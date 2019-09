Baschetbalistele au revenit la Sirius

Share



Trecută după un an de la promovarea în Liga Națională de Baschet Feminin la CSM Târgu Mureș, dar practic „alungată” din noul club târgumureșean, cu jucătoarele rămase, BC Sirius revine în baschetul feminin românesc sub vechea denumire. O importantă schimbare a avut loc și la nivelul campionatului, care și-a modificat substanțial formatul. Deoarece în termenul stabilit s-au înscris doar 5 echipe eligible, în ședința cu președinții cluburilor feminine din LNBF și Liga 1 de la Oradea s-a propus ca în sezonul 2019-2020 competițiile de senioare să se desfășoare sub forma unei ligi unice. Din aceasta fac parte 14 echipe, împărțite în două serii, alcătuite pe zone geografice. BC Sirius va face din Seria Vest, alături de CS Baschet Arad, CSM Sibiu, ACS KSE Târgu Secuiesc, U Cluj, CSU Oradea și CSM Satu Mare.

Campionatul va debuta la începutul lunii octombrie și se va disputa în trei faze. Faza 1 începe în 2 octombrie şi se încheie în 4 ianuarie 2020. În faza a doua se califică primele trei echipe din fiecare serie, alcătuindu-se din nou două grupe, unde se joacă fiecare cu fiecare, cu 10 meciuri în grupa A și 14 în B. În faza 3 locurile 1-6 din grupa A vor juca play-off, de la primul tur fiind scutite primele două. Se vor juca meciurile dintre locurile 3-6 și 4-5, cu sistemul de 3 victorii din 5 jocuri, la fel și în turul 2, jocurile semifinale și finala mare, în timp ce finala mică va avea maximum trei partide. La 2 victorii. În turul doi locul 1 va întâlni învingătoarea dintre locurile 4-5, iar locul 2 pe învingatoarea dintre locurile 3 și 6.

Celelalte echipe, cele clasate pe locurile 7-14, vor juca play-out, tot în 3 tururi, unde se va juca după sistemul 2 din 3 jocuri.

S-a stabilit de asemenea și forma de disputare a Cupei României. Despre modul de desfășurare a acestei competiții vom reveni.