fi “Respect!” pentru că acest cuvânt îl înţeleg maghiarii şi românii. Vom subordona totul respectului în cele ce urmează, respect pentru comunitate, respect pentru comunitate, să vorbim cu respect despre acea imagine de viitor pe care am lansat-o. O viziune care să se bazeze pe dialog pe viitor”, a punctat Kelemen Hunor.

