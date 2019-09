FOTO: Dan Barna, strângere de semnături la Târgu-Mureş. Mesajul candidatului USR-PLUS

Share



Candidatul Alianţei USR-Plus la alegerile prezidenţiale din luna noiembrie 2019, Dan Barna, s-a aflat vineri, 6 septembrie, în jurul orei 20.00, în zona Ceasului Floral din Târgu-Mureş, pentru a se întâlni cu simpatizanţii şi susţinătorii săi din „Oraşul trandafirilor”.

Generaţia tânără “îşi cere dreptul să se implice în salvarea României”

Prezenţa liderului USR la Târgu-Mureş face parte dintr-un turneu electoral de strângere a celor 200.000 de semnături necesare înscrierii în competiţia electorală pentru Palatul Cotroceni. Principalul mesaj transmis de Dan Barna s-a referit la înnoirea clasei politice autohtone, în acest sens Alianţa USR-PLUS propunând „oameni oneşti şi competenţi” din noua generaţie.

“Mesajul cu care am venit în Mureş este cel pe care îl transmit peste tot în România, am fost şi în Moldova, şi în Bucovina, am fost în Dobrogea, am fost în sud, în Călăraşi, în Ialomiţa, şi am început de trei zile turneul din Transilvania. Am pornit de la Satu Mare, am fost în Maramureş, Bistriţa, Cluj, şi acum sunt în Mureş. Obiectivul este să strângem cele 200.000 de semnături necesare candidaturii mele la Preşedinţia României, dar în egală măsură mi-am propus să discut cu oamenii, acolo unde se află ei, la piaţă, pe bulevarde, pe străzi, am fost şi prin blocuri, am bătut la uşile oamenilor, am stat de vorbă cu ei şi cred că România are nevoie de o schimbare majoră, o schimbare care nu mai poate să aştepte încă cinci ani. Este un lucru din punctul meu de vedere foarte simplu. Anul trecut din România au plecat peste 230.000 de oameni. Practic, un oraş de mărimea Braşovului s-a mutat de tot în străinătate. Dacă nu schimbăm vechea clasă politică, dacă nu venim cu oameni oneşti şi competenţi, practic dacă vom pierde în următorii cinci ani încă cinci oraşe, România va deveni o ţară pur şi simplu marginală. Lucrul acesta nu mai poate fi acceptat, cred că e timpul ca noua generaţie, cea care îşi asumă implicare apolitică, generaţia aceea care până în urmă cu doi-trei ani credea că politica e un lucru care nu trebuie făcut, un lucru murdar, această generaţie îşi cere dreptul să se implice în salvarea României, oamenii aceştia sunt în USR-PLUS, este opţiunea decentă, iar eu pe oamenii aceştia îi reprezint, cele două milioane de oameni care m-au votat la europarlamentare, îi reprezint în calitatea mea de candidat al Alianţei USR-Plus pentru Preşedinţia României”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Dan Barna.

USR-PLUS, “opţiune proaspătă pentru decizia politică”

Totodată, Dan Barna a făcut o scurtă trecere în revistă a principalelor obiective pe care Alianţa USR-PLUS le propune pentru a “însănătoşi” România.

“Unul din obiectivele noastre este de a susţine antreprenoriatul pentru ca tinerii să se poată întoarce în ţară, vorbesc de românii din Diaspora, pentru ca tinerii din ţară să aibă oportunităţi să nu mai fie obligaţi să plece. Ne interesează şi marile proiecte de infrastructură, să facem odată autostrăzile acelea despre care tot vorbim dar nu se mai întâmplă niciodată, să începem să avem spitale curate, pentru că foarte mulţi români îmi spuneau exact acest lucru, au plecat din ţară pentru că nu mai aveau încredere că ducându-şi copilul la spital cu mâna luxată acesta nu se întoarce acasă cu pneumonie. Şi din această perspectivă mesajul nostru este foarte clar, îi invit pe oameni să meargă la vot, îi invit pe oameni să vină să ne cunoască, pentru că de data aceasta există o opţiune proaspătă, există o opţiune reală pentru ceea ce înseamnă decizia politică şi votul şi putem începe să ne însănătoşim”, a subliniat candidatul Alianţei USR-PLUS.

Problemele, “aceleaşi şi pentru români şi pentru maghiari”

Întrebat dacă are un mesaj şi pentru maghiarii din judeţul Mureş, Dan Barna a răspuns că problemele cu care se confruntă în prezent ţara noastră îi afectează, în aceeaşi măsură, şi pe români şi pe maghiari. Totodată, candidatul Alianţei USR-PLUS a afirmat că “împrospătarea clasei politice” trebuie făcută atât cu politicieni români, cât şi cu politicieni maghiari.

“Este un mesaj pe care l-am dat şi în Nord, în Satu Mare şi în celelalte zone unde există cetăţeni români de naţionalitate maghiară. Mesajul meu e foarte simplu: problemele pe care le are astăzi România sunt aceleaşi, şi pentru români şi pentru maghiari. Şi românii şi maghiarii au problema unor spitale de slabă calitate, şi românii şi maghiarii circulă pe drumuri unde pierd ore întregi în trafic şi în blocaje, şi românii şi maghiarii vor o administraţie care să îi respecte, o administraţie care să le economisească timpul. Şi unii şi alţii avem nevoie de digitalizare, de respect din partea funcţionarilor şi din această perspectivă mesajul meu este de împrospătare a clasei politice româneşti, şi cu români şi cu maghiari, avem materiale de campanie şi în limba maghiară, ne adresăm acestei minorităţi pentru că România se face bine, se însănătoşeşte împreună”, a afirmat Dan Barna.

