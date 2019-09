Start în ediția a 13-a la Cupa E.ON Kinder

Share



Pe terenurile de fotbal ale Academiei de Sport din cadrul Complexului de Agrement și Sport „Mureșul” din Târgu Mureș marți s-a dat startul celei de-a XIII-a ediții a competiției fotbalistice juvenile Cupa E.ON Kinder. Întrecerile de la cele șase categorii de vârstă din acest an înregistrează un nou record de participare. La startul întrecerilor sunt înscrise 127 de echipe de la aproape 50 de cluburi din țară, numărul jucătorilor ajungând în jurul cifrei de 2000.

Turneul din acest an se desfășoară după același sistem ca și în edițiile precedente, cu două serii a câte trei categorii de vârstă, grupe de copii între 6 și 12 ani. Între 2 și 5 septembrie se vor întrece grupele de la categoriile celor născuți în anii fără soț (07, 09 și 11), iar din 6 până în 8 își vor disputa cele 9 poziții pe podium categoriile celor din anii cu soț (08, 10 și 12). În total se vor disputa în jur de 400 de partide, miza fiind cele 6 titluri, alte 12 locuri pe podium, precum și 6 titluri de golgheteri. Premiile laureatelor constau în seturi de echipamente și mingi Erima, oferite de principalii sponsori, E.ON și firma de echipament sportiv SportLife.

Ilie Dumitrescu, Ambasador de onoare

Întrecerile sunt organizate încă de la debutul competiției de către ACS Kinder Sângeorgiu de Mureș, cu sprijinul Primăriei Târgu Mureș. Pentru ediția din acest an Ambasadorul competiției a fost desemnat Ilie Dumitrescu, unul dintre componenții „Generației de aur”, component al echipei care învingea Argentina cu 3-2 la Mondialul din 1994 și rata în extremis calificarea în semifinale. Acesta, împreună cu

Ana Maria Matei, director general adjunct E.ON România şi Coriolan Pop Lupu, preşedintele ACS Kinder Sângeorgiu de Mureş, au prefațat întrecerile competiției celor mici.

„Ne bucurăm să fim din nou alături de această competiție de o amploare mai mare de la an la an. Cu această ocazie, prin prezența celor 50 de cluburi și peste 2000 de jucători putem spune că Târgu Mureșul devine pentru o săptămână „capitala fotbalului juvenil”. Suntem onorați să-l avem printre noi pe Ilie Dumiterscu, al cărui nume l-am auzit în perioada adolescenței pe străzile orașului, semn că era un jucător iubit. Vom fi gazda acestui mare eveniment pentru acești copii care vor să facă performanță. Știm că nu toți vor deveni mari jucători, dar cu siguranță despre numele multora le vom auzi peste ani. Am văzut și în anii trecuți imagini emoționante, cu copii în lacrimi, de bucurie sau de supărare și atunci m-am gândit cât de important este ca în aceste momente să fim alături de ei, să sprijinim sportul de masă, să ne gândim că poate unii vor ajunge jucători mari”, au fost câteva din cuvintele rostite de către Ana Maria Matei.

Desemnat Ambasadorul competiției, fostul internațional Ilie Dumitrescu își amintea despre debutul său, descoperit tot în urma unei asemenea competiții. „Este o onoare pentru mine să fiu aici, la Târgu Mureș, cu ocazia acestei competiții. Eu sunt debutant la aceste întreceri, dar știu cât de important, de motivațional este pentru cei mici prezența unui fost jucător. Se știe cât de greu se ajunge la marea performanță, am trecut și eu prin asemenea experiențe. Deși aveam deja 14 ani, mai mulți decât cei de la cea mai mare categorie de la acest turneu, nu uit când am participat la un asemenea turneu și m-a remarcat Mircea Lucescu, antrenorul naționalei la acea vreme. Aceste lucruri pot fi deosebit de importante pentru evoluția unui copil. Fotbalul românesc a fost și este în continuare un izvor nesecat de talente, dovadă fiind echipa de tineret sub 21 de ani de la Europenele din acest an. Aceste talente trebuiesc descoperite și valorificate, pentru aceea sunt binevenite asemenea întreceri”, a spus fostul internațional.

Competițiile mici pot fi rampă de lansare în fotbalul mare

Completând cele spuse anterior, Coriolan Pop Lupu, preşedintele ACS Kinder Sângeorgiu de Mureş a amintit doar câteva dintre numele unor jucători ajunși la nivel înalt care au participat la primele ediții a acestei competiții, una care poate deveni rampă de lansare pentru cei mici. „Îmi amintesc de prima ediție, când competiția pornea la drum timid, cu doar opt echipe, toate din județ. În ediția următoare numărul s-a dublat, iar acuma am ajuns să fim probabil cea mai mare și bine organizată competiție de fotbal juvenil din țară. Trebuie să menționăm contribuția E.ON, care este esențială, fără de care această întrecere nu s-ar fi putut dezvolta. Va fi o săptămână de deconectare pentr cei peste 2000 de jucători, o săptămână în care aceștia vor renunța la rețele de socializare, la alte activități care îți pot aduce energii negative și se vor concentra la ceea ce au de făcut pe teren. Vorbind despre jucători ajunși la nivel înalt, la această competiție au evoluat în urmă cu mai mulți ani și Ianis Hagi, Florinel Coman, Ovidiu Horșia și mulți alții. Nu știm câți dintre cei prezenți vor ajunge jucători mari, dar cu siguranță despre numele multora vom mai auzi”, a adăugat președintele clubului ințiator al competiției.

Detalii despre program și rezultatele înterecerilor pot fi găsite pe site-ul oficial al competiției: www.eonkinder.ro, sau pe paginile de Facebook Cupa E.ON Kinder și Delgaz Grid