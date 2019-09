Cel mai important eveniment auto-moto show din regiune, organizat în județul Mureș

Share



Clubul Sportiv Mureș Rally Team (MRT) organizează, între 7 și 8 septembrie, pe circuitul ”Transilvania Motor Ring” de la Cerghid, prima ediție a MRT Motorshow 2019, eveniment dedicat tuturor iubitorilor și pasionaților de motor-sport indiferent de vârstă.

Activități pe circuit și în zona tehnică

Potrivit organizatorilor, această inițiativă privată, parte importantă a unui proiect amplu de revitalizare a tuturor sporturilor cu motor din regiune, propune un eveniment cu un format inedit, o premieră în România care să determine prin atractivitate și anvergură necesitatea inițierii unei tradiții cu astfel de manifestări dedicate motor-sportului mureșean.

”Evenimentul care se dorește a fi unul de excepție, unic până acum sub aspectul diversității evenimentelor găzduite, se va desfășura pe doua secțiuni: On Track adică pe circuitul propriu-zis și ON Paddock Area, adică în zona tehnică. Sumar, aceasta presupune acces sâmbăta pe pistă în manșe succesive auto și moto de câte 50 de minute pentru toți doritorii de senzații tari, iar duminică vor putea fi admirate pe viu și în premieră, în diverse formate de teste monoposturi, prototipuri, mașini din clasa Ferarri Chalenge etc. În paralel cu activitățile de pe pistă, pasionații, inclusiv familiile cu copii, pot cunoaște îndeaproape particularități ale diferitelor mașini de competiții de la karturi și motociclete până la mașini de raliu, drift sau Off-Road expuse în zona tehnică. Reprezentanții cluburilor sportive vor putea da amănunte despre automobilele expuse. Și nu doar atât, vom avea parte de demonstrații, un show pirotehnic cu mașini de drift, paradă moto, expo Cars-Audio dar și un Night Party organizat sâmbătă chiar pe linia boxelor, începând cu ora 20.00”, au transmis organizatorii evenimentului, prin intermediul unui comunicat de presă.

Totodată, reprezentanții Clubul Sportiv Mureș Rally Team au mai arătat că evenimentul din 7-8 septembrie își propune ”să scoată din cotidian, să aducă un plus de culoare în zona motor-sportului mureșean, unind sub cupola unui singur eveniment automobilismul și motociclismul, pasiunea dar și performanța sportivă, pe amatori dar și pe profesionișți, părinții dar și copii, antreprenorii noi dar și câteva companii tradiționale din domeniu.”

