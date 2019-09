INTERVIU. Péter Ferenc (UDMR Mureş): „Dorim să construim viitorul aici, acasă”

Share



Întrunit vineri, 30 august, la Palatul Culturii din Târgu-Mureş, Consiliul Reprezentanţilor Unionali l-a desemnat pe liderul UDMR, Kelemene Hunor, drept candidat al „Lalelei” la alegerile prezidenţiale care vor avea loc în luna noiembrie a acestui an. La eveniment a participat şi Péter Ferenc, preşedintele UDMR Mureş, care a explicat, în mini-interviul următor, care sunt atuurile candidatului UDMR la funcţia de preşedinte al României.

Reporter: Ce calităţi credeţi că îl recomandă pe Kelemen Hunor pentru a fi candidatul UDMR la alegerile prezidenţiale?

Péter Ferenc, preşedintele UDMR Mureş: În primul rând consider că în calitate de preşedinte al Uniunii Democrate Maghiare din România este omul care reprezintă cel mai bine această organizaţie. Cred că el este cel mai reprezentativ personaj din Uniunea Democrată Maghiară din România care poate să intre în această luptă, în campania pentru alegerile prezidenţiale. În acest moment consider că este foarte important ca această organizaţie, comunitatea maghiară din România, să îşi poată spună punctul de vedere asupra viitorului ţării, asupra dorinţelor pe care le avem pentru viitorul copiilor noştri, iar pentru acest lucru cred că cel mai bun candidat este chiar preşedintele organizaţiei. Kelemen Hunor este un om politic care este de foarte mult timp în politică, are experienţă vastă şi are posibilitatea de a intra în campanie cu şanse reale. Singura problemă este dacă România este pregătită pentru un preşedinte din cadrul Uniunii Democrate Maghiare din România sau nu? În opinia mea, calităţile domnului Kelemen Hunor sunt pentru a fi preşedinte, depinde dacă societatea poate să accepte acest lucru sau nu.

Rep.: Care este ideea sloganului campaniei, „Respect pentru toţi”?

P.F.: Sloganul campaniei este „Respect pentru toţi”, ceea ce înseamnă că UDMR doreşte să i se audă glasul, să putem să vorbim despre problemele noastre, ale minorităţilor, dar totodată şi despre problemele întregii ţări. În aşa fel, cred că prin intrarea domnului Kelemen Hunor în cursa electorală ne putem auzi glasul, nici noi nu dorim altceva decât să construim viitorul aici, acasă, pentru ca toţi copii noştri să aibă un viitor pe aceste meleaguri. Dorim prosperitate pentru toţi, cred că acestea sunt cele mai importante lucruri pentru ca toţi copii noştri să aibă şansa să rămână acasă. Trebuie să le construim şi să le oferim un viitor.

Rep.: La nivelul judeţului Mureş, când începe campania de strângere de semnături şi ce target v-aţi stabilit?

P.F.: Încă nu, acum începe campania, primul target înseamnă să avem semnăturile adunate până în 17 septembrie şi în perioada următoare ne vom întâlni, vom stabili aceste targeturi şi bineînţeles şi strategia de campanie electorală.

A consemnat Alex TOTH