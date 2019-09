Călin Molnar, șeful Clinicii de Chirurgie Generală I a Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș: ”Sper ca în curând jumătate dintre intervențiile chirurgicale din această Clinică să fie rezolvate laparoscopic”

Share



Chirurgia laparoscopică sau ”chirurgia de catifea” oferă beneficii multiple pentru pacienți, dar și pentru medici. Secția Clinică Chirurgie Generală I a Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Târgu-Mureș a fost dotată cu trei turnuri de laparoscopie de ultimă generație, ceea ce va permite lărgirea gamei de intervenții laparoscopice în clinică. O parte dintre afecțiunile ce erau abordate prin chirurgia deschisă vor putea fi rezolvate prin tratament minim invaziv, ceea ce înseamnă durere mai mică pentru pacient, recuperare mai rapidă, spitalizare de scurtă durată, cicatrici mai mici. Aparatura a fost achiziționată cu fonduri de la Ministerul Sănătății. Despre posibilitățile noi pe care le deschide pentru pacienți această dotare a oferit mai multe detalii conf. dr. Călin Molnar, șeful Clinicii Chirurgie Generală I și vicepreședinte al Societății Române de Chirurgie, într-un interviu acordat cotidianului Zi de Zi.

Reporter: Clinica Chirurgie I este o clinică cu tradiție în peisajul medical mureșean și nu numai. Vă rog să faceți o scurtă prezentare a Clinicii pe care o conduceți.

Conf. Dr. Călin Molnar: Clinica Chirurgie I este o clinică cu tradiție care încearcă să ducă mai departe atât școala chirurgicală cât și performanța chirurgicală, așa cum mi-am însușit-o și eu de la maeștrii mei, începând cu profesorul Bancu Victor Emilian și cu profesorul Copotoiu Constantin, care este mentorul meu. Nu vreau să facem nimic mai mult decât ceea ce trebuie să facem și anume să încercăm să facem o școală chirurgicală în care rezidenții să fie atrași. Dorim să facem o școală chirurgicală în care aspectele clinice să se îmbine cu cele didactice, iar studenții și personalul medical să se simtă confortabil. Dar cel mai confortabil și mai bine trebuie să se simtă pacienții noștrii, proveniți din alte servicii chirurgicale sau trimiși de la alte specialități, pacienți proveniți din serviciul SMURD sau pacienți oncologici care caută o soluție la noi.

Clinica are 65 de paturi dintre care 5 sunt de traumatologie toracică. În prezent, suntem singurul centru din Târgu-Mureș unde se practică chirurgie toracică.

Ne ocupăm cu pacienți din sfera de chirurgie generală. La noi se operează cazuri de la glanda tiroidă, sân, patologie de perete abdominal, patologie hepato biliară, inclusiv tumorală, pancreas, colon, stomac, rect și până la afecțiuni din sfera ginecologică, care de cele mai multe ori necesită echipe mixte între noi și colegii de la ginecologie, sau cazuri urologice la limita în care echipa multidisciplinară este întotdeauna regula.

Specificul activității noastre constă, în principal, în tratamentul afecțiunilor grave. În general patologiile care pot fi rezolvate în alte spitale nu se adresează nouă, dar dacă vin la noi bineînțeles nu refuzăm nici un pacient. Chirurgia endocrină, patologia mamară au fost și rămân în continuare preocupări în cadrul clinicii. Au mai apărut o serie de patologii, le zicem noi moderne, adică patologia obezității morbide care se practică și la noi în clinică- operații derivative sau operații reducționale, gastric sleeve sau îngustarea stomacului, cum i se spune în populație, facem, de asemenea, și chirurgie de graniță toraco abdominală, patologie esofagiană, patologie a timusului, miastenia gravis și nu în ultimul rând cam tot ceea ce necesită o dotare și o echipă performantă. Avem și șansa de a avea o secție de anestezie și terapie intensivă care se ridică la standarde înalte și bineînțeles colaborăm cu acești colegi.

În clinică activează 14 medici primari, dintre care doi au și competență de chirurgie toracică. Toți medicii primari care practică chirurgia au și competență în chirurgia laparoscopică.

Rep.: Recent, Clinica a fost dotată cu trei turnuri de laparoscopie de ultimă generație. Cu ce va contribui în plus, în activitatea medicală, această dotare?

C.M.: Eu cred că este important ca circuitul pacientului să fie corect și fiecare bolnav să ajungă în locul unde trebuie. Cu sprijinul conducerii spitalului am încercat să ne updatăm la ceea ce înseamnă medicina anului 2019. Am fost dotați recent cu trei turnuri foarte moderne de chirurgie laparoscopică. Performanța laparoscoapelor care au venit este net diferită de cele pe care le aveam, de la calitatea imaginii, tipul de softuri, posibilitățile de a te conecta și interconecta cu alte tipuri de instrumente, spre exemplu un colonoscop, de a vedea imagini în timp real, de a vedea două imagini de pe două surse de filmare diferite, laproscopul de exemplu și coledocoscopul, de a putea să faci reglaje la nivel de imagine și până la posibilitățile de a stoca aceste imagini și de a le reda ulterior și a le putea folosi inclusiv în scop didactic pentru demonstrații la studenți și la rezidenți și nu în ultimul rând tot ce înseamnă trusa de laparoscopie. Practic, este un confort din punct de vedere tehnic, aparatura trebuie să fie ok ca să putem lucra, iar acum o avem.

De altfel, noi suntem unul dintre centrele în care a debutat chirurgia laparoscopică în România, după centrul de la Cluj și ulterior la București. Practicăm de mult timp acest tip de chirurgie. Cam 20-30% dintre intervențiile chirurgicale realizate până în acest an au fost realizate laparoscopic. În ultimii patru ani, de când eu sunt șeful acestei secții, am încercat să diversificăm și patologia pe care să o abordăm laparoscopic, să încurajăm chirurgii, colegii mei, să facem intervenții laparoscopice.

Această chirurgie de catifea sau a inciziilor mici câștigă teren. Tot mai multe afecțiuni vom încerca de principiu să le abordăm laparoscopic în condițiile în care situația o permite. Noi nu facem chirurgie laparoscopică la fel ca în centrele consacrate din Europa, SUA, Japonia, dar cel puțin ne propunem acest lucru, să putem implementa tehnici moderne și câți mai mulți bolnavi să beneficieze de ele la noi în clinică. De altfel, utilizăm aceste tehnici și în condiții de urgență. În ultimul an nu cred că s-a mai operat o apendicectomie clasic, mă refer la apendicitele fără peritonită, dar și acelea, în unele situații, le putem rezolva laparoscopic. Cred că laparoscopul este pentru un chirurg și un pacient un mijloc de bun simț. Dacă trebuie folosit și folosit corect în condiții de maximă siguranță pentru bolnav atunci el trebuie folosit și nu trebuie precupețit niciun efort pentru asta. Laparoscopul are și el niște limite, lipsește elementul palpatoriu al organelor, dacă credem că ne lasă încă semne de întrebare nerezolvate într-o operație atunci operația trebuie convertită. Sper ca în curând jumătate dintre intervențiile chirurgicale din această Clinică să fie rezolvate laparoscopic.

Rep.: În prezent, ce cazuri sunt rezolvate prin intermediul chirurgiei laparoscopice și ce cazuri urmează să fie abordate având în vedere recenta dotare a secției cu cele trei turnuri laparoscopice performante?

C.M.: Deocamdată abordăm laparoscopic chirurgia apendiculară, chirurgia colonică, rectul. Chirurgia gastrică este mai puțin abordată-mă refer la patologia tumorală, dar vom încerca pe cazuri selectate și unde se indică să abordăm laparoscopic, chirurgia pancreasului -mă refer la chirurgia tumorală care încă nu este abordată laparoscopic – poate fi o pârtie, dar este mare consumatoare de timp în sensul că o operație de duodenopancreatectomie laparoscopică poate dura până la 8-9 ore, ceea ce nu este sigur nici pentru bolnav dar nici pentru ceea ce se întâmplă într-un bloc operator. Clasic o poți termina în maxim trei ore. Se va aborda, în continuare, chirurgia toracică și aici mă gândesc în principal la afecțiuni benigne care necesită o explorare sau afecțiuni de tip explorator toracic în care este important să nu faci o tăietură de 15 centimetri pe torace și să introduci 2-3 sau 4 trocare și să poți face o biopsie. Se va aborda laparoscopic chirurgia ginecologică-de altfel noi operăm și aceste cazuri, cazuri la limită în care există și invazie de organe vecine și patologie benignă ginecologică și, nu în ultimul rând, cred că o zonă foarte importantă este patologia antireflux, herniile hiatale, patologia de tip diverticulită și diverticuloză care tot mai mult câștigă și la noi în ultima perioadă. Aceste afecțiuni erau apanajul țărilor nordice, dar și la noi, la români, s-a schimbat regimul alimentar, stilul de viață. Multe s-au schimbat astfel încât și patologia pe care o tratăm nu mai este aceea care o vedeam eu acum 30 de ani când am început chirurgia.

Rep.: Ce afecțiuni noi au apărut, în timp?

C.M.: Au apărut multe afecțiuni care nu mai respectă cartea. Le spunem și rezidenților că rar am mai văzut o apendicită care să debuteze ca la carte, debutează altfel, semnele și simptomele de multe ori sunt estompate pentru că există o polipragmazie la nivelul populației. Omul dacă îl doare burta ajunge să ia un algocalmin sau antispastic și atunci sigur simptomatologia foarte probabil, zicem noi, este decapitată, adică apar semne incomplete din punct de vedere semiologic. Nu mai avem atât de multe ulcere perforate câte aveam acum să zicem 15-20 de ani, pentru că astăzi medicația antiulceroasă se găsește peste tot. Ceea ce rămâne, din păcate, este cancerul, patologia neoplazică este foarte frecventă.

Rep.: Intervenții chirurgicale pentru ce afecțiuni din sfera neoplazică sunt cel mai des efectuate în Clinica Chirurgie I?

C.M.: La noi în clinică se operează cel mai frecvent cancere de pancreas, cancere gastrice, cancere colorectale, dar și cancere din sfera genitală sau afecțiuni hepatice.

Rep.: În medie, câte intervenții sunt realizate anual în Clinică?

C.M.: Adresabilitatea pacienților este destul de mare. Patologia care este în secție are un grad de gravitate mult mai mare decât cea pe care o aveam, să zic așa, acum 10 ani.

Avem o medie de peste 4.200 de operații pe an, dintre care 25% intervenții laparoscopice. Cu noua dotare sper să ajungem la 40-50% intervenții laparoscopice.

A consemnat Arina TOTH