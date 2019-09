FOTO: Start la pescuit, pe “Lacul Primăriei” Luduş

Share



Ziua de 1 septembrie se înscrie într-o istorie nescrisă a sportului din orașul Luduș. În organizarea Primăriei orașului și a Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Mureș (AJVPS) s-a desfășurat un concurs de pescuit sportiv destinat copiilor cu vârsta cuprinsă între 5-14 ani, precum și seniorilor. Locul ales a fost luciul de apă numit până de curând „Brațul Mort” al râului Mureș, pe bună dreptate un braț viu cu noua denumire de „Lacul Primăriei”.

„Astăzi, 1 septembrie, am organizat în colaborare cu AJVPS Mureș un concurs de pescuit pentru a marca deschiderea pescuitului pe „Lacul Primăriei” care cu aproximativ o lună în urmă a revenit orașului. În ședința Consiliului Local din luna august a fost aprobat regulamentul de pescuit și începând de astăzi îi așteptăm pe ludușeni să vină aici și să pescuiască într-un loc bine amenajat. Am reabilitat drumul de acces care era impracticabil pe anumite porțiuni, am toaletat malul interior, am amenajat 20 de standuri de pescuit cu dale de beton recuperate de la vechile trotuare și ne-am orientat ca prețurile să fie rezonabile”, a declarat primarul Cristian Moldovan. Într-adevăr, pentru adulți se percepe o taxă de 30 de lei pentru pescuitul de zi sau de noapte, copiii și pensionarii beneficiază de o reducere de 50%, iar pensionarii din Luduș pot obține un abonament lunar cu doar 30 de lei.

Administrația locală a decis să ofere acest avantaj pensionarilor din Luduș ca o reompensă pentru că au muncit o viață întreagă pentru comunitatea locală. Demn de apreciat este că lucrările efectuate la Lacul Primăriei au fost executate de salariații ADP ai Primăriei, meseriași conduși de directorul Liviu Popa.

„Până acum am deversat în apă o cantitate de 320 de kilograme de pește din specia crap, iar până la sfârșitul anului vom achiziționa pentru lac încă o tonă de caras”, a declarat primarul Cristian Moldovan.

Participare numeroasă

Ing. Ioan Tet, coordonatorul pescarilor din Luduș afiliați AJVPS Mureș ne-a declarat că la concurs au participat 40 de copii cu vârsta între 5 și 14 ani care au primit la sfârșitul concursului medalii de participare, cupe, diplome, iar seniorii au primit în plus și zile gratuite de pescuit, 15 zile pentru locul I, 10 zile pentru locul II și 5 zile pentru locul III, așa cum a promis primarul Cristian Moldovan.

Clasamentele s-au întocmit după numărul de pești prinși de copii și după greutatea totală a peștilor capturați de seniori. De menționat că toți acești pești au fost eliberați după înregistrare. Printre arbitrii am remarcat prezența voluntarilor Alin Albu, Alin Litean, Liviu Brudan, Leon Zilberczveig și alții, toți pescari din asociație. O prezență unanim apreciată și elocgiată de întreaga asistență a fost a celor doi „chefi” Ștefan Negru – Bușu și Szanto Miși pentru delicioasa “ceauneală” pregătită cu talent și ingrediente de cea mai bună calitate.

Au primit diplome de participare: David Străin, Raul Rus, Miruna Bane, Flavius Crișan, Mihai Ambruș, Kis Zoltan, Ionut Cristian Dușa, Mihai Oprea, Andrei Cătană, Paul Bologa, Darius Vidan, Denisa Vidan, Babi Vidan, Denis Vidan, Raul Fărcaș, Losonti Lorena, Aurel Morar, Claudia Morar, Adrian Buhazi, Ovidiu Buhazi, Alexandru Baghiu, David Stoica, Alexandru Chețan, Ilinca Crăciun, Andrei Mărcuș, Cosmin Ormenișan, Sergiu Ormenișan, Denis Aurar, Gabriel Trif, Raul Ionuț Vintilă, Bogdan Lorinczi, Tudor Maer, Dragoș Nicoară, Anelis Morar.

La copii, primul loc a fost ocupat de Darius Rus cu 47 de pești prinși, urmat de Mihai Stroe și de Ioana Camelia Trif. Rareș Sărac a primit cupa pentru cea mai mare captură. La seniori pe primul loc s-a clasat Miron Litean cu 5,5 kg, urmat de Alexandru Popa (3,2 kg) și de Vasile Nichita și Traian Potra, ambii cu câte 1,5 kg de pește capturat.

Unul dintre principalii organizatori ai concursului de pescuit sportiv de la Luduș, Gherman Șandor, ne-a declarat că AJVPS Mureș are o preocupare majoră, aceea de a „promova pescuitul în rândul copiilor, grija și respectul pentru natură și o ocazie foarte bună pentru socializare. Prin activitatea de pescuit îi scoatem pe copii de la calculator, schimbăm telefonul cu undița, ceea ce este foarte bine pentru copii. La Luduș este un pionierat în acest domeniu, nu au mai fost concursuri de o asemenea amploare și fără să aduc laude nesusținute de fapte, trebuie să spun că acesta este unul din cele mai bine organizate concursuri pe care le-am văzut în ultimii ani. Felicit Primăria pentru implicarea exemplară, totul a fost realizat în cele mai bune condiții. Vom fi alături de Primărie și la alte asemenea activități”, a încheiat Gherman Sandor.

La ceremonia de premiere, primarul Cristian Moldovan a mulțumit voluntarilor care au contribuit la reușita concursului și i-a invitat pe toți participanții, concurenți, spectatori și organizatori la o socializare care a fost la fel de reușită ca și concursul propriu-zis. De asemenea, i-a invitat pe toți pescarii amatori să petreacă momente cât mai plăcute pe Lacul Primăriei Luduș.

Ioan A. BORGOVAN