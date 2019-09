Demarează campionatele de handbal

Share



Noua ediție a Diviziei A la handbal feminin debutează sâmbătă, 7 septembrie. Câștigătoare detașată a seriei D în ediția trecută, CSM Târgu Mureș va disputa primul joc pe teren propriu și va întâlni de la ora 17.00, în Sala Sporturilor, formația CSU Oradea. În ciuda dificultăților de la clubul târgumureșean, echipa trecută aproape în totalitate cu lotul CS Olimpic la clubul înființat în urmă cu un an va contiua sub culorile CSM, chiar în condițiile în care jucătoarelor nu li s-au făcut contracte. Mai mult, echipa de junioare I, câștigătoarea titlului de campioană în ediția trecută, în aproape aceeași componență ca echipa divizionară, va porni în noua ediție fără niciun sprijin din partea clubului, cheltuielile de participare, deplasări și altele urmând a fi suportate din „resurse proprii”. Junioarele vor debuta în seria E tot pe teren propriu, duminică, în compania formației CSȘ 2 Baia Mare. Din această serie face parte și a doua echipă târgumureșeană, Arena, care va susține jocul din etapa inaugurală la Cluj-Napoca, unde va întâlni formația locală CSȘ Viitorul. Echipa pregătită de Liana Costea este cea care a disputat finala ultimei ediții la junioare II, la rândul ei sub culorile CSM, dar revenită din cauza lipsei susținerii financiare la CS Arena.

La final de drum cu junioarele

Rămânerea echipei antrenoarei Mihaela Evi la CSM se datorează în primul rând dorinței de păstrare a nucleului unei generații de excepție, cu care s-a muncit 10 ani, una care a urcat pe podiumul campionatelor naționale la toate categoriile de vârstă, dar cu șanse minime ca aceste jucătoare să mai rămână după încheierea junioratului.

„Experienţa m-a învăţat câteva lucruri. Primul este acela de a-mi asculta instinctul și inima, indiferent de cât de bine sună sau nu pe hârtie. Vom continua și pentru că sunt datoare celor care ne-au susținut și ne susțin și nu doresc să mă resemnez în fața unor oameni care vor să dărâme tot ce am construit noi cu greu în atâția ani de muncă. Noi și fetele am hotărât să reprezentăm în continuare CSM Târgu Mureș, chiar și fără contracte. Mai mult, competiția de junioare o vom susține privat. Sunt neputincioasă, nu pot să fac mai mult, dar cred din tot sufletul că ceea ce am clădit împreună e un bun național, merită protejat cu orice sacrificii și vă așteptăm să fiți în continuare alături de noi”, este mesajul Mihaelei Evi adresat susținătorilor echipei.

Va fi așadar un sezon de austeritate, cu două echipe de junioare târgumureșene, ambele cu jucătoare selecționate în loturile naționale, dar nesusținute de clubul care pornea la drum în urmă cu un an cu surle și trțmbițe. Cele două echipe de juioare se vor întâlni în meci direct în etapa a doua, duminică, 15 septembrie.