Sărbătoare la Sânpaul, chiar și fără pepeni locali

Căldura toridă din ultima zi a lunii august nu i-a împiedicat pe locuitorii comunei mureșene Sânpaul să iasă pentru a sărbători împreună practic Ziua Comunei Sânpaul, deși aceasta poartă în continuare denumirea de „Târgul Pepenilor”. La evenimentul organizat în parcul din centrul Comunei de către Primăria Comunei Sînpaul și Consiliul Local Sînpaul s-au adunat din start deja în jur de 2000 de persoane. Aleile și străzile din jur au fost împânzite de tarabe cu produse pentru toate vârstele și gusturile.

Primul care a urcat pe scenă a fost Florinuț de la Cluj, care a „încălzit atmosfera” mai bine de o oră. Cei mai mulți s-au adăpostit la umbra corturilor teraselor special amenajate, alții au intrat din start în atmosfera petrecerii, dansând pe muzica lăutărească. A urmat cuvântul de deschidere adresat de către cunoscutul regizor și actor, activistul rom Rudy Moca, cel care a primit în acest an din partea premierului Viorica Dăncilă o Diplomă de excelență pentru performanța artistică și promovarea culturii rome. „Această sărbătoare este una dintre cele mai vechi, cu o tradiție de aproximativ 170 de ani. Ne adunăm în fiecare an aici pentru a sărbători împreună în condiții civilizate și trebuie să mulțumim tuturor celor care au contribuit și se află alături de noi pentru ca toată lumea să se simtă bine, să dovedim că putem conviețui împreună în condiții civilizate. Programul artistic a fost pregătit de către prietenul nostru Tibi Coloman Bodi, conceput în așa fel ca toată lumea să se simtă bine, indiferent de etnie sau vârstă”, au fost cuvintele adresate de către Rudy Moca.

„Este sărbătoarea comunei, important este să ne simțim bine”

Edilul comunei, Simon István s-a rezumat la doar un scurt mesaj adresat concetățenilor veniți la această sărbătoare. „Pentru noi este o sărbătoare deosebită, ocazie cu care am constatat că mulți se pregătesc mai ceva ca la cele mai mari sărbători religioase, peste tot se face curățenie. Cu această ocazie vă invit să uitați de toate necazurile, să vă simțiți bine. Trebuie să fim mândri că suntem sânpăleni, să fim demni și să ne comportăm civilizat, să ne distrăm până noaptea târziu, așa cum am demonstrat de atâtea ori”, a fost scurtul discurs al primarului Simon István.

După cuvintele rostite de către primar, distracția a continuat cu muzică și dansuri tradiționale țigănești oferite de trupa de dans „Sanpala”, trupa de dans ”Jagalo Erno”, apoi cu un program de muzică folclorică interpretată de Costi Dumitru, un program de șlagăre românești și internaționale cu solistul Cobra, precum și un program de dansuri tradiționale maghiare cu Ansamblul de dansuri „Buza Koszoru” din Valea Izvoarelor. Concertele celor de la Szimpla Karpaci și Compact B au încheiat programul artistic, sărbătoarea s-a încheiat cu un foc de artificii, dar de fapt distracția nu s-a încheiat, ci s-a mutat la discoteca de la Căminul Cultural Sânpaul.

Sărbătoarea numită totuși „Târgul pepenilor” a fost dealtfel vitregită de acest produs tradițional, găsit la doar trei producători, veniți și aceia din localități învecinate. Explicația pentru acest fapt ne-a oferit-o edilul comunei care în urma apariției parcului industrial construit pe terenurile cândva renumite pentru producția de pepeni a dus aproape la eradicarea șomajului în Sânpaul. „Așa cum s-a spus și pe scenă, această sărbătoare are o vechime de aproape 170 de ani. Am păstrat această denumire pentru tradiție, dar din păcate, aici, locul considerat al „pepenarul județului Mureș” nu își mai justifică acest nume. Am spus din păcate, dar pot spune și din fericire, deoarece pe locul unde se cultivau pepenii și acum funcționează o firmă care produce piese auto lucrează 800 de oameni. Este dealtfel ziua comunei la care și-au adus contribuția mai mulți, având sprijin total din partea consilierilor locali și vom încerca în edițiile viitoare să reînviem și unele tradiții care tind să dispară. Cel mai important este ca în această zi toată lumea să se simtă bine, să nedistrăm fără niciun fel de incidente, așa cum am făcut-o mereu în ultima perioadă”, a încheiat primarul Simon István.

Așa s-au și petrecut lucrurile, distracția și voia bună au primat la la „Târgul de pepeni”, chiar dacă aduși din comunele vecine.