”Cea mai bună gospodină”, concurs de bucate tradiționale

Cu ocazia Sărbătorii Chiherenilor și a Urisenilor s-a organizat, cum e deja tradiția, un concurs de bucate tradiționale. Concursul, intitulat „Cea mai bună gospodină”, a avut 11 participante, care au gătit preparate tradiționale, după rețetele pe care le-au moștenit de la bunici. Au fost preparate diverse mâncăruri, de la tocănițe, la balmoș, sarmale, și supă de tăiței, fiecare gospodină încercând să impresioneze.

Câștigătoarea competiției a fost Viorica Mera, care a preparat tocăniță de miel și balmoș. ”Am folosit mielul nostru, la ceaun, iar balmoșul tot la ceaun l-am făcut, cu jintuială și caș, și făină de mălai”, a spus Viorica Mera.

Detalii suplimentare despre ediția din acest an a concursului ”Cea mai bună gospodină” am aflat de la Vasile Gherman, președintele juriului.

Reporter: Sunt convins că dumneavoastră ați avut cea mai grea misiune azi. Cum a fost să degustați din aceste produse? Să jurizați?

Vasile Gherman: Da, într-adevăr, a fost dificil să jurizăm, dar, dat fiind faptul că sunt de meserie bucătar, sunt maestru în arta culinară, am reușit să îmi dau seama care preparat este mai gustos, care este mai arătos.

Rep.: Țineți cont de tot ce vă spun papilele gustative?

V.G.: Da.

Rep.: Și care au fost plusurile și minusurile în această competiție?

V.G.: După mine, minusurile mai erau la condimente. După gustul meu, au fost prea puține, sau în alte cazuri prea multe, dar per total, au ieșit de calitate bună. Totuși, trebuie să ținem cont că este o diferență între condimentele care sunt puse la începutul preparatului și cele care se pun ulterior, pentru că cele puse inițial intră în mâncare, îi dau gustul mai profund.

Rep.: Fiți sincer, ce v-ați dorit să mâncați astăzi, înainte să veniți?

V.G.: Da, am și găsit! Am venit în gând cu o tocăniță de miel, cu balmoș… Merge nemaipomenit. Acest preparat a fost și cel câștigător.

Rep.: La această ediție s-au înscris 11 gospodine, cu 11 feluri diferite de mâncare, pe lângă care mai adăugăm și aperitive, și deserturi… a avut unde să încapă atâta degustare?

V.G.: Da, pentru că nu am gustat suficient să ne săturăm. Am testat doar gustul. Am spus că la final mai mâncăm dacă ne mai trebuie.

Rep.: Este o vorbă din popor care spune că, atunci când ți-e foame, cea mai bună mâncare e cea pe care o primești. Ați ținut cont de acest lucru când ați jurizat?

V.G.: Ținem cont, ținem, cum face orice bucătar. Dar aici fiind vorba de un concurs, a trebuit să facem degustarea să iasă cum trebuie, la un nivel la care merită gospodina.

A consemnat Alex Ionuț ORBAN