S-a reluat circulația pe podul Mureș!

Circulația rutieră pe podul peste râul Mureș din Târgu-Mureș a fost reluată miercuri, 4 septembrie, pe ambele sensuri de deplasare.

”După cum am promis, acum două luni, înaintea începerii anului școlar 2019 – 2020, am redeschis circulația pe podul Mureș. Două benzi de circulație au fost reabilitate în întregime – urcarea dinspre ”Unirii” spre ”Cocoșul de Aur”, urmând ca în perioada vacanței de vară din anul 2020, să finalizăm și celelalte două benzi, iar după această etapă, întreaga lucrare va fi gata în ansamblu. Amintesc faptul că s-a lucrat la structura de rezistență, la trotuare și carosabil. Lucrările de reabilitare au început imediat după terminarea cursurilor anului școlar 2018 – 2019, moment în care am promis elevilor și părinților, că până în prima zi de școală din septembrie 2019, circulația va fi reluată. Ne cerem scuze participanților la trafic pentru disconfortul creat pe perioada derulării lucrărilor”, a scris, pe pagina sa de Facebook, Claudiu Maior, consilier personal al primarului.

(Redacția)